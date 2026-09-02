LA POLÍTICA ES DE BRONCE

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno. Nada nuevo bajo el sol. No se necesita tener una bola de cristal para saber que los mensajes del 1 de septiembre son un recuento de lo que se dice diariamente en la conferencia mañanera, sólo que, en lugar de tener el formato de conferencia de prensa, adquieren el perfil de un evento solemne en el Patio Central de Palacio Nacional.

Los mayores logros: sacar a 13 millones y medio de mexicanos de la pobreza por medio del aumento al empleo y los programas sociales; estabilidad económica; reducción de los homicidios dolosos a la mitad, y mantener estable la relación con Donald Trump. En el otro lado de la moneda, el aumento en las desapariciones, los expedientes judiciales abiertos en materia de narcotráfico y contrabando de combustible, las fallas y pobres resultados en las obras insignia del gobierno anterior y los escándalos de los que han sido protagonistas varios miembros de su movimiento.

Mientras que algunos se fijan en cada gesto de la presidenta, los lugares que ocupa cada uno de los invitados, las menciones en el discurso y otros aspectos de forma, sabemos que lo verdaderamente importante está en el paquete de ingresos y, especialmente, en el presupuesto del próximo año. Todo lo que no está en el presupuesto es aire caliente o demagogia.

Desde ahora podemos adelantar que los principales retos para el próximo año serán, en materia económica, por lo menos superar el 1.5 % de crecimiento del PIB, mantener estable la paridad del peso frente al dólar, mantener a raya la inflación, particularmente en el precio de la gasolina y los productos básicos, así como garantizar la adecuada distribución de los recursos de los programas sociales.

En materia política, obviamente el principal reto está en las elecciones intermedias de 2027. En un escenario de inercia, Morena ganará las gubernaturas que actualmente posee y la oposición, PAN y MC, mantendrá las gubernaturas de Chihuahua y Nuevo León, respectivamente. Podrían darse sorpresas en Michoacán o Campeche. Hasta el momento, no hay motivos para pensar en una merma importante de diputados morenistas o aliados en la próxima legislatura.

El problema no es electoral. Morena sigue siendo una potencia para conseguir votos. El problema está en la legitimidad y la credibilidad de sectores importantes de la clase política morenista, cuyos discursos, acciones y, sobre todo, actitudes distan mucho de los principios de austeridad, cercanía con la gente y lealtad al Movimiento de Regeneración Nacional. Y más importante aún, está en que el gobierno de Claudia Sheinbaum tome distancia de los personajes que han establecido relaciones con grupos del crimen organizado o redes de contrabando y corrupción.

En materia internacional, las cartas de Estados Unidos están sobre la mesa y, en ese escenario de claridad, México buscará llevar de la mejor manera posible la relación comercial, migratoria y política con Estados Unidos. Lo primero será sortear el gobierno de Trump y buscar una nueva relación, en el ocaso del gobierno de Claudia Sheinbaum, con la nueva administración de la Casa Blanca.

Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.