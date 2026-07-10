Las llamadas casas del bienestar fueron presentadas como uno de los proyectos emblemáticos del nuevo gobierno para garantizar el acceso a una vivienda digna. Con entusiasmo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Rocío Nahle García encabezaron la inauguración de este complejo habitacional en Veracruz, convirtiéndolo en un símbolo de la política social de la actual administración. Sin embargo, los daños registrados en las viviendas apenas unos meses después han encendido las alarmas y plantean una pregunta inevitable: ¿falló la naturaleza o falló la planeación?

Cuando una obra pública presenta problemas estructurales en tan poco tiempo, el debate no debe limitarse a buscar culpables inmediatos, sino a revisar toda la cadena de responsabilidades. Una vivienda representa el patrimonio de toda una familia y, por ello, no puede construirse sobre improvisaciones ni decisiones apresuradas.

La responsabilidad, en principio, recae sobre la empresa constructora si omitió estudios técnicos, ignoró riesgos geológicos o ejecutó trabajos con materiales o procedimientos de baja calidad. Pero la responsabilidad no termina ahí. El Estado también tiene un papel ineludible. Las instituciones encargadas de supervisar estos proyectos, como el Infonavit y la Conavi, tienen la obligación de verificar que cada etapa de la construcción cumpla con los estándares de seguridad y calidad antes de entregar las viviendas a los beneficiarios.

Si la supervisión fue adecuada, deberá demostrarse con dictámenes técnicos transparentes. Si hubo omisiones, negligencia o permisos otorgados sin el debido sustento, entonces también deberán asumirse responsabilidades administrativas e incluso penales, si así lo determinan las investigaciones.

Lo más preocupante es el mensaje que este incidente envía a la ciudadanía. Miles de familias depositan sus ahorros y su confianza en programas de vivienda impulsados por el gobierno. Cuando una obra presenta fallas prematuras, no solo se agrietan paredes; también se fractura la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar un derecho tan fundamental como el acceso a una vivienda segura.

Ojalá este sea un hecho aislado y no el reflejo de un problema más profundo. Porque si situaciones similares comienzan a repetirse en otros desarrollos habitacionales, la discusión dejará de ser sobre un accidente para convertirse en un debate sobre posibles deficiencias de planeación, supervisión e incluso sobre el uso de los recursos públicos destinados a estas obras.

La vivienda social debe ser sinónimo de seguridad, calidad y certeza jurídica, no de incertidumbre. Hoy, más que discursos, la ciudadanía necesita investigaciones técnicas independientes, transparencia en los resultados y, sobre todo, la garantía de que ninguna familia volverá a poner en riesgo su patrimonio por errores que pudieron evitarse. Solo así podrá recuperarse la confianza en uno de los programas sociales más importantes del país.

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