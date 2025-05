“Venimos a decirle que no está sola, que el gobierno federal la va a apoyar siempre.” López Obrador sobre Marina del Pilar, 2022

“Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, Te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces; me gusta esa gente.” A Dos Velas

¡Qué bonita familia!, pero ¡qué bonita familia cuatrotera! A Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, y a su esposo, Carlos Torres, les fue retirada la visa estadounidense. Entre otras razones esgrimidas por el gobierno de Estados Unidos está el que se gestiona una estrategia para señalar la corrupción y los temas de derechos humanos en México. Y es que cuando el gobierno gringo utiliza los términos corrupción y violación a los DDHH combinados, lo hace para cubrir todo tipo de posibles delitos, tales como los que atentan contra la salud, que incluyen narcotráfico. Esperemos no sea el caso…

Si bien quizá no lo sepamos nunca; Estados Unidos no tiene la obligación de informar al interesado ni a ninguna otra parte el motivo de una revocación. Pero no deja de ser preocupante que se le haya retirado la visa a ella y a su marido. No señor (no señora gobernadora).

Ahora bien, preocupante es también el hecho de que antes haya sido acusada de estar ligada al crimen organizado; es la primera vez que le quitan la visa estadounidense, eso sí.

Recordarán ustedes que hace pocos años, Jaime Bonilla, predecesor de ella como gobernador de Baja California y también integrante de la 4t, reiteradamente la acusó por tener vínculos con el narco. Llegó a decir que había “progresado”, pues ya tenía ella su propio cártel del narco y que el fiscal que había nombrado en Baja, tenía vínculos con el narco. Y no es que Bonilla sea dios y que conste en actas todo lo dice, pero sí hay que notar que lo dijo entonces una persona del mismo movimiento. Y quiero subrayar lo anterior, porque tanto Del Pilar como la presidenta Sheinbaum no tardan en decir que es invento de ‘los conservadores’ eso de ligar a la gobernadora con el narco y demás giros del crimen organizado. No señor (y señora gobernadora), sus supuestos malos pasos los denunció primero la propia 4t.

Ahora bien, tampoco es la primera vez que Marina y su esposo tienen problemas con Estados Unidos. Hace poco los cónyuges fueron informados por los bancos Wells Fargo y Bank of America, que, por instrucciones del gobierno de su país, les cancelaban sus cuentas en dichas instituciones (les regresaban el dinero) al no tener certeza del origen lícito del mismo. Que den gracias de que les respetaron su dinero, concesión de la Hacienda de la 4t. Para que luego no digan que los morenistas no gozan de privilegios…

Y sobre advertencia no hay engaño y, sí, Trump lo advirtió. Dijo que retirarían visas, particularmente a funcionarios y políticos mexicanos que anduvieran chuecos. Así está la restricción y cancelación de visas de Estados Unidos a personas ligadas al narcotráfico y corrupción de una u otra manera no solo se ve en nuestro país. Y seguirá estando así; de hecho, conociendo a los gringos, se intensificará.

En una de mis recientes columnas en el diario El Heraldo de México (“Pero, señor Petro, ¿qué le apura?”), analizo el hecho de que hace poco menos de un mes, le retiraron la visa al presidente de Colombia. Cristina Fernández, viuda de Kirchner, expresidenta de Argentina, y sus hijos recibieron también el mismo trato por posible corrupción.

¿Comienza así a visibilizarse a los posibles narcogobernantes? Tal vez, el retiro de la visa norteamericana comenzará a funcionar como un identificador de narcos. Un mecanismo visible, eficaz, pero a la vez poco intrusivo.

Pero volviendo al caso que me ocupa hoy, Del Pilar está en la obligación de aclararnos a los mexicanos tanto lo del retiro de la visa, como el asunto de la cancelación de cuentas bancarias en los Estados Unidos. Y por favor no nos insulten a los ciudadanos. Esa aclaración no consiste en que Morena publique comunicados apoyándola (por cierto, ya lo hizo este fin de semana Morena de Baja California y los diputados federales de la 4t). Y si a esas vamos, ¿apoyar en qué? No sean ridículos. La revocación/otorgación de la visa solo depende del gobierno de Estados Unidos. No de lo que digan o dejen de decir los legisladores en México.

Los morenistas dicen que la revocación de visa es solamente “un procedimiento administrativo”. Esa lectura denota senda ignorancia; eso y que les encanta el mitote.

Por cierto, los de la 4t han sacado más comunicados para defender a sus funcionarios y gobernadores que para apoyar a los niños con cáncer, madres buscadoras y un largo etcétera. ¿No les da pena? Son una vergüenza.

Que Marina aclare, y aunque sea mucho pedir, solicite licencia como gobernadora de Baja California. Sí, así, ello sencillamente porque no nos sirve de mucho una titular de una entidad fronteriza con Estados Unidos que no puede pisar tierra yanqui. Esa es la verdad. Tal vez si retoma su libro: “Ética profesional en el ejercicio del derecho” (2020), coincidirá que lo ético sería pedir licencia a su actual puesto.

Marina no es la única política que esta semana enfrenta señalamientos por parte del gobierno de Trump. Al edil de Morena de Cuautempan, Puebla, le incautaron armas, drogas y se dio a la fuga. Mientras que, al intentar entrar a Estados Unidos, un ministerio público especializado en secuestros de la Fiscalía de Tamaulipas fue detenido por haber intentado cruzar con más de 184 mil dólares en efectivo, de los cuales; 30 mil los llevaba pegados a su cuerpo...

Marina del Pilar no será ni la primera ni la última autoridad mexicana a en la que le quiten la visa estadounidense. Lo que sí es nuevo es que esta acción por parte de Estados Unidos sea una especie de termómetro de los narcogobernadores; mecanismo que busca exponer a las autoridades y dar visibilidad al asunto de funcionarios capturados por el narco.

Giro de la Perinola

(1) ¿Qué otros gobernadores estarían en esa situación? De acuerdo a Simón Levy, subsecretario de Turismo el sexenio pasado, serían: Rubén Rocha (Sinaloa, 4t y a quien además se le vincula por tener nexos con “Los Chapitos”); Américo Villarreal (Tamaulipas, 4t); y Manolo Jiménez (Coahuila PRI). Yo creo se queda corto.

(2) Marina del Pilar tuvo a sus dos hijos en Brawley, California; el segundo de ellos en enero de 2022, cuando ya era gobernadora. Así nomás confía en el sistema de salud público mexicano… Qué bueno que se apuró porque, ahora con Trump, no valen esos nacimientos turísticos en su país. ¡Ah! Y sus hijos podrían perder la nacionalidad estadounidense. ¿Cuántos finales felices vienen en camino?

(3) Manuel Bartlett lleva más de 25 años que no puede entrar a EU. Él dice que no le han quitado la visa americana, pero de que no va a ese país, pues nada más no va...