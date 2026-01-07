No sé si el AICM va a tiempo o no, para recibir a quienes llegarán para los juegos del Mundial a la Ciudad de México y los posibles traslados a Monterrey y Guadalajara. Después de mucho tiempo llegué a la Terminal 1 y la verdad es un laberinto. No me puedo quejar del servicio de la gente de migración y de las aduanas. Todos amables y con una intención de ayudar para que todo fuera mas rápido y ágil. De eso no se podrán quejar los que visitan.

Entonces, ¿es una buena experiencia llegar a la Terminal 1 del AICM? Buena, pero no al 100%. Tienen los carritos para mover el equipaje sin costo, cosa que me parece muy bien, pero solo hasta salir de las puertas de las salas donde se recogen las maletas. Se puede decir que el carrito es gratis para un tramo de 15 metros y de ahí la cosa se pone densa y esto solamente pasa en la T1.

La historia para la anécdota. Voy saliendo con mi hijo pequeño. En una mano el carrito y las maletas y en la otra la carriola donde llevaba al niño. Solo crucé las puertas y una señorita empezó a decirme que no me podía llevar el carrito mas lejos de las barreras. Después de eso, un compañero de ella me lo repitió, no solo una sino tres o cuatro veces cuando yo venía cruzando la puerta. Imagine esta escena después de un vuelo largo donde los pasajeros llegan cansados y un poco fastidiados. Después del tercer recordatorio, haciendo malabares con la carriola y las maletas le contesté desde el fondo de mi corazón: “¡Ya te escuché, chingado! Solo me quito de la puerta que le estorbo a los demás pasajeros”. El tipo que me recordó un millón de veces que no me podía llevar el carrito se me quedo viendo como si le hubiera mentado la madre. Miré que si este tipo fuera para trabajar como fue para estar chingue y chingue sobre el carrito, México sería otro país.

Lo peor de todo es que justo afuera de donde ya no me podía llevar el carrito , había un enjambre de maleteros “ofreciéndome” sus servicios. Si lo hubiera hecho desde las maletas seguramente el compañero defensor de los carritos no me hubiera dicho nada sobre pasar la frontera de los carritos. Esto no pasa en la Terminal 2. Ahí uno toma el carrito de las maletas y puede llegar hasta el coche o a los taxis con ese carrito sin ningún problema. Y pudiera parecer un tema menor pero es un gran tema de servicio al cliente.

Mire, no recuerdo ningún aeropuerto que se pongan tan flamenco con el servicio de carritos, sea gratis o no. En el de Monterrey, en la Terminal B no hay, que es algo que también tendrían que tomar en cuenta y esperaría que no se pusieran tan locos con su uso.

Cabe mencionar que los que no fueron amables fueron los del servicio de seguridad, contratado como un tercero, y no por la gente de la Marina. Donde no me ha tocado ver que se pongan así es en el AIFA, donde el servicio es totalmente llevado por el personal militar que se pone al servicio de los usuarios del aeropuerto.

Ojalá, la gente que administra el AICM tome este comentario en cuenta y que cuiden a las personas que llegan a México, porque de esa experiencia salen muchas ganas o no de volver al país.

¡Ánimo!