Refutaciones Políticas

Durante las últimas cuatro décadas, el debate público ha sido dominado por una idea que el neoliberalismo convirtió en dogma: los impuestos son un obstáculo para el crecimiento económico. Según esta narrativa, reducir la carga fiscal sobre los grandes patrimonios y las rentas más altas generaría inversión, empleo y prosperidad para toda la sociedad. La experiencia histórica, sin embargo, ha demostrado que dicha promesa difícilmente se ha cumplido. Lo que sí ha ocurrido es una creciente concentración de la riqueza, una reducción de la movilidad social y una erosión progresiva de las capacidades redistributivas del Estado.

La obra de Thomas Piketty (El Capital en el Siglo XXI) representa una de las contribuciones intelectuales más importantes para comprender las causas estructurales de la desigualdad y proponer mecanismos democráticos para enfrentarla. Su tesis central cuestiona uno de los pilares del capitalismo contemporáneo: la creencia de que el mercado, por sí solo, distribuye la riqueza de manera eficiente y justa.

El punto de partida de Piketty es tan sencillo como contundente: cuando la rentabilidad del capital supera de manera persistente el crecimiento de la economía (su conocida fórmula r > g), quienes poseen grandes patrimonios incrementan su riqueza a un ritmo superior al crecimiento de los ingresos provenientes del trabajo. En consecuencia, la riqueza deja de depender principalmente del esfuerzo, de la innovación o del talento, para reproducirse mediante la herencia, las sucesiones en términos del Derecho Civil. No se trata únicamente de un fenómeno económico, sino de una transformación profunda del orden social. Las sociedades dejan de premiar el mérito para privilegiar el nacimiento, la fortuna familiar se convierte en el principal determinante de las oportunidades de vida.

Piketty advierte que este fenómeno aproxima nuevamente a las economías desarrolladas al capitalismo patrimonial del siglo XIX, donde el poder económico se transmitía entre generaciones y la movilidad social era prácticamente inexistente. En otras palabras, la acumulación hereditaria amenaza con sustituir la competencia por el privilegio. Esta observación tiene profundas implicaciones democráticas; cuando una pequeña minoría concentra porcentajes crecientes de la riqueza nacional, también concentra capacidad para influir sobre los medios de comunicación, financiar campañas políticas, orientar la agenda pública e incluso moldear las decisiones de los gobiernos: la desigualdad económica termina inevitablemente convirtiéndose en desigualdad política.

Frente a esta realidad, Piketty no propone abolir la propiedad privada ni desconocer la importancia del mercado. Su propuesta es mucho más moderada y, precisamente por ello, profundamente democrática: construir un sistema tributario progresivo que limite la concentración excesiva del patrimonio y permita redistribuir parte de la riqueza para financiar bienes públicos. Dentro de este esquema, el impuesto sobre sucesiones ocupa un lugar central.

La lógica resulta difícil de refutar: quien obtiene una gran fortuna mediante una herencia no la produjo necesariamente mediante su esfuerzo personal, recibe una ventaja patrimonial extraordinaria derivada exclusivamente de su origen familiar. El impuesto sucesorio progresivo busca moderar esa transmisión intergeneracional de privilegios sin eliminar el derecho de heredar. Las pequeñas herencias, aquellas que representan el patrimonio construido durante toda una vida por familias de ingresos medios o modestos, pueden quedar prácticamente exentas. En cambio, las grandes concentraciones patrimoniales, capaces de perpetuar posiciones dominantes durante generaciones, contribuyen en mayor medida al financiamiento del Estado.

No se trata de castigar el éxito económico, sino de impedir que la riqueza heredada sustituya al mérito como fundamento de la organización social. La filosofía política moderna ha reconocido desde hace siglos que la igualdad jurídica carece de sentido cuando no existe una igualdad mínima de oportunidades. Nadie elige la familia en la que nace, ni decide heredar millones o comenzar su vida adulta sin patrimonio alguno. Si la democracia pretende ser algo más que una igualdad formal ante la ley, debe construir mecanismos que compensen esas desigualdades de origen.

Los impuestos progresivos cumplen precisamente esa función. Lejos de representar una confiscación arbitraria, constituyen el instrumento mediante el cual la comunidad financia los bienes públicos que permiten que la libertad sea realmente accesible para todos: educación, salud, seguridad social, infraestructura, investigación científica, universidades públicas, protección ambiental, sistemas de justicia y programas de combate a la pobreza. Paradójicamente, quienes más se benefician de la estabilidad institucional que hace posible la acumulación de grandes patrimonios suelen ser también quienes más cuestionan la tributación progresiva. Sin embargo, ninguna fortuna se construye en el vacío; toda riqueza privada depende de carreteras, tribunales, seguridad pública, mercados regulados, infraestructura energética, trabajadores formados en escuelas públicas y un sistema jurídico que garantiza los derechos de propiedad. Los impuestos no destruyen la riqueza; contribuyen a crear las condiciones institucionales que la hacen posible.

La historia económica confirma esta afirmación. Después de la Segunda Guerra Mundial, buena parte de Europa y Norteamérica consolidaron sistemas fiscales altamente progresivos. Las tasas marginales del impuesto sobre la renta superaban en algunos casos el 70 u 80% para los ingresos más elevados, mientras que los impuestos sobre sucesiones reducían significativamente la transmisión hereditaria de grandes fortunas. Lejos de provocar el colapso económico, aquellas décadas coincidieron con uno de los periodos de mayor crecimiento, expansión de las clases medias, innovación tecnológica y reducción de la pobreza en la historia contemporánea.

Fue hasta el ascenso del neoliberalismo, durante los años ochenta, cuando comenzó una disminución sistemática de la tributación sobre las rentas altas y los grandes patrimonios. La consecuencia fue exactamente la que Piketty documenta con una enorme base estadística: la desigualdad volvió a crecer de manera sostenida. La concentración patrimonial no constituye únicamente un problema distributivo; representa también una amenaza para la competencia económica. Cuando unas cuantas familias controlan sectores completos de la economía durante generaciones, disminuyen los incentivos para innovar y aumenta el poder monopólico: el capitalismo deja de ser competitivo para convertirse en rentista.

Desde esta perspectiva, la tributación progresiva fortalece el propio funcionamiento del mercado al impedir que la acumulación hereditaria cristalice en posiciones permanentes de poder económico. El Estado de bienestar encuentra aquí una de sus justificaciones más sólidas. Su propósito no consiste en igualar artificialmente los resultados, sino en garantizar condiciones mínimas de dignidad y oportunidades para todas las personas. La redistribución no elimina la libertad económica; crea las condiciones para que esa libertad pueda ejercerse por una mayoría y no únicamente por quienes nacieron con ventajas patrimoniales.

Naturalmente, la política fiscal debe diseñarse con prudencia. Los impuestos excesivos pueden desalentar la inversión, incentivar la evasión o reducir la competitividad internacional. Pero reconocer estos riesgos no invalida el principio de progresividad, más bien exige instituciones fiscales eficientes, transparencia en el gasto público, cooperación internacional contra los paraísos fiscales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La verdadera discusión no es si deben existir impuestos progresivos, sino cómo diseñarlos para que promuevan simultáneamente crecimiento económico, justicia distributiva y estabilidad democrática.

La propuesta de Thomas Piketty adquiere hoy una extraordinaria vigencia. En un mundo donde la riqueza vuelve a concentrarse aceleradamente y donde la herencia recupera un papel determinante en la reproducción de las élites económicas, la tributación progresiva deja de ser una simple herramienta financiera para convertirse en un instrumento de defensa de la democracia.