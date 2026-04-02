La llegada de Roberto Velasco a la Secretaría de Relaciones Exteriores ha desatado toda clase de especulaciones políticas. Algunas personas aseguran que este movimiento en el gabinete de Claudia Sheinbaum fortalece al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien fue el jefe de Velasco el pasado sexenio. No creo que sea para tanto.

Velasco es inteligente y trabajará solo para la presidenta de México; esto es, no participará en ningún grupo político distinto. Será tan prudente como su antecesor, Juan Ramón de la Fuente. Pero resulta inevitable ver cualquier cosa que sucede en un gobierno en lógica de juego de futbol interescuadras. En política es una manía, que tiene mucho de diversión, analizarlo todo en una dinámica competitiva en la que se enfrentan subequipos del mismo gran equipo.

Por cierto, mi intuición me dice que Velasco está más lejos de Marcelo Ebrard de lo que quisiera el titular de Economía. Pero este, hábil como es, amigo o examigo de su exsubordinado, sabrá usar a su favor el pasado del nuevo canciller. Así es la grilla en la que, si se sabe mover la pelota, todo suma… y todo resta si el balón se juega sin pericia.

¿Otros cambios en el gabinete?

Los grandes cambios llegarán con las elecciones de 2027 en dos fases. La primera, cuando se llame a actuales titulares de dependencias federales para competir por gubernaturas o por llegar a la Cámara de Diputados y Diputadas. La segunda, después de los procesos electorales, cuando se defina a qué gobernadores o gobernadoras salientes se integrará a las más altas posiciones. ¿Qué se puede pronosticar desde ahora?

Los y las cinco de oposición

1. Aguascalientes: La gobernadora Tere Jiménez (PAN) probablemente sí presumirá la victoria de su partido. El panismo tendrá que utilizarla de alguna manera.

2. Chihuahua: Es improbable que la panista Maru Campos vea ganar a su partido. En el mejor de los casos, se retirará tras la entrega del mando. El alcalde de Ciudad Juárez, de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, es el favorito para ganar. También podría lograr la victoria la senadora morenista Andrea Chávez, muy popular en la entidad, pero como tiene mal prestigio a nivel nacional, difícilmente la izquierda la postularía porque dañaría al morenismo en no pocas regiones donde la comentocracia la ha cuestionado muy fuertemente.

3. Nuevo León: A pesar del activismo de Samuel García (MC) a favor de su esposa, le resultará complicado vencer a la coalición opositora o a Morena. Si van unidos el PRI y el PAN, el actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, tiene la ruta despejada. Si compiten separados, la elección será de tres, altamente reñida: el PRI con De la Garza; Morena con figuras como Tatiana Clouthier o el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes; y MC con Mariana Rodríguez o incluso Luis Donaldo Colosio Riojas, si este decide buscar la gubernatura de su estado de residencia en lugar de Sonora, donde está su acta de nacimiento.

4. Querétaro: El gobernador Mauricio Kuri (PAN) entregará el estado con altos índices de aprobación. Por su perfil empresarial y su relación institucional con la presidenta, podría ser invitado a un cargo técnico de alto nivel en el gobierno federal. Sería un gesto de apertura a opciones políticas distintas a la izquierda.

5. San Luis Potosí: El destino de el Pollo Ricardo Gallardo (PVEM) parece estar lejos del centro del poder presidencial. Su gestión, marcada por el nepotismo, lo mantiene absolutamente distante de la confianza de Sheinbaum.

Las y los 12 de Morena

1. Zacatecas: David Monreal se ha convertido en un pasivo para la 4T. Es de los pocos estados que Morena podría no retener. Lo más probable es que pase al retiro en 2027. Típico caso del delito político de portación de apellido desprestigiado.

2. Campeche: Aunque Layda Sansores goza de la simpatía personal de la presidenta y no ha gobernado mal, su desgaste político es enorme. Se ve difícil su entrada al gabinete legal; podría quedar en el gabinete ampliado, lejos de los reflectores, siempre y cuado Morena gane las elecciones, lo que se ve probable, aunque en un proceso muy competido.

3. Baja California: Marina del Pilar Ávila ganará la elección para su partido, pero sus polémicas personales —como la visa estadounidense que le quitaron— sugieren que solo se le daría un espacio federal menor si hubiese necesidad de protegerla.

4. Baja California Sur: El Profe Víctor Castro ha tenido una gestión administrativa seria. Su futuro político depende de si Morena logra retener el estado frente a las divisiones del partido de izquierda, las ambiciones del PT y la fuerza del PAN en la región.

5. Colima: Indira Vizcaíno ha tenido una gestión complicada en seguridad. Morena ganará el estado, pero ella probablemente terminará en una posición federal de nivel muy inferior.

6. Guerrero: Evelyn Salgado tiene potencial para el gobierno federal, siempre y cuando logre desmarcarse de la sombra de su padre, Félix Salgado Macedonio, quien es un lastre para la actual gobernadora. Morena ganará.

7. Michoacán: Alfredo Ramírez Bedolla enfrenta un escenario complejo. Su futuro es incierto debido a la fuerte oposición regional. Podría ganar, como independiente o en una alianza opositora, la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz.

8. Nayarit: Miguel Ángel Navarro es percibido como honesto, pero con bajo perfil mediático y no bien evaluado en encuestas. Difícilmente irá mucho más lejos de donde ha llegado; quizá al gabinete ampliado. Morena ganará.

9. Sinaloa: Rubén Rocha Moya ha enfrentado la crisis de seguridad más aguda del estado. Aunque mantiene base social, y por tal motivo Morena arrasará, el linchamiento político nacional lo obligará a un retiro discreto.

10. Tlaxcala: Lorena Cuéllar ha sido mesurada y eficiente. Es una candidata natural para posiciones técnicas en el gabinete ampliado. Morena ganará.

11. Sonora: El futuro de Alfonso Durazo está ligado a la estabilidad del estado. Si logra una transición exitosa (incluso enfrentando la sombra de Colosio en la oposición), está listo para una posición de primer nivel en el gabinete presidencial. Sin Colosio en la boleta, Morena arrasará. Con Colosio candidato, cualquier cosa podría pasar. Como hace más de 30 años, el futuro de Durazo depende del apellido más querido en tierras sonorenses.

12. Quintana Roo: Mara Lezama es la figura más destacada de Morena fuera de la Ciudad de México. Por carisma, que le sobra, y por la eficiencia que ha demostrado, se perfila para el primerísimo nivel en el gabinete de Claudia Sheinbaum después de 2027. Estará entre las personalidades políticas a seguir con lupa en la segunda mitad del actual sexenio.