“Tenemos una responsabilidad más grande por encima de los partidos.” LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS

“El chiste no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro.” MANUEL J. CLOUTHIER

“[Álvarez Máynez] le quitó dos puntos a Morena; que siga a Morena, les está quitando votos.” XÓCHITL GÁLVEZ

Es tan burdo y tan evidente que no puede uno más que preguntarse: ¿qué le sabe el presidente a Samuel García, a Dante Delgado, a Jorge Álvarez Máynez, a Polo Deschamps, a… para manejarlos a su antojo? Estos señores (todos varones, qué curioso, ¿no?) hacen ruido —es lo único que saben hacer— y actúan de comparsa para la corcholata del oficialismo. Sembrados específicamente para restarle votos al frente opositor; ninguno tiene la posibilidad real de llegar a la Silla del Águila o a ningún otro cargo de relevancia.

Los fosfos personajes han perdido (¿la tuvieron en algún momento?) la histórica oportunidad de buscar el bien mayor.

Más allá del etílico episodio que todos vimos ofrecido por Máynez, ¿qué oculta el zacatecano que no se sale de su guión? O el regio, al pensar violar la ley oooootra vez?

Interrogantes que uno debe plantearse, sobre todo después de escuchar a Colosio Riojas, él también candidato de Movimiento Ciudadano al Senado. Y luego, ¿por qué Máynez se atreve a tergiversar sus palabras de tan burda manera?, ¿por qué Samuel incita a dividir el voto aún más ?

Acto seguido, Luis Donaldo reitera que se tiene que construir una oposición fuerte, anteponiendo siempre el bien del país y Máynez, por su parte, suelta que Colosio se refería a que Xóchitl declinara por él y no que él (Máynez) declinara por Xóchitl… Pero, ¡oh sorpresa! Colosio, entrevistado por Azucena Uresti, dice que sí, que lo que él había dicho era que Máynez declinara por Xóchitl, pero que respeta la decisión que el emecista tome.

¿Qué sabe Colosio y qué ve? Palpa lo que muchos: unas elecciones de Estado que no será sencillo contrarrestar; un grupo sediento de poder, que llegó, se engolosinó y que ahora no quiere soltarlo. Que de hecho tiene todo preparado para establecer un régimen totalitario en estricto sentido del término.

Más allá de los dichos y bravatas de los de MC, estos saben que no van en segundo lugar en las intenciones de voto (a excepción de uno que otro bastión). Saben bien que van en un lejano tercer lugar y que si bien algo han crecido, no les dan los números para poder ser una opción de verdad.

Sin embargo, allí están y allí seguirán. El trabajo de Movimiento Ciudadano es servir al partido en el poder. ‘La nueva política’ es la misma cochina política de siempre, si acaso peor de asquerosa donde unas personas “jóvenes” se prestan a dividir el voto, a actuar de sucursal de Morena ofreciendo los mismísimos rancios productos.

El Giro de la Perinola

1.- Para eso me gustabas. Samuel García fanfarroneó que rifará su Cybertruck si Álvarez Máynez logra rebasar a Xóchitl. ¿Ya sabe que incurre en doble delito electoral —al ser gobernador y al hacer el anuncio en pleno proceso electoral—? Y más allá de ello, ¿la primera vez que se le vio en tan feo artefacto, no dijo que la camioneta era prestada? ¿Cómo va a rifar, entonces, algo que no es de su propiedad? ¿O es que está queriendo emular a López Obrador con aquello de la NO rifa del avión? ¡Qué flojera! Discurso de y hacia un pueblo ignorante.

2.- Para su promoción. La ocurrencia de la rifa de la Cybertruck tiene un fin: hacerse promoción. En un mensaje, García especificó: “Para que todos puedan participar y llevarse esta chulada de troca, les dejo unos pasos”. Y procedió a dejar las indicaciones, entre las que incluyó seguirlo a ÉL en la red social, dejando de lado al candidato presidencial. Se ven claras esas prioridades en el partido naranja.

3.- Para hacerle mal a México. Las necedades salen caras. México requiere hoy más que nunca certezas legales, financieras y económicas. Certezas de que los personajes políticos buscan alcanzar el mejor bien para todos dentro de lo posible y lo legal. No siempre sucede, se dejan llevar por sus obsesiones e intereses y de un tiempo para acá también por sus vísceras. Ahí tienen el asunto de la megafactory de Tesla en Nuevo León. No further comments your honor…

4.- Para hacer evidente las diferencias. A él le tienen respeto; ella ni lástima despierta. Sí, mientras el hijo del finado Colosio Murrieta movió conciencias, la hija del finado Maquío Clouthier practica lo que su padre señaló como un error.