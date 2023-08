Cientos de titulares hablan hoy de dos mujeres. Dos mujeres están en boca de todos en últimos días en este país ciertamente y no precisamente se trata de Claudia Sheinbaum sino de Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes.

Actualmente hay una división interna de la oposición, entre los que dicen que el proceso de selección de la candidata del Frente Amplio por México debió de haberse concluido hasta el domingo con la participación ciudadana y otros en donde aceptan desde ya que Xóchitl haya resultado la candidata elegida de la oposición al declinar Beatriz Paredes.

En ese sentido me parece vergonzoso que como ciudadanía ahora estén habiendo dos bandos que se atacan entre ellos:

Los que creen que debería de haberse concluido el proceso el domingo y los que no lo ven necesario.

En lo personal, soy de la idea de que no era necesario que se concluyera el proceso el domingo para definir resultados.

La ciudadanía claramente desde hace tiempo y con la recolección de firmas a favor de Xóchitl que se han venido realizando desde meses atrás ha demostrado su inclinación hacia ella.

Pero algunos los tiene muy molestos que esto no se haya dado así pues les parece poco cívico y antidemócratico.

A estas alturas del partido y viendo cómo están las cosas, la mal llamada oposición (no somos opositores, somos ciudadanos que queremos un cambio) estos ciudadanos que somos que queremos un cambio porque ya vimos que el proyecto de la 4T no era lo que se esperaba ya nos urge empezar a mover todo lo que tenemos en nuestra mano para que se dé este cambio.

Sin embargo, desde mi particular forma de ver esta situación, Claudia Sheinbaum quien es la que prácticamente contendería con Xóchitl Gálvez tiene todo el aparato de poder para ganar la Presidencia.

El tema es que si el triunfo se da a la mala o con trampas como esas que asegura López Obrador existieron en el 2006 contra él, habrá una parte muy grande y pesada de personas que no se quedarán tan tranquilas como paso en el 2006 cuando su candidato favorito no ganó.

No pasó en aquellos años de una marcha aquí y allá de protesta y un enorme plantón en Reforma.

Creo que si gana Claudia Sheinbaum la Presidencia, tendrá encima todo el tiempo a ciudadanos que ya se cuestionan más las cosas y las confrontan. Además que, en el 2006 no había tal fuerza de redes sociales, hoy esas redes sociales son el BigBrother mexicano. El ojo que todo lo observará.

Será complejo para Claudia vivir un sexenio presidenciablemente pacífico.

Lo mismo pasaría con Xóchitl, sin embargo, pero yo no veo que pueda llegar a ser Presidenta ella.

Y no, no me mal entiendan: no es que crea que no pueda ser presidenta, pero Morena como fuerza política tiene muchísima vida y se ha permeado el movimiento en cada rincón del país.

Cosa que le tomó años hacer a Obrador que viene siendo lo mismo que Sheinbaum, a Xóchitl no le dará tiempo ya.

Por otro lado, admiro como mujer a Beatriz Paredes. “La dama de la política mexicana”, le llamaría.

Mujer sería, de fuerza, de decencia pero desgraciadamente, con tintes priistas, esas huellas indelebles de los priistas cuando son priistas, que llevan tatuado en su piel de donde salieron y a donde pertenecen, así que eso no le ayudo.

Por supuesto, tampoco ayuda en este proceso la imagen y presencia de Alejandro Moreno y de Marko Cortés. Parecen abejas peleando por la miel. Ni me dan confianza ni les creo.

Pero, quién sabe por qué siguen donde están y han tenido tanto apoyo o poder que, de plano, nadie logra removerlos de ahí. Eso es algo que no me agrada.

Al final esto no es un partido de futbol. Todos queremos el bien de México como país. Pero el país ya está muy dividido. No es que se vaya a dividir más y si se divide es porque ahora entre los mismos opositores habrán disputas internas porque, al final de cuentas, tal parece que todos quieren tener la razón.

Me gusta la política , pero no por ello tengo la razón.

Y al menos en redes sociales ya bastantes se acreditan como expertos politólogos, lo cual confunde y divide más.

Y mientras todo esto está pasando, Claudia Sheinbaum se ha mantenido un tanto estática diría yo, invisible pues.

¿Por qué? En realidad no sabría decirles. No sé si es estrategia por parte de sus asesores al pedirle que se retire momentáneamente como para no caer en debates fútiles.

O bien ha perdido fuerza porque la atención de la gente está centrada en Xóchitl Gálvez.

O está agarrando fuerzas porque dentro de su búnker deben de estar dándole vueltas y vueltas a su campaña para que Claudia Sheinbaum tome relevancia, y remonte vuelo.

Lo que me alegra es que no voy a ver (espero no equivocarme) a dos mujeres agrediéndose todo el tiempo.

Por un lado Xóchitl Gálvez ha dicho que no atacará a Claudia Sheinbaum ni piensa ser agresiva con ella.

Y yo creo que Claudia Sheinbaum hará justamente lo mismo, porque ambas saben muy bien lo difícil que es sobrevivir en el mundo de la política en un país tan profundamente machista como México, pienso que Claudia será cauta al referirse a Xóchitl y visceversa.

Al final de cuentas y ya lo he mencionado aquí en otras ocasiones, queda claro una sola cosa: Tendremos a una presidenta por primera vez en México.

La duda es ¿cómo nos demostrarán ambas que son dignas de ser presidentas? Porque aquí no acaba hoy la campaña ni los tiempos de decisiones importantes.

Aún queda un largo camino para que cada una nos muestre lo mejor que tiene para convencernos.

Aunque siempre he creído que Claudia Sheinbaum debió de terminar su sexenio como jefa de Gobierno, finalmente abandonó el barco pues cualquier cosa que pasara en la CDMX que siempre está en constante convulsión, le hubiera golpeado políticamente hablando.

Por otro lado, esperaría que Xóchitl ya haya dejado su curul en el Senado para enfocarse en lo que vendrá.

El Frente Amplio por México es un movimiento que adquirió fuerza pero para ver por los intereses internos. Aún no me convencen.

Pero ayer dieron el triunfo a Xóchitl como la candidata de ese movimiento que irá por la Presidencia para el 2024.

Estoy de acuerdo con ese resultado y por eso para mí no es relevante que el domingo se hubiera llevado a cabo el proceso con la ciudadanía.

Porque si de saltarnos pasos hablamos, todos de lo saltan.

Pero me imagino el proceso de selección ciudadana del domingo no se detendrá. Espero que así sea, para que dejen de pelearse unos con otros.

Por eso se ríe AMLO de nosotros. Porque no logramos alcanzar la cohesión que hay en Morena. De eso tenemos muchísimo que aprender. Y ya.

No todo es responsabilidad de los políticos que queden al mando de este país.

Ayer, por ejemplo, una vecina mía avisó por el chat vecinal que otra casa se había quedado abierta. Eso, justamente ahí radica en acciones como esa el que como país y como habitantes del mismo salgamos adelante.

Nadie cuidará mejor de nosotros que el que vive junto a nosotros, que un buen amigo, que los miembros de nuestra colonia y los integrantes de nuestros municipios.

El poder ya lo tenemos lo ciudadanos, pero no nos habíamos dado cuenta.

México está despertando.

Es cuanto.