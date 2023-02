Después de varios dimes y diretes al parecer por fin se tendrá la dichosa planta de Tesla en el estado de Nuevo León, mejor dicho, dentro de la zona metropolitana de Monterrey . Así como el gobierno del estado de Nuevo León acusa al gobierno federal de centralista , las decisiones desarrollo del gobierno del estado han sido iguales.

¿Cuántas ciudades fuera de las que están cercanas a la zona metropolitana se han desarrollado como las que están cerca de la capital de Nuevo León? Yo creo que ninguna.

Algunas industrias tiene Linares, algunas otras tiene Allende pero el sur y el norte de Nuevo León están totalmente subdesarrollados. Veamos alguno de los estados a los que alguna vez Samuel García llamo “flojos”. Veracruz tiene a Poza Rica, Coatzacoalcos, Xalapa y el Puerto de Veracruz como ciudades que le aportan al PIB del estado. Coahuila tiene a Saltillo y Torreón como ciudades desarrolladas. Tamaulipas tiene a Tampico, Reynosa, Laredo, Matamoros y Ciudad Victoria como generadoras de empleo. Sinaloa tiene a Los Mochis, Culiacán y Mazatlán que le aportan a la economía del estado. Entiendo que la gran zona metropolitana de Monterrey puede aportar más que muchos estados pero todo el desarrollo está concentrado y fuera de la ZMM no hay nada más, al menos nada comparable.

Entiendo la comodidad. Es súper cómodo tener todo en una zona donde todo este a menos una hora del Palacio de Gobierno o de casa. Después de la campaña, ¿cuántas veces ha ido el gobernador a Anáhuac o a Linares. Cuantas veces han recibido la vista de Samuel García en Doctor Arroyo o en Lampazos de Naranjo. ¿Por qué no desarrollar otras poblaciones del Estado?

Imagine a los neoleoneses pensando poder mudarse a Linares o a Allende sin perder todo lo que entrega la zona metropolitana de Monterrey. Aliviaría a la capital regia distribuir la población y desarrollar industria fuera de esta pero hasta ahora ningún gobernador ha impulsado a que las industrias se instalen fuera de Monterrey.

Imagine a Samuel García en sus giras internacionales hablando bien del estado y no solo refiriéndose a Monterrey. Imagine que una de las empresas italianas o francesas decida instalarse en Montemorelos o en General Arroyo. Se que no lo veremos en este sexenio pues esto requiere muchísimo trabajo y muchísimas ganas de realmente desarrollar al estado y no solo donde esta facilito.