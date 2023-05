¿Quién es Carolyn Adams?, se preguntarán muchos. Pues es la esposa del hijo del presidente de México, José Ramón López Beltrán. Para mí, lo que ella haga o deje de hacer me tiene sin cuidado.

Quizá en mi conciencia y corazón todavía quedan resquicios de compasión y leer su Instagram me dejo pensando muchas cosas:

Instagram de Carolyn Adams

Hay algo en ella que me parece sincero. Genuinamente creo que es una madre desesperada porque ahora no nada más los ataques y reflectores están sobre el presidente, sino ahora sobre su hijo y su esposa, la propia Carolyn.

Estuve averiguando acerca de esta chica y desde antes de casarse ya le gustaba la vida de lujos y ostentaciones y creo que eso no está mal, es decir, cada quién.

En fin, la veo como una mujer que creo que más allá de que la señora tenga dinero o no, es inteligente.

A mí lo que me pesa mucho es que, pues sí, lo que escribió es un genuino reclamo de una madre que está colapsando. Claro, muchos dirán “ella se lo buscó”, “ella negoció”, “ella hizo y deshizo”. Sí hay un culpable creo que aquí en todo caso sería el hijo del presidente, pero no la nuera. Y tampoco sé si el hijo del presidente sea culpable: no me consta nada.

Cosa extraña es que tengan que vivir ahora en CDMX y se hayan tenido que salir del extranjero, porque aquí los reporteros, reflectores y persecuciones serán una constante.

Pero insisto, me da pesar su situación pues no tendrá una vida de paz en México y por supuesto eso tiene furioso al presidente quien, me han dicho, ama a sus hijos y a sus nietos.

Carolyn Adams pide paz y que la dejen de molestar, y como madre lo suplica. Dice que no es funcionaria pública, pero la gente tiene esta sensación de que el dinero que ella ha gastado desde que se casó no es suyo sino de los impuestos de todos los mexicanos. Es una percepción que no necesariamente se ajusta a la realidad. El tiempo lo dirá.

Es horrible vivir en un país en donde nunca nadie quiere ni ha querido a los familiares de los presidentes en turno. Los vástagos son un suplicio para los titulares del Poder Ejecutivo. Es la verdad con la excepción de los de Felipe Calderón que eran adolescentes en su sexenio y realmente nunca dieron una sola nota negativa: no estaban en edad de que los amigotes los invitaran a hacer negocios.

Pero sea lo que fuerae, Carolyn es madre y los ataques despiadados contra ella tarde que temprano repercutirán en sus hijos porque los bulleadores en este país se dan como flores en maceta.

El tema es que siempre los comunicados del círculo cercano del presidente, de sus hijos o nuera son como desde un punto más elevado. Como comunicados del Reinado. Quizá a la familia presidencial le está haciendo falta su propia mañanera, al menos una vez, para hablar claro y despejar dudas.

Carolyn debería de ponerse un poco más al nivel de la gente, de los simples mortales, para expresar lo que ella quiere expresar… Sí, como lo hizo en Instagram. Pero la mayor parte de las veces parece que no se quiere comunicar con toda la sociedad a la que su suegro se debe, aunque desde luego ella no. Si un consejo me pidiera la nuera presidencial sería que no se comunique con enojo en relación a la gente que no simpatiza con Morena ni con AMLO y que tanto la critica. Sus comunicados no deben sonar suena más a ataques y defensas, sino de tendrían que ser reflexivos y empáticos.

Yo sí fuera asesora política les aconsejaría a los hijos de AMLO y sus parejas que no se avienten otro “gaviotazo” (cuando Angelica Rivera salió muy enojada regañándonos a todos) y que sin llegar a enloquecer enfrenten a la prensa de mejor manera. Como lo hace el presidente, tienen ahí un maestro. Se que no están acostumbrados, pero también sabían a lo que iban; tantos años con un papá tan polémico algo les debe haber enseñado.

Y si ahora vivirán en CDMX, el acoso será implacable. Por eso, mejor que hablen de una vez de todo lo que la gente quiera saber, sin entrar en intimidades.

Pero más allá de ideas comunicaciones, ahora mismo hay una madre de por medio… a la que se le acusa de muchas cosas. Es una situación injusta que ella y su esposo tendrá que solucionar porque el acoso crecerá, lo pueden jurar: es el precio que se paga por estar en el poder.

La gente quiere la verdad, quiere honestidad y que sea valiente. Si algo indebido hay, deberá castigarse; y si no, ojalá se le deje en paz. Las oleadas de odio hacia ella, pues no sé si son tan merecidas.

Carolyn es una víctima. Se le cuestiona por haberse casado con alguien que no le traería paz como ella imaginó. No es que el hijo del presidente sea malo, no puedo juzgarlo, pero es hijo de quien manda en un país como México que termina ensañándose con los de más arriba.

Por lo que respecta a la prensa, ojalá sepa ser prensa: la que confronta y cuestiona, pero no la que intenta sacar de sus casillas al hijo del presidente que hasta se contuvo para no golpear al reportero al cuestionarle de manera grosera un sinfín de cosas.

Bueno ya en este punto ya varios necesitan asesoría urgente, sabemos que el presidente no hace caso… Claudia Sheinbaum más asesorada y ahora, hijo y nuera de Obrador necesitarán guía porque si no salen de CDMX les esperan tiempos turbulentos.

Es cuanto.