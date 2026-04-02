Chanchal era un elefante de 70 años del pueblo de Rajastán en la India, pero que por deseo de una foto “surrealista”, la fotógrafa rusa Julia Buruleva, decidió pintarlo de rosa llevando a su muerte semanas después.

La decisión de pintar al elefante de rosa sin prever el daño que le podía causar, está dejando indignación pese a que Buruleva asegura que fue pintura orgánica de la región.

Pintan a elefante de rosa en la India; muere meses después

Un hecho se hizo viral en Rajasthan, India, cuando la fotógrafa Julia Buruleva decidió pintar de rosa a un elefante de 70 años en febrero 2026, para obtener una imagen “icónica y surrealista” de su visita.

En la imagen que resultó se puede ver al elefante llamado Chanchal pintado de rosa de ojos a patas, con una mujer montada sobre él con el mismo color en toda su piel.

Sin embargo, el hecho que ocurrió en noviembre 2025, causó indignación cuando se informó que Chanchal murió meses después del momento en que fue pintado totalmente de rosa.

Ante ese hecho, la fotógrafa argumentó que no violentó al elefante pues dice haber usado pintura orgánica que la propia región usa para pintarlos en los festivales, sosteniendo que era segura para “el animal”.

Asimismo, aseguró haber contactado al dueño de Chanchal para realizar la fotografía y que el elefante fue bañado 10 minutos después de terminada la sesión para garantizar su salud.

Autoridades investigan muerte de Chanchal tras pintarlo de rosa

La muerte del elefante Chanchal está causando indignación pese a argumentos de la fotógrafa rusa, pues autoridades ya investigan qué provocó su fallecimiento.

Ante señalamiento de maltrato animal por organizaciones como Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés) se informó que la muerte de Chanchal está siendo investigada.

Esto debido a que organizaciones han señalado el maltrato animal que sufren los elefantes en la India, donde los someten a estrés y permiten a turistas subir en ellos.

Pero a ello se le suma que el supuesto dueño de Chanchal que se ha mencionado como Shadik Khan, ha estado involucrado en hechos de maltrato animal hacia una elefanta que da paseos en Fuerte Amer y que fue rescatada por PETA.

Pero en contraste, Khan aseguró que Chanchal murió de forma natural, descartando daño por la pintura rosa.

Narendra Modi, el primer ministro de India, recibió la carta por PETA donde exigen terminar con el uso de elefantes como atractivo turístico recordándole que prometió “protección de la vida silvestre”.

Por otra papyre, Ballu Khan del Comité Hathi Gaon, confirmaron que Chanchal no fue maltratado durante la sesión de fotos, pues no existe vínculo entre la muerte y el pigmento.