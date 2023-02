Ayer domingo se esperaba un caos en las calles. Grandes grupos de personas marchando para expresar su inconformidad sobre lo que planteo el poder ejecutivo en su dichoso Plan B o Reforma Electoral mejorada (al menos para lo que piensan los 4Tesitas).

Al parecer muchos no quisieron hacer la “peregrinación” y llegaron directamente a los lugares de reunión donde expresaron su sentir. Vestidos con colores rosas pues al parecer es el color del INE llenaron varias plazas públicas conocidas por sus festejos o como lugares de reclamo.

Admito que me equivoqué y que pensé que iba a ser una marcha más donde la gente no se iba a manifestar, pero si lo hizo. Amigos y conocidos fueron a estas plazas en diferentes lugares, Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey son los lugares donde tengo testimonio directo de una gran asistencia. Se podría decir que estos grupos son los que representan a la oposición y al parecer es más fuerte de lo que muchos que están en el partido en poder piensan.

Al parecer no hubo incidentes de consideración y todo sucedió en santa paz. Algunos de los manifestantes “bajaron” una manta que decía #conGarciaLunanosemetan pues no les gusto el mensaje. Fuera de eso, las manifestaciones, porque marchas no fueron, transcurrieron de manera tranquila y sin problema.

En estas manifestaciones hay que sentarse y analizar varios puntos para que tengan el impacto que pienso que deberían tener que es defender al INE y que se mantenga tal y como está para que las siguientes elecciones sean justas.

Los puntos son:

-De lado de la 4T, hay que aceptar que si se reunió mucha gente que tiene el mismo derecho de expresarse como se han expresado ellos en otras ocasiones. Las manifestaciones no son exclusivas de la izquierda.

-La manifestación no es una derrota para la 4T ni una victoria para la oposición. Lo que si deben de tener en cuenta ambas partes es que la convocatoria fue grande y que si hay una cantidad significativa de gente que no está de acuerdo con algunas de las decisiones del actual gobierno.

-Del lado de la oposición. No hay que cegarse, se reunieron a muchas personas, pero falta camino para poder llegar a ser la mayoría. Los de la mayoría representan a mexicanos que fueron lastimados y ninguneados por los gobiernos anteriores. No se tendría que volver a lo que se tenía antes sino a algo que realmente se de beneficio para todos.

-Los comentocratas anti Morena hacen unos comentarios bastante polarizantes. ¿Usted cree que un periodista serio publicaría en Twitter una fotografía de un camión de Vitacilina? Pues López Doríga lo hizo. Chumel Torres dijo que no hubo acarreados, imagino que no supo que estaban ofreciendo transporte gratuito para la gente que vive en Lomas de Chapultepec en CDMX o San Pedro en Nuevo León. En estos eventos siempre habrá gente que no llegue por sus propios medios, pero eso es otro tema. Y no he visto a mas, pero seguramente el comentario será parecido al de “tenga para que se entretenga”. Si quieren ser diferentes no se pongan a pelear en el mismo nivel de las personas que desacreditan pues la desacreditación de sus comentarios viene en automático.

Lo curioso de estas manifestaciones es que se hacen cuando piensan que lo que pasa es injusto. Estas se hacen desde una posición de comodidad donde no se sufre de hambre, de clasismo o de racismo. ¿Cuánto es el desacuerdo que se tiene con el actual gobierno que levanto a las personas que regularmente no se manifiestan a organizarse para ir a ejercer su derecho a expresarse? ¿Por qué estos grupos no se habían manifestado antes en contra de las injusticias de otros gobiernos? Imagine, marchas contra la inseguridad, contra la desigualdad, contra la injusticia, contra la violencia, contra la violencia de genero. Estas no han sucedido en los 40 y muchos años que tengo de vida.

Me sorprende la cantidad de gente que se reunió en Monterrey, allá no somos de manifestarnos. ¿Por qué no hay este tipo de movimientos en contra de la contaminación o la falta de agua?

Volviendo al tema, que bueno que hubo esta manifestación, demuestra que este tipo de movimientos no son exclusivos de los de la 4T. Para los de la 4T, les enseña que hay gente que no está de acuerdo con su propuesta y que se puede poner buena la elección si la oposición encuentra a un candidato que represente realmente a esta masa.

López Obrador tendrá que escuchar a este gran grupo de personas pues también son parte del “Pueblo Bueno”. Imagino que en la “Mañanera” hablará sobre esta manifestación . Será interesante saber qué opina de esto y que se hará al respecto. Lo único que espero es que no convoque a otra manifestación pues no tendría sentido demostrar que puede llevar más gente al Zócalo. Habría que analizar que las manifestaciones no solo fueron en la CDMX sino también en otras ciudades y país donde no creo que la 4T pueda lograr la misma convocatoria.

Será interesante escuchar lo que pasa en los próximos días y analizarlo sin polarizaciones.