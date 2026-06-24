El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se mantiene muy activo durante el Mundial 2026, pues también cobra impuestos a los futbolistas extranjeros que han jugado en México durante el certamen.

En específico, los deportistas convocados para disputar encuentros del torneo en alguna de las 3 sedes en México, están obligados a cubrir el monto del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Pero, ¿cómo se realiza el pago del ISR al SAT? y ¿cuánto deben pagar los futbolistas que han jugado o jugarán en México durante el Mundial 2026? Te contamos los detalles.

SAT oficinas (especial / Internet)

SAT cobra ISR a futbolistas extranjeros que juegan el Mundial 2026 en México

El Artículo 170 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que los futbolistas extranjeros que no vivan en México y jugarán el Mundial 2026 en el país, deben pagar impuestos.

Al respecto, la ley indica que aquellos jugadores que sean convocados a participar en espectáculos deportivos en México, tienen que pagar 25% de ISR sobre los ingresos brutos que generen.

Es decir que los futbolistas no residentes en México tienen que cubrir el equivalente al 25% de sus ingresos por participar con la selección y por los premios en efectivo que reciban durante el torneo.

Asimismo, se establece que las ganancias que generen por contratos publicitarios o por algún otro ingreso no relacionado con el Mundial 2026, no generarán un gravamen.

¿Qué selecciones deberán pagar ISR al SAT?

El calendario de partidos del Mundial 2026 establece que durante la fase de grupos, además de la Selección Mexicana, otras 11 escuadras nacionales jugarán en territorio nacional.

Los jugadores de las siguientes selecciones tendrán que pagar ISR, además de que hay ciertas escuadras —como Colombia— que podrían jugar más encuentros en México si avanzan a fase de grupos:

Corea del Sur jugará 2 partidos, uno en Guadalajara y el otro en Monterrey

Sudáfrica jugará 2 partidos, uno en Ciudad de México y el otro en Monterrey

Chequia jugará 2 partidos, uno en Ciudad de México y el otro en Guadalajara

Colombia jugará 2 partidos, uno en Ciudad de México y el otro en Guadalajara

Túnez jugará 2 partidos, ambos en Monterrey

Uzbekistán jugará 1 partido, en Ciudad de México

Japón jugará 1 partido, en Monterrey

Suecia jugará 1 partido, en Monterrey

Uruguay jugará 1 partido, en Guadalajara

España jugará 1 partido, en Guadalajara

República Democrática del Congo jugará 1 partido, en Guadalajara

Estadio Banorte sede del Mundial 2026 (Tomás Pérez de la Cruz/Cuartoscuro / Tomás Pérez de la Cruz)

Cabe destacar que el pago del ISR no es una medida exclusiva para futbolistas, debido a que todos los integrantes de las selecciones están obligados a cubrir los montos establecidos.

Es decir que tanto jugadores, como miembros del cuerpo técnico, médicos, masajistas, fisioterapeutas e incluso los cargadores y aguadores tienen que cumplir con las obligaciones fiscales del SAT.