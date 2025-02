Elon Musk es un personaje central en el gobierno de Estados Unidos que además de incomodar a los propios estadounidenses, se reveló por parte de Marcelo Ebrard que podría tener un papel importante en la relación México-Estados Unidos, sobre todo cuando se revise el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que debido a sus negocios como Tesla, Elon Musk tiene clara la importancia de México para la industria automotriz.

Actualmente Elon Musk tiene un importante papel en el gobierno de Estados Unidos,como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, y con su influencia en varias áreas, no se descarta que se inmiscuya en la revisión del T-MEC (programada formalmente para 2026).

El titular de economía de México dijo a Joaquín López Dóriga que no ve a Elon Musk participando en los temas que han abordado México y Estados Unidos en últimas semanas, como migración, seguridad en la frontera y fentanilo, pero sí lo ve más adelante.

Marcelo Ebrard contó que Elon Musk le pidió personalmente ayuda ante una paralización de su producción en 2020, ello a pesar de que no le había tomado la llamada un año y medio antes, lo que le hace penar que el magnate tiene clara la importancia de México para Tesla.

“Ahorita no, no en la relación que tenemos México-Estados Unidos en este momento, quizá más adelante... puede ser más adelante, no lo veo en este momento... yo me acuerdo acuerdo cuando fue la pandemia, un día me habló, habría sido febrero de 2020, me dijo necesito que me ayudes, lo había buscado año y medio, nunca me tomó la llamada, me mandaban al de relaciones gubernamentales... (me habló) para decirme necesito que me ayudes porque están cerradas algunas plantas que ya me paralizaron la producción mundial.... él tiene clara conciencia de la importancia de México en su producción, en su su negocio”

Marcelo Ebrard. Secretario de Economía