TU DECIDES

La diputada Aleida Alavés Ruiz, del distrito 19 de Iztapalapa del partido Morena , dirigida por su amigo, el ex diputado Porfirio Muñoz Ledo, promueve desde la anterior legislatura (la 64, septiembre de 2018 a agosto del 2021), una iniciativa engañosa y confusa, bajo los términos de igualdad sustantiva.

La propuesta incluye 48 iniciativas y la reforma de 29 artículos de la Constitución Mexicana. Lo alarmante del caso es que las reformas siguen un modelo extranjero y no ha mediado en el proceso, consulta alguna a la mujer mexicana.

Sin seriedad y rigor y con tufo extranjero, es inviable plantear una iniciativa con cambios constitucionales, no solo por la Moratoria Constitucional acordada por el frente opositor, sino por la falta de claridad y transparencia con la que se está actuando. Basta de tocar nuestra Constitución, que desde 1917 hasta la fecha ha sido reformada en más de 700 ocasiones, siendo una de las más reformadas a nivel mundial.

No hace falta un gran esfuerzo para saber que la mujer mexicana lo que necesita y solicita con urgencia es seguridad, mejores ingresos, salud… , pero jamás @ALEIDAALAVEZ ha hecho y dado a conocer un estudio serio sobre lo que las cientos de miles de mujeres de su distrito (19, Iztapalapa) consideran prioritario, y no lo ha hecho simple y sencillamente porque la iniciativa que ella promueve bajo la dirección de @PMuñozLedo, no nace de las necesidades del pueblo sino de movimientos internacionales que usan a la mujer, confunden a la población, ideologizan las leyes y financian agendas, como lo han hecho desde hace más de 10 años para impulsar la promoción del aborto en el país, donde -según cifras del SAT- han ingresado a México desde el extranjero más de 2,500 millones de pesos con este fin. (www.depam.com.mx)

Si ustedes preguntan a @ALEIDAALAVEZ sobre la asociación norteamericana de amor entre hombre y niño (NAMBLA) (https://www.nambla.org/) o sobre el movimiento del orgullo pedófilo (MOP), se pondrá muy nerviosa, los conoce, pero de ellos no habla, promueve en cambio cambios constitucionales que dan cabida a esos usos que en México nadie quiere.

La propuesta MULA (Muñoz Ledo – Alavés) propone, y es solo un ejemplo, que ahora la constitución mexicana diga que “toda persona tiene derecho a la sexualidad, a decidir sobre la misma y con quien compartirla, a ejercerla de manera libre, responsable e informada, sin coerción o violencia, así como a recibir la educación integral correspondiente”.

Habría que preguntarles si toda persona incluye también bebes y niños, niñas y adolescentes, porque al no puntualizar la edad, dejan una enorme laguna en la Constitución, lo cual significa un retroceso grave en materia de defensa de los Derechos de los Niños, así de mañosa es la iniciativa.

Son ideologías extranjeras que se pretenden imponer en nuestras leyes, como ya ha sucedido en países como Brasil y Colombia donde se promueven iniciativas similares.

Si uno de los objetivos claros de la Constitución Mexicana es la salvaguarda de los derechos, no entendemos cómo es posible que la ley MULA ponga en entredicho derechos tan importantes como la Libertad de expresión.

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, sin embargo ahora, entre @PMuñozLedo y @ALEIDAALAVEZ, copiando, repito, modelos extranjeros, sin consulta alguna al pueblo y menos aún a sus representados, quieren que en nuestra Constitución se limite la libertad de expresión porque la ley MULA propone sancionar, bajo castigo, a quien se exprese en contra de lo legislado.

Finalmente, aunque usted no lo crea, la ley MULA autoriza al Estado a meter mano y definir sobre la participación de los colaboradores en empresas, sindicatos, organizaciones e instituciones educativas públicas y privadas, dejando a un lado la autonomía de las mismas.

Al modificar los artículos 3ro. y 35vo de la Constitución, introduciendo el término “paridad de género”, la ley MULA violenta la libertad de desarrollo y la libertad de asociación porque el Gobierno no puede decir, de ninguna manera, que tipo de personas se deben integrar a las empresas, los sindicatos, las universidades y demás organizaciones mencionadas.

Extraño el que una mexicana de 49 años nacida en CDMX, que estudió en la UNAM y representa en el congreso a Iztapalapa sea tan ajena a la realidad mexicana y esté impulsando desde hace tanto tiempo y con tanto empeño iniciativas y conceptos confusos, más propios de modelos extranjeros que del sentir de sus representados, es por ello por lo que hablamos de una iniciativa que es como las mulas: mañosa y terca.

Twitter: @pablomieryteran