Vivimos una época en la que con demasiada facilidad llamamos líder a cualquier persona que alcanza una posición relevante de poder. La palabra ha perdido precisión. Se utiliza para referirse indistintamente a presidentes, primeros ministros, gobernadores, dirigentes partidistas, empresarios, activistas, conductores de opinión o personajes con millones de seguidores en las redes sociales. Sin embargo, la historia demuestra que el poder y el liderazgo no son sinónimos, como tampoco lo son el carisma, la autoridad, el prestigio, el caudillismo o el estadismo.

Conviene distinguirlos porque de esa diferencia depende, en buena medida, nuestra capacidad para juzgar correctamente a quienes conducen el destino de una sociedad.

Gobernar es una condición jurídica. Liderar es una condición humana. El gobernante recibe una responsabilidad conferida por la ley y por la voluntad popular o por el sistema político que lo designa. El líder, en cambio, ejerce influencia sobre la conducta, las convicciones y las decisiones de otras personas, tenga o no un cargo público. Hay gobernantes que nunca llegan a convertirse en líderes y existen líderes cuya influencia permanece mucho tiempo después de haber abandonado el poder o, incluso, sin haber gobernado jamás.

Barack Obama sigue siendo una figura con enorme capacidad para influir en el debate público internacional muchos años después de haber dejado la Casa Blanca. Angela Merkel continúa siendo una referencia inevitable cuando se analiza la integración europea y el papel de Alemania en el mundo. Luiz Inácio Lula da Silva ha marcado la vida política brasileña durante décadas, tanto dentro como fuera de la Presidencia. Margaret Thatcher modificó profundamente la economía y la política británicas, al grado de que todavía hoy el llamado “thatcherismo” continúa formando parte del debate nacional. Pierre Elliott Trudeau redefinió el federalismo canadiense y dejó una huella que trasciende con mucho el tiempo que permaneció en el gobierno. Ninguno de ellos necesita hoy ejercer el poder para seguir influyendo en la conversación pública.

Sin embargo, el liderazgo no constituye, por sí mismo, una virtud moral. La historia también registra líderes cuya influencia condujo a sus pueblos hacia la tragedia. Adolf Hitler movilizó a millones de personas y transformó el rumbo de Alemania y del mundo, pero lo hizo al servicio del odio, del totalitarismo y del exterminio. Iósif Stalin y Mao Zedong ejercieron liderazgos inmensos, capaces de movilizar sociedades enteras, pero el juicio histórico sobre sus métodos y consecuencias continúa siendo profundamente crítico. El liderazgo, por tanto, no es necesariamente bueno ni malo. Es una capacidad. Su dimensión ética depende del proyecto al que se pone al servicio.

Tampoco todo gobernante con capacidad de influencia puede considerarse un estadista. El estadista representa una categoría mucho más exigente. No basta con ganar elecciones, acumular poder o permanecer muchos años en el gobierno. El estadista comprende que el poder es transitorio y que las instituciones deben sobrevivir a quienes las dirigen. Piensa en el largo plazo, fortalece el Estado, acepta límites, respeta los contrapesos y procura que el país salga fortalecido aun cuando él ya no se encuentre al frente de las decisiones.

Abraham Lincoln preservó la Unión en el momento más crítico de la historia estadounidense y redefinió el significado mismo de la igualdad. Benito Juárez consolidó la República mexicana frente a la intervención extranjera y sentó las bases del Estado laico. Nelson Mandela evitó que Sudáfrica se precipitara hacia una guerra civil y convirtió la reconciliación en una política de Estado. Golda Meir condujo a Israel durante uno de los momentos más delicados de su existencia. Charles de Gaulle reconstruyó la autoridad del Estado francés después de la guerra y redefinió el papel de Francia en Europa. Konrad Adenauer sentó las bases de la recuperación democrática alemana. Todos fueron distintos; ninguno estuvo exento de errores. Lo que los aproxima es que pensaron más allá de su propia permanencia en el poder.

Existe, sin embargo, otra figura que suele confundirse con el liderazgo: el caudillo.

El caudillo concentra adhesiones alrededor de su persona. Su carisma se convierte en el principal factor de cohesión del movimiento que encabeza. Puede surgir en momentos de crisis y desempeñar un papel relevante en procesos de transformación política. En ocasiones impulsa cambios necesarios; en otras, termina debilitando las instituciones porque el proyecto deja de pertenecer a una comunidad para identificarse casi exclusivamente con la voluntad de quien lo dirige. El problema no radica en el carisma, sino en que la organización comienza a depender excesivamente de una sola figura.

Más delicada aún resulta la figura del cacique.

El cacique no necesita convencer; le basta con controlar. Su influencia no descansa principalmente en las ideas, sino en las redes de dependencia, en el reparto de favores, en la administración de lealtades y en la capacidad para premiar obediencias o castigar disidencias. Mientras el líder forma nuevos líderes, el cacique forma subordinados. Mientras el estadista fortalece instituciones para que funcionen sin él, el cacique necesita que nada funcione plenamente en su ausencia. Donde florece el cacicazgo, la ciudadanía pierde autonomía y las instituciones dejan de servir al interés general para ponerse al servicio de un grupo o de una persona.

Esa es una diferencia esencial. El líder busca que el proyecto sea más grande que su nombre. El caudillo corre el riesgo de identificar el proyecto con su propia figura. El cacique pretende que el poder no pueda ejercerse sin su autorización. El estadista, en cambio, trabaja para que las instituciones continúen funcionando incluso cuando él ya no esté.

Estas categorías permiten observar con mayor serenidad la política contemporánea. Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Volodímir Zelenski, Nayib Bukele, Javier Milei, Nicolás Maduro o cualquier otro gobernante no deberían analizarse únicamente a partir de simpatías o antipatías ideológicas. La pregunta verdaderamente importante consiste en identificar qué tipo de relación construyen con el poder, con las instituciones y con la sociedad. ¿Fortalecen la ciudadanía o la subordinan? ¿Promueven nuevos liderazgos o concentran toda la influencia en sí mismos? ¿Gobiernan pensando en la siguiente generación o en el siguiente ciclo electoral? ¿Aceptan límites o consideran que la voluntad personal debe prevalecer sobre las instituciones?

Las respuestas no serán idénticas para todos. Tampoco tienen por qué serlo. Precisamente por eso resulta indispensable abandonar la simplificación y recuperar el análisis. La política no puede reducirse a la adhesión incondicional ni al rechazo automático. Exige comprender las distintas formas en que el poder se ejerce y las consecuencias que cada una de ellas produce sobre la vida democrática.

En una época dominada por la comunicación instantánea, los algoritmos y la espectacularización de la política, resulta tentador medir la grandeza de un gobernante por el número de seguidores, por la intensidad de la conversación que provoca o por la capacidad de ocupar diariamente los titulares. La historia, sin embargo, utiliza otros parámetros. Pregunta qué instituciones dejó, qué libertades amplió, qué conflictos resolvió, qué oportunidades abrió para las generaciones siguientes y si el país salió fortalecido después de su paso por el poder.

Los pueblos pueden admirar durante un tiempo el carisma de un caudillo. Pueden depender durante años de un cacique. Pueden seguir con entusiasmo a un líder. Pero solo los estadistas consiguen que, una vez terminado su mandato, las instituciones continúen creciendo sin necesidad de su presencia.

Al final, esa es la prueba definitiva.

El gobernante administra el presente.

El líder inspira voluntades.

El caudillo moviliza alrededor de su persona.

El cacique controla mediante dependencias.

El estadista construye futuro.

Y la historia, que siempre termina pronunciando el veredicto más difícil de rebatir, recuerda menos el tiempo que alguien permaneció en el poder que la calidad del país que dejó cuando tuvo que abandonarlo.

@salvadorcosio1

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