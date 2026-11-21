La oposición no ignora que tiene razón ese señor de Gorillaz , Damon Albarn . Este británico no realizó un pronóstico electoral en sentido técnico, pero dio elementos para comprender por qué la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido, Morena, van a ganar en 2027.

Sheinbaum no estará en la boleta. Pero si Morena vence en la mayoría de las elecciones para renovar las 17 gubernaturas en disputa y la Cámara de Diputados, será una victoria lograda, en gran medida, por el ejemplo de la presidenta, que es “revolucionaria”, según el señor de Gorillaz.

Revolucionaria en el mejor sentido de la palabra: rechaza la ostentación y el enorme gasto de vivir, viajar y vestirse con todos los lujos posibles, pagados con dinero que no sale de los bolsillos de quienes gobiernan, sino de los recursos del pueblo.

Anoche, en el Corona Capital, el señor de Gorillaz elogió a la presidenta de México por viajar en clase turista de aerolíneas comerciales, incluso en trayectos tan largos como el de China.

Damon Albarn dijo: “No sé mucho de su presidenta, pero el hecho de que haya viajado en clase turista merece mucho respeto”.

Personalidades reconocidas de una industria global importantísima, la del espectáculo, han elogiado a Sheinbaum: Meryl Streep, Jessica Chastain, Jamie Lee Curtis, Viola Davis, Richard Gere, Billie Eilish, Shirley Manson…

La prensa internacional no ha dejado de hablar bien de Sheinbaum. Se aplaude la forma en que ha toreado a Donald Trump. La televisión estadounidense también se sumó a los comentarios favorables por su vuelo en turista a China.

La gente del gran país asiático hizo viral en una de sus principales redes sociales el viaje en clase turista de 21 horas de ida —el regreso, en vuelo directo, duró unas 15 horas—.

¿Cuántas horas estuvo Sheinbaum en China?

Salió de México el domingo 15 de noviembre y regresó en las primeras horas del viernes 20.

En números redondos, el viaje completo duró unas 119 horas, casi cinco días. El 30% (36 horas) correspondió a traslados aéreos en la cabina más económica. El 70% (83 horas) lo dedicó a trabajar y descansar en China.

AMLO lo hizo…

La superioridad de Morena está en la sencillez de las dos personas de izquierda que han llegado a la presidencia: Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Sus gestos de austeridad han sido fuertes, impactantes y raros en el mundo. Casi nunca se ve a quien gobierna un país tan grande como México viajar como la gente común y corriente.

La mayoría de las personas que se suben a un avión van en clase turista, no en ejecutiva y mucho menos en primera clase, que cuestan muchísimo más.

Durante su campaña presidencial, ante un auditorio empresarial, AMLO dijo que viajaría en vuelos comerciales. Una conocida periodista de radio le preguntó qué haría si tenía un evento importante y el vuelo no salía.

López Obrador respondió, palabras más, palabras menos: “Pues si no puedo llegar, no llego” . Así de sencillo.

Un personaje del gobierno de Peña Nieto, Luis Videgaray, quien merece mi respeto por su nivel intelectual, me comentó después: “López Obrador probablemente ya iba a ganar, pero con ese tipo de declaraciones arrasó”.

Un hombre tan inteligente como Videgaray no fue capaz de entender el daño que le hacía a su gobierno no haberse deshecho del avión presidencial, ese que, como decía López Obrador, no tenía ni Obama.

Lo compró Calderón, pero lo estrenó Peña Nieto. Y pudo no hacerlo: semanas antes de recibirlo, su gobierno encargó estudios para decidir si se quedaba con la aeronave. Decidió conservarla.

Peña Nieto no vendió el avión porque, según el cálculo de Videgaray, hacerlo habría significado para México una pérdida de 50 millones de dólares. Habrían sido los 50 millones de dólares mejor invertidos en la imagen de un gobierno, el último del PRI, que se desmoronaba.

Los gobiernos a veces deben invertir en símbolos. Como cancelar el aeropuerto de Texcoco, que representaba la gran corrupción del pasado. ¿Que tuvo un costo? Se justificaba para sentar las bases del nuevo modelo de país.

Si Calderón había derrochado tantos recursos en un avión de lujo insultante, la gente habría agradecido corregir aquella situación, a pesar de su costo.

¿Cómo paga Sheinbaum sus viajes en clase turista —a China, a Barcelona, a Río de Janeiro—? Con poco dinero del Estado y mucho esfuerzo personal.

Al final de su sexenio, López Obrador dejó de volar con tanta frecuencia en líneas comerciales. Quizá para evitar enfrentamientos con pasajeros fanatizados de las derechas.

En un vuelo de Guadalajara a la Ciudad de México, varios pasajeros insultaron a AMLO mientras desembarcaba. En otra ocasión, rumbo a Mérida, una pasajera le gritó “mentiroso”.

Claudia deberá seguir en líneas comerciales, pase lo que pase, le digan lo que le digan. Después de lo de China, éticamente ya no tiene opción. Solo en casos excepcionales deberá recurrir a aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

Sheinbaum ya había viajado a Europa y Sudamérica en vuelos comerciales y en turista. Lo de China impresiona porque, para la imaginación de quienes vivimos en América, China está al otro lado del mundo .

Si la llegada a Shenzhen alcanzó millones de visualizaciones en Weibo, seguramente se debió a que, para la gente de aquel gran país asiático, México también está al otro lado del mundo: las antípodas desbordan la imaginación.

Como en Alicia en el país de las maravillas . Cuando cae por la madriguera del conejo, Alicia se pregunta si saldrá del otro lado de la Tierra, entre gente que camina de cabeza. La niña ni siquiera recuerda bien la palabra y, en vez de “antípodas”, dice “antipatías”. Tenía que ser obra de un matemático y profesor de lógica, Lewis Carroll, seudónimo de Charles Lutwidge Dodgson.

¡Cuántas “antipatías” ha generado ese viaje de Sheinbaum a las “antípodas” en clase turista entre una oposición que ya no sabe qué hacer frente a la austeridad de la presidenta!

El viaje a China ha sido un oasis de ejemplar austeridad que los y las gobernantes del mundo deberán imitar para no enardecer a las mayorías que nada satisfechas están con la economía global.

Nos hemos acostumbrado tanto a los superaviones de quienes gobiernan que un viaje como el de la gente normal parece casi una hazaña como la de Fernando de Magallanes, quien encabezó la expedición que inició la primera vuelta al mundo.

Tanto exceso y fastuosidad han convertido en extraordinario lo que debería ser normal: que una presidenta viaje como lo hace la inmensa mayoría de la población.

¿Por qué la oposición sabe que va a perder?

Porque sus presidentes acomplejados, desde las campañas, se subían al avión privado que algún empresario les prestaba y ya no se bajaban. Llegaban al gobierno y se trepaban al avionzote presidencial. La gente no lo olvida. Los detesta.

La gente detesta a sus gobernadores porque casi nunca los ve en aviones comerciales y sabe que se trasladan en aeronaves privadas que alquilan o hasta compran. Es un vicio que también arrastra Morena y que tendrá que erradicar.

La austeridad no debería ser una virtud exclusiva de la presidenta, sino una obligación de toda la gente con cargos relevantes en la política.

Por lo pronto, la austera es la presidenta. La que viaja en línea comercial, inclusive hasta el otro lado del mundo, es la presidenta. Y esa es la gran ventaja de Morena.

Por eso la oposición sabe que va a perder. Por eso los partidos opositores desacreditan, desde ahora mismo, las elecciones con el pretexto de defender al INE, que cuando se llamaba IFE fue cómplice de la mayor traición a la democracia mexicana: el fraude electoral de 2006.