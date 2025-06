“Lucha de gigantes convierten El aire en gas natural Un duelo salvaje advierte Lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad ¡Vaya pesadilla! Corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira, todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz” NACHA POP

Y no, no hablo de Trump vs Musk

¡Qué bueno que TV Azteca volvió a producir telenovelas! No habrá ninguna telenovela turca o de Televisa que empate la que apenas inició en TV Azteca. Aunque, pensándolo bien, lástima que no es realmente una buena telenovela y lástima que la presidenta (con A) se ve inmiscuida en ella. Una lucha de gigantes la que sostiene Claudia Sheinbaum y Ricardo Salinas Pliego, “tío Richie” para los cuates.

Y si bien la bronca es entre ellos, dejará huella —y no para bien— en México. El mundo empresarial y la política mexicana ya se sacuden.

La lucha de gigantes plantea diversas preguntas; algunas de las ellas las soslayan los rivales. Otras más se dejan ver como la fuerte y cruda realidad que son.

¿Por qué de pronto la urgencia?

¿Salinas Pliego le debe dinero al fisco? De acuerdo a lo que el SAT le disputa, se supone debe impuestos por los últimos 16 años fiscales. Valdría la pena señalar que, de esos, casi siete (dado que Claudia Sheinbaum cumplirá un año como primer mandataria el 1º de octubre) son bajo la 4t. Es este régimen el que no ha querido (o podido) cobrarle impuestos. Al menos, casi la mitad del tiempo es la 4t la que no ha recuperado lo adeudado. ¿Por qué no empiezan con esos impuestos? ¿Por qué de pronto la urgencia? ¿Será que el gobierno se ha quedado sin un quinto? Más bien va por allí, creo yo.

¿Quién tiene -jurídicamente hablando-la razón?

Porque, verán ustedes, una cosa es lo que sostiene el gobierno o el señor Salinas, y otra la que resolverá la casi extinta Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Le dará la razón a Claudia Sheinbaum o a Ricardo Salinas Pliego? Esta es una de las preguntas más importantes a contestar. Y no solo por la definición del tribunal supremo en sí, sino porque después de conocer la determinación habría que descontar cuánta de ella es resultado de que hubo “línea” a los ministros de la Corte por parte de Sheinbaum y cuánto a las conclusiones que llegó la SCJN sin presiones del Poder Ejecutivo. Yo le apuesto más a lo primero, esto es, aunque gobierno y simpatizantes sostienen “no hay línea”, Salinas, cual Galileo moderno, podría decirles a todos ellos “… y sin embargo, hay línea y esta se dictó —a nombre del pueblo— desde la mañanera".

¿Hasta qué punto se puede/se vale agotar todas las instancias jurídicas? Es una pregunta que irá (o debiera ir) más allá de Salinas Pliego. Sin duda alguna, él tiene buenos abogados; le han sabido llevar los casos de revisión en revisión durante años. Eso se vale, ¿no? Cualquier ciudadano tiene derecho a pelear hasta en la última instancia judicial. Y para que el proceso sea justo, de preferencia que la SCJN no esté apergollada por otro poder. Por eso era fundamental que Claudia, la presidenta, no abriera la boca.

¿Por qué en México se presiona a Banco Azteca, pero no se le ha demostrado nada ilegal? Una más que impacta en la forma en que el gobierno esta presionando a Ricardo Salinas Pliego, pero está perdiendo a los que sí tienen problemas de lavado de dinero. Será el sereno, pero a Banco Azteca no le acusan de lavado de dinero. La pregunta es: el constante señalamiento a Banco Azteca, ¿es porque tienen pruebas?, ¿por qué ese señalamiento no lo tuvieron los bancos acusados de lavado de dinero por el gobierno estadounidense?

Hasta ahí las preguntas, si bien hay otras que quedan en el tintero. Como la que le realizó Salinas Pliego a la 4t: ¿por qué los políticos que llegan al gobierno sin pagar impuestos ni saber administrar “una empresa” con al menos 50 personas, ganan tanto? Y en lugar de que alguien del equipo de Claudia Sheinbaum respondiera, lo tuvo que hacer ella, acusando que hubo mucha hipocresía por parte del empresario…

Hemos visto como a la presidentA de México no le queda más remedio que involucrarse y responderle a Ricardo Salinas Pliego. La han dejado sola… otra vez... ¿Por qué no alguien de su equipo? ¿Será por incapaces? Tal vez porque ninguno tiene su popularidad. Tal vez porque también Salinas Pliego es una figura formidable. ¿Responderle al resto? Solo en plan de sorna y desprecio. Como ya lo hizo con Luisa María Alcalde en X. ¡Vaya tapón de boca!

Pero aquí mi punto central: entre acusaciones, señalamientos y hasta amagos de cárcel, el hecho es que la primer mandataria ha abierto un nuevo frente, mientras la figura política que crece es la de él. De seguir así, Sheinbaum hará de Salinas Pliego el máximo jugador de la oposición. El revivir la siempre socorrida letanía de los pobres contra los ricos, del pueblo contra el empresariado, le puede salir muy mal al morenismo.

Y ello por varias razones que van desde la demagogia y la hipocresía, porque no hay régimen que más haya robado recursos públicos y derrochando dinero en obras y programas inservibles que la 4t, pasando porque están usando a Salinas Pliego como cortina de humo para tapar el lavadero ligado a Alfonso Romo, hasta el hecho de que Salinas Pliego a través de Elektra, ha logrado que muchas familias se vayan haciéndose de sus enseres domésticos a través de un crédito que nadie más les da.

La lucha de gigantes es de pronóstico reservado.

Giro de la Perinola

¿Por qué todo el poder del Estado contra Salinas Pliego, pero no contra un sinnúmero de impresentables cuatroteístas que se sabe, pues lo han confesado abiertamente, deben impuestos?

Si el amable lector escucha la aseveración: “usted es inteligentísima pero en potencialidad remotísima”; ¿en quién piensa?

a) En la alcaldesa morenista que confunde cocodrilos con dinosaurios.

b) En la ingeniera Abelina López, alcaldesa de Acapulco, quien sostiene que los árboles generan dióxido de carbono y que eso es bueno para el medio ambiente…

c) ¿En quien le dijo a Claudia que su inteligencia no le sobra?

Si así le va a Salinas Pliego, imagínense a un ciudadano de a pie. Y más ahora que el gobierno tendrá a su disposición toda clase de mecanismos de espionaje. #DiNoAlaLeyEspía

En esta lucha de gigantes, Salinas Pliego espetó que en la administración pública muchos estaban asustados, pues el gobierno de Estados Unidos irá por más de uno debido a nexos con el narcotráfico. En lo particular, más que asustados, me parece que están empoderados y soberbios.