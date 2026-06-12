Opinión no pedida

Inauguración: Salma Hayek inaugura el evento, acompañando a Infantino, uno de los dueños del negocio. Claudia no fue por temor a una rechifla y por ser mujer a la que le vale el futbol. ¡Cyril tampoco fue y le amargaron la tarde! Si nuestro presidente fuera hombre, hubiera ido al partido aunque le avienten vasos con uix (palabra maya para el líquido de riñón).

Antes hubieron unos bailecitos ridículos con escenografía salvaje africana y marías estilizadas mexicanas. La que perdió fue Shakira, estrella en otro mundial, pues la pusieron en segunda fila y no sola, si no compartiendo escenario con un gorila (digo, por el tamaño junto a la menudita, pero bonita, de la Shaki).

El cierre estelar se lo dieron a Bochelli también compartiendo escenario y voz con una joven quizás coreana, mas o menos de buen ver, aunque Bochelli no estuviera de acuerdo.

Otro que perdió fue Alejandro, ya que lo invitaron a cantar el himno nacional bravucón mexicano, ante más de mil millones de encandilados espectadores, entre ellos yo, ¡esparcidos en todo el mundo! Y que cree usted, querido Lector, que no le dieron cámara al ego del cantante, quiza unos tres segundos.

Poquito antes, si mal no recuerdo, el maquiavélico Infantino, hizo desfilar a 48 equipos de futbol, no con sus banderines deportivos, sino en el colmo de una flagrante invasión a la soberanía que tanto protege Claudia, con sus ¡banderas nacionales!… desfilando ante el aplauso y la emoción del respetable, a los pies de la bandera de la FIFA y de un gigantesco letrero con este nombre!

¡Ah, pero eso sí! Mucho aplauso, mucho amor, pero a algunos equipos no les permitieron hospedarse en Estados Unidos. Como perros sarnosos y como le diría Fox a Castro: juegas y te vas. Bueno, entremos al partido.

Primer tiempo: México toca el balón y el estadio resiste un espasmo de voz y zapateo. México controla el balón un 60% del tiempo pero con la mayoría de pases laterales y hacia atrás, es decir, un juego ratonero como calificaba Manuel Seyde a la Selección “Nacional” desde los años 70. Pero no por eso lo asesinaron, dicen que fue un infarto en la carretera.

Bueno, enfrente, los verdes no tenian precisamente a unos leones. La evidencia mostró que el portero mexicano pudo haber colgado su hamaca y soportado el partido como yo, que lo hice en un cómodo sillón, dos horchatas, un tequila (la botella, no crean que una copita), tres quesadillas de chicharrón, flor y huitlacoche, papitas y cacahuates. Pero no la colgó por respeto al rival y así se perdió lo mejor del partido.

El caso es que con todo y jugar con el ancla fuera de borda, Quiñones sacudió las redes africanas a los 9 minutos. Dicen que el América lo importó por seis millonesde dólares. Público y jugadores celebraron el gol como si se acordaran de aquel de Manuel Negrete, en el 86, frente a Bulgaria, ¡el mejor gol de todos los tiempos! Ups! Eso dicen sus papás y yo también.

Segundo tiempo: bueno, entre faules, rodillazos, patadas llaneras y algunas aproximaciones, en el 67, Jimenez acertó un cabezazo que venció al portero del equipo de ébano y el marcador subió a 2-0. Este golazo, así me pareció, se produjo cuando ya al equipo de Africa le habían expulsado un “jugador”.

Después le expulsaron a otro y así estuvieron un rato, Mexico con 11 y los serios con 9. Bueno, pues no solo no pudieron anotar un golecito más, si no que también a México le expulsaron a uno, ni mas ni menos, que al capitan. Así que, el próximo partido que es contra Corea de Sur en Guadalajara, veremos quien lo reemplaza y a quien le rezan para superar a esos, los de los ojitos semicerrados, pero que ven mejor que nuestros, ojos tapatíos.

Silbatazo final: el arbitro no dio chance. Cortó el juego a los 90 y cachitito. El respetable estalló en gritos y aplausos. Guardaron sus estampitas de la Virgen y del Papa y sacaron las botellitas con etiqueta “Jarabe para la Tos” y muchos, aunque usted no lo crea, caminaron al Zócalo y al Angel a celebrar este magnífico e histórico triunfo! ¡Viva México! Ca…!

Pasillos

Comentaban que un marido de la 4T se enojó mucho porque no lo dejaron ver el juego en el Estadio. ¡Canceló el viaje en helicóptero! Los que pagaron boletos de alto precio, incluso endeudándose, afirmaban que solo hay dos clases de vida: una cara y otra que no es vida El mejor de Sudamáfrica: el portero; el mejor de México: Gutierrez. ¿Usted que opina?

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