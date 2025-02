México perdido: Morelos

En opinión de Manuel Díaz, la impunidad que goza Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, expone el poder de un narco Estado, y el grado en que se difumina el Estado de derecho

Conferencia de prensa del ex futbolista, ex alcalde de Cuernavaca y ex gobernador de Morelos, actualmente diputado plurinominal federal de Morena Cuauhtémoc Blanco Bravo (Margarito Pérez Retana)