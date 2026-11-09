En medio de la fiesta por la derrota estrepitosa de Trump, MAGA, Musk y los republicanos el pasado martes, en México surge la pregunta si algo semejante podría ocurrir. Se trata del voto como castigo al abuso de poder que restituye la confianza en la democracia, sus valores e instituciones. El poder majestuoso del sufragio, aunque no infalible, veleidoso, es el mismo que lleva al poder a seductores tóxicos como Trump o López Obrador.

La realidad es que México vive su peor momento no solo por el escándalo del INE, sino por la reacción del régimen político en su afán de gestionar su culpa, un infructuoso y contraproducente ejercicio de control de daños que ha corrido a cuenta de la jefa de Estado, resuelta a exponer su investidura en el afán de salvar cara ante una conclusión ineludible: el desastre en el INE no es más que uno ejemplo de muchos sobre lo que ha sido la llamada cuarta transformación de la vida pública.

El INE estaba podrido desde que fue capturado por Morena. Lo muestra haber concedido mandato para cambiar al régimen político con la asignación de diputados a una fuerza política que había obtenido 40.7% de los votos y a contrapelo del principio de la transición de que las reformas sustantivas al régimen político o constitucional tuvieran que hacerse con la pluralidad. Morena acabó con lo bueno que había, porque lo malo como la corrupción, abuso de poder, impunidad, la impostura y el engaño no solo persistieron, se acrecentaron.

Para agradecer que el escándalo del INE haya dado ocasión para hacer juicio al régimen político y dejar expuesta la destrucción del órgano electoral fundamental en la normalidad democrática. El Estado dejó de existir, porque no puede haberlo al margen de la legalidad y de la justicia, así como de autoridades que actúan de manera facciosa, no en función del interés general. El INE desde hace tiempo había renunciado a hacer valer la ley y volverse un instrumento al servicio del régimen, igual que el Tribunal Electoral.

El partido político Somos tiene mucho que agradecer que en esta última etapa haya sido objeto de la atención presidencial para culparle sobre la campaña en contra del régimen, en el intento de eludir su responsabilidad en el ungimiento de la señora Guadalupe Taddei supuesta culpable de la tragedia del INE, supuesta no por presunción de inocencia, sino porque no es la única y principal responsable.

Somos ha sido la expresión partidaria de la defensa del INE de la democracia, la llamada marea rosa; Morena y la presidenta Sheinbaum son los del INE capturado, parcial y corrupto. No debe sorprender que algunos consejeros hayan decantado o simpaticen con la organización; es empatía y un muy honroso sentido de reciprocidad. Somos es un partido en ciernes, pero concita simpatías de los escépticos en el contexto de la descomposición política. Su defensa a la democracia y la lucha contra la impunidad en ellos adquiere credibilidad; debe decirse que ha sumado una cantera de simpatizantes que honran al servicio público y a la política. Se entiende que Morena vea en ellos la mayor amenaza.

Difícil compartir la visión de Ignacio Zavala, un observador agudo y experimentado, ayer en El País que parece anticipar el colapso temprano de Somos. Justo lo contrario, que el encono presidencial se dirija a la organización, dirigencia y asociados no solo le da visibilidad, sino que al subirlos al ring presidencial les da tamaño y los vuelve interlocutores privilegiados en el debate nacional sobre la necesidad de recuperar la legalidad y, particularmente, que el poder público deje de estar al servicio de un proyecto político en particular.

En todo caso lo observable de Somos ha sido la moderada respuesta judicial al régimen mediante una acción civil de daño moral, sobre todo, por la ausencia de un sistema de justicia; es una respuesta simbólica pero inocua. El asunto debe escalar a otra dimensión como lo sugiere las reflexiones firmes y claras del exconsejero Alfredo Figueroa, recientemente con Carmen Aristegui.

La oportunidad que ofrece la crisis trágica del INE es que permite ubicar el debate en su justa dimensión: el destino de la democracia. Que esto tenga lugar en la secuela de la elección norteamericana concede claridad del camino: la movilización ciudadana en la calle y en las urnas para rescatar lo que les pertenece, sin desdeñar las acciones judiciales en el ámbito internacional.