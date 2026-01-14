El periódico Reforma publicó la semana pasada un titular indicando que México sufría la peor pérdida de patrones en su historia, que habían desaparecido miles en el padrón de registro. Las autoridades lo negaron, argumentando que fue una depuración de un padrón muy viejo. Hay un gran sesgo en la información del empleo en México. Lo que dice Reforma no coincide con el número de trabajadores del país, es decir, el empleo a cuentagotas se mantiene y no refleja esa pérdida de patrones como dice el periódico, pero tampoco es cierto que estemos muy bien en materia de generación de empleo.

Este lunes, Enrique Quintana alerta en El Financiero, que el aumento del empleo se debe a las plataformas digitales, que dieron de alta a los choferes con la reforma que los obligó a hacerlo, pero que realmente se han perdido 29,555 empleos en las últimas estadísticas del IMSS.

¿De dónde viene esa pérdida de empleo? Veamos el fenómeno de las PYMES

México se construyó a base de pequeños negocios. Siempre han existido mercados, locales de barrio, emprendimientos de quien busca un negocio legítimo para subsistir. Sus características laborales son muy ambiguas, pues a pesar de los esfuerzos por décadas de las autoridades por incorporarlos al régimen fiscal, mucho del empleo que dan se considera informal, no tienen dadas de alta sus trabajadores en el IMSS y no cubren el salario mínimo. Esa es su historia en general, ya que desde luego hay quien cumple con esfuerzos en sus responsabilidades laborales.

El crecimiento más fuerte de las PYMES se registró durante el sexenio de Vicente Fox, quien incluso nos sentenció en que nos convertiremos en un país de changarros, y lo cumplió. Lo que pasaba realmente es que el país se le deshizo en las manos, en su sexenio entraron en operación todos los capítulos del TLC, medianas y grandes empresas mexicanas no pudieron competir, cerraron miles de fábricas, hubo muchos despidos y la gente buscó autoemplearse.

Actualmente, las PYMES están envueltas en una transformación económica, que deriva de una adecuación del sistema de producción capitalista profundo, algunas ya no son tan compatibles con los modelos de producción y consumo que prevalecen en los países desarrollados.

Los que venden productos están compitiendo con los grandes almacenes y las plataformas digitales, más variedad, mejor precio y disponibilidad de mercancías. Las tiendas de conveniencia de la esquina se enfrentan al OXXO, que tiene más productos, circulación de mercancías, refrigeración. Las taquerías ahora son franquicias y se están desplazando. Todos estos ejemplos tienen una característica laboral, no pueden tener empleos informales, pagan IMSS e impuestos.

Pero no solo sus estructuras fiscales y laborales tienen más adecuación con el modelo de estado recaudador, las grandes franquicias manejan estadísticas de consumo especializadas que permite a la industria en general organizar la producción, controlar los procesos de distribución, almacenamiento, etc. OXXO reporta a Coca-Cola cuántas latas vende y cómo las vende en el año. De esa forma se programa la producción del aluminio, de las minas, de las fábricas, la necesidad de azúcar, de agua, todos los insumos que tiene la venta del refresco; el almacenamiento, la transportación que se utilizara, de punta a punta se controla la producción de cada producto. Ese es el capitalismo desarrollado y en el cual muchas PYMES ya no encajan.

Hay que entender la transformación productiva y de consumo en México, para visualizar el fenómeno del empleo. La pérdida de empleo en una tiendita de ropa o material de rehabilitación la absorbe una empresa de mensajería que distribuye lo que vendía esa tiendita y que ahora se consigue en línea.

Vladimir Ricardo Landero Aramburu. Maestro en derecho por la UNAM.