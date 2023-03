En la mañanera se dijo que Tesla siempre si se iba a instalar en Santa Catarina, municipio de la Zona Metropolitana de Monterrey. Al medio día anuncio el cambio de DHL del AICM al AIFA. Dirían los beisboleros, “No, no, no , no, dígale que no a esa pelota”.

TESLA

La gigaplanta tendrá de todo menos la parte de las baterías que me da algo de gusto pues si hay algo contaminante son las baterías.

La zona metropolitana de Monterrey es un lugar que lo tiene todo para poder tener una fábrica de primer mundo. Tiene muchos edificios aun sin habitar; 3 universidades top, el Tec de Monterrey, la UANL y la U de M; infraestructura logística y cercanía con los Estados Unidos. Se podría decir que de los estados cercanos a la frontera, Nuevo León es la mejor opción para este tipo de plantas.

Anuncio AMLO que se haría la planta, se tuvo que poner de acuerdo con Samuel García, Gobernador de Nuevo León, para cerrar el trato. Lo que lograron se traduce en bienestar para el país y para la región pues Mr. Musk meterá dólares al país y quien sabe si encuentre más oportunidades de negocio. Imagine una centro Space X en Veracruz, puede ser, ¿no cree?

Lo que me parece curioso son los comentocratas y “expertos de sillón” de negociaciones internacionales comentando sobre el logro. Escuche, AMLO dobló las manos y por eso entró Tesla; todo lo hizo Nuevo León, AMLO lo iba a echar a perder; entre otros comentarios. Quedo ridículo el comentario de Felipe Calderón cuando dijo que por un capricho se perdería la inversión. AMLO entendió y comprendió porque Elon Musk quería invertir en Nuevo León y dio la aprobación en conjunto con todo su equipo de trabajo y el equipo de trabajo de Samuel García. Ya está anunciada la inversión, todos los comentarios sobre que no se haría quedaron en el pasado. Ahora a esperar a que empiece a construirse esa planta, que de principio traerá trabajo para las constructoras de la región.

DHL

La gente de comunicación social de AIFA, comandada por Maestra Suly Ruiz, me invitaron a la inauguración del nuevo recinto fiscal de DHL en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El CEO de DHL Express , Antonio Arranz, en su discurso dijo que se invertirían 12 mil millones de pesos en el país durante la actual administración. Comentó también que el AIFA es un aeropuerto esencialmente estratégico para la ampliación de DHL en el país. Dijo durante su ponencia que la operadora logística alemana procesará todas sus operaciones en el AIFA dejando solo las que se combinan con vuelos comerciales como lo establece el decreto.

Toco el turno de tomar el estrado al presidente López Obrador con un discurso que dijo que iba a ser bueno y corto por el calor que se presentaba sobre la entrada al recinto fiscal de DHL. Le puedo decir que de lo que hablo hubo buenas noticias, pero para nada fue un discurso corto, lo se pues sufrí bastante por el sol.

Hablo sobre las inversiones en México, sobre la confianza que tiene con la gente de DHL, que hablaron con él desde el 2020 para ver toda la planeación que tiene la compañía con 20 años operando en el país. Hablo sobre la inversión que se hizo en el AIFA y como este aeropuerto podrá ser autosustentable para diciembre del 2023, y en el 2024 tendrá utilidades. Recuerdo que fue lo mismo que me dijo el General Brigadier Isidoro Pastor, director general del AIFA en una plática que tuvimos allá por junio del año pasado, le dejo el link .

Después de eso, hablo sobre la pluralidad del país y de cómo es sano que se tengan diferentes opiniones pues de eso se trata una democracia. Que le da gusto que no todos opinen igual que él y que se tenga la libertad para expresar las ideas sin que haya autoritarismo.

Muchos analistas de negocios decían que era complicadísimo e imposible cambiarse al AIFA en el plazo que dio el presidente López Obrador en su decreto de sacar todos los vuelos de carga del AIFA. DHL ya lo hizo y los demás se están tardando.

Galimatías

En redes sociales me toco ver un video de Francisco Zea hablando sobre su experiencia en el AIFA. Habla bien de la terminal aérea y de cómo le fue en el vuelo de ida y de regreso. Comentó que no le había pagado nadie, como a muchos que hemos viajado por esa terminal aérea y comentamos sobre la experiencia que tuvimos.

Zea no se quejó como muchos comunicadores que no conocen el aeropuerto, y no tendría por qué hacerlo pues es una central aérea bastante cómoda. El video en YouTube es interesante por su opinión.