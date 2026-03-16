En el nuevo orden económico global, los tratados comerciales no se definen únicamente por aranceles o reglas de origen; pesan más la geopolítica, las alianzas estratégicas, la seguridad energética y la estabilidad institucional.

En ese tablero complejo tendrá lugar la próxima revisión del T-MEC a la que México llega con una debilidad que no proviene de la economía, sino de su propia política exterior: la incoherencia.

El mundo atraviesa una fase de profunda reconfiguración económica. La rivalidad entre Estados Unidos y China ha alterado las cadenas globales de producción. La guerra entre Rusia y Ucrania transformó el mercado energético europeo y las tensiones en Medio Oriente presionan los mercados internacionales.

Al reorganizar las grandes potencias sus cadenas de suministro, las empresas buscan producir en países políticamente confiables y geográficamente cercanos a sus mercados principales: es el fenómeno conocido como nearshoring.

Por ubicación geográfica, capacidad industrial y acceso preferencial al mercado estadounidense, México debería ser uno de los grandes beneficiarios de esta transformación histórica.

Sin embargo, el país está desperdiciando una oportunidad única.

Mientras otras economías compiten por atraer inversiones estratégicas, el gobierno mexicano parece empeñado en enviar señales políticas que generan incertidumbre entre sus principales socios comerciales.

Un problema para nada menor, cuando más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado de Estados Unidos, la integración económica con Washington es mucho más que una opción ideológica para México.

Señales políticas y desconfianza

Justo cuando se aproxima la revisión del T-MEC, el gobierno mexicano ha optado por una política exterior que parece diseñada para incomodar a su principal socio comercial.

El 13 de marzo de 2026, México firmó junto con Brasil y Colombia una carta exigiendo un cese al fuego inmediato en el conflicto en Medio Oriente. En política internacional el momento importa tanto como el contenido, y hacerlo justo cuando se acerca una negociación comercial clave con Estados Unidos —sin la presencia de Canadá— envía señales difíciles de considerar prudentes.

La situación se volvió aún más reveladora cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió romper su retiro político para publicar en la red social X un mensaje de apoyo al gobierno de Cuba, convocando a realizar donaciones económicas para la isla.

Más significativo aún fue que la presidenta Claudia Sheinbaum respaldara de inmediato la postura del exmandatario, reiterando que la crisis de Cuba es consecuencia del embargo impuesto durante décadas por Estados Unidos.

¿Qué mensaje envía México a su principal socio comercial en medio de la revisión del tratado económico más importante del país?

Las señales importan. Y la que México está enviando es la de un país que económicamente depende de Norteamérica, pero políticamente le parece incómodo reconocerlo.

La oportunidad que México está dejando escapar

Mientras tanto, el mundo sigue avanzando. Canadá, socio del T-MEC, ha logrado posicionarse como un destino cada vez más atractivo para inversiones tecnológicas de alto valor agregado. Sectores como baterías para autos eléctricos, semiconductores y tecnologías limpias encuentran en ese país condiciones regulatorias y energéticas más estables.

Un ejemplo reciente, la empresa japonesa Panasonic decidió instalar en Canadá una planta para producir microcomponentes tecnológicos, una inversión que perfectamente pudo haberse establecido en México.

La razón que lo impidió no fue geográfica. Fue institucional.

Mientras Canadá atrae capital internacional, incluso una parte creciente del capital mexicano prefiere invertir en Estados Unidos antes que en su propio país, por razones cada vez más conocidas: acceso a financiamiento, estabilidad regulatoria y certidumbre jurídica.

Lo cierto es que México tiene una de las posiciones geográficas más privilegiadas del mundo para el comercio internacional y acceso preferencial al mercado más grande del planeta. Sin embargo, las señales políticas del gobierno lejos de aprovecharlo, debilitan esas ventajas.

El problema no es solamente la autonomía en política exterior. México tiene todo el derecho de mantener posiciones independientes en el ámbito internacional. El problema surge cuando esa retórica entra en contradicción directa con la realidad económica del país.

La economía mexicana depende profundamente de su integración con Estados Unidos, y es resultado de tres décadas de integración productiva que comenzó con el TLC y continúan con el T-MEC.

Pretender ignorar esa realidad no fortalece la soberanía, por el contrario, la debilita.

México enfrenta una oportunidad histórica. Con la reorganización de la economía global podría convertirse en uno de los principales centros manufactureros del hemisferio occidental.

Pero las oportunidades económicas también exigen claridad estratégica y, en un mundo donde economía y geopolítica se entrelazan cada vez más, la incoherencia estratégica pasa del detalle diplomático a un riesgo para el futuro económico del país.

Con Canadá ganando el mercado, hoy más que nunca México no puede darse el lujo de tibiezas ni de ignorarlo.

X: @diaz_manuel