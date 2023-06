Después de doce días de haber iniciado el proceso de información que se estableció en el Consejo Político Nacional de Morena, los aspirantes que buscan la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación, han seguido el curso del ejercicio interno y, a casi 8 semanas de tomar la decisión final, hay muy buena lectura de aquellos que fueron designados delegados. O sea, los 6 aspirantes a suceder al mandatario federal que, a lo largo y ancho del país, se están entrevistando con la población civil .

De manera general, el marco del ejercicio de información se ha llevado en un proceso de armonía. Es verdad, sigue predominando un aparato gigantesco de comunicación y divulgación de propaganda a favor de algunos aspirantes que se ha distribuido en costosos espectaculares. El único que ha cuidado las formas, hay que decirlo con claridad, es Ricardo Monreal, cuando nos referimos a respetar los acuerdos que se pactaron. Se acordó, entre otras cosas, que los recorridos serían en estricto apego a la austeridad, dado que, el objetivo fundamental, es fomentar los principios de la 4T, así como la unidad a través de la participación ciudadana.

Con la entrevista de Ricardo Monreal, en el diario español, El País, nos dimos cuenta de un hecho que hemos venido plasmando en nuestro espacio de opinión: el zacatecano ha recorrido parte del territorio nacional y, en medio de esas visitas, se ha convertido en un factor de unidad. Asimismo, negó, como también hemos fundamentado, que declinará por algún aspirante a la candidatura presidencial y luchará, lo mencionamos de igual forma, hasta la recta final del ejercicio, porque se ha echado al hombro esa tarea de ganarse el cariño de la población civil.

En lo que va de la contienda interna no había podido atestiguar un evento de la magnitud como el que llevó a cabo Ricardo Monreal en Chiapas. Realmente no. He seguido de cerca el desarrollo interno de los aspirantes y, con ese marco colorido, ha sido el primero de ese gran poder de convocatoria.

Y como ha pasado en la entidad del sur, ha sucedido en CDMX, Zacatecas, Hidalgo y el Estado de México. Es decir, con ese impacto social, se ha sentado un precedente importante.

Está claro: Ricardo Monreal ha subido el nivel de la competencia interna. Muestra músculo y poder de convocatoria y, con esa percepción positiva a su favor, se espera un gran recibimiento de muchos sectores sociales en Michoacán .

Y es que en Michoacán, por ejemplo, hemos sido testigos de grandes movilizaciones en una línea del tiempo álgida. Y no solo políticas, sino también educativas, estudiantiles y culturales. De hecho, durante 40 años he vivido en la capital del estado de Michoacán y, la participación social, es una de las grandes características de un territorio que vive con gran pasión los acontecimientos históricos.

He presenciado, por lo menos, tres o cuatro visitas de Ricardo Monreal al interior del estado de Michoacán. La mayoría de ellas en la capital, Morelia. En todas ellas, la presencia de Monreal ha provocado gran efervescencia. Los michoacanos sabemos del papel clave que ha jugado el zacatecano como precursor del movimiento lopezobradorista, así como su aportación legislativa en su última encomienda como líder de la fracción mayoritaria. De hecho, una inmensa mayoría hemos concluido que, su contribución para consolidar el proyecto de la 4T, es crucial.

O sea, hay una identidad muy fuerte de la población de Michoacán con Ricardo Monreal. Hoy, por ejemplo, seremos testigos de ese hecho donde el zacatecano llevará a cabo tres asambleas de información en Cuitzeo, Pátzcuaro y Uruapan. En todas ellas, por cierto, se ha generado una expectativa positiva porque Monreal, ya lo hemos dicho, es un serio aspirante a conquistar la coordinación de los comités de la transformación. Nosotros, desde hace dos años, lo hemos venido anticipando, cuando muchos no auguraban lo que hoy es una realidad.