Nuevamente AMLO repitió la famosa frase que solo tiene un propósito, tratar de intimidar y meter miedo en la población: “Lo mejor es lo peor que se va a poner”.

Lo dijo después de poner en riesgo a la reportera del NYT al develar sus datos personales violando la ley y amenazando de paso a cualquier periodista que se atreva a publicar cualquier cosa en su contra o de sus familiares. Lo confirmó durante su conferencia al responder a los cuestionamientos de una reportera de Univisión, asegurando que si se meten con él habrá replica, pero no una réplica como lo marca la ley, sino usando todos los instrumentos que tiene del Estado.

Amedrentar y amenazar

Después de reaccionar como energúmeno o como un cobarde tirano y represor de las libertades, que quiere nulificar al Estado de derecho, al día siguiente se publicó una nueva entrega de la serie de Latinus “El Clan”., ese mismo día Carlos Loret fue citado a declarar por la demanda de daño moral interpuesta por Pío López Obrador por haber difundido el video donde está recibiendo dinero en sobres amarillos de manos de David León del Partido Verde.

Cínicamente, en su demanda contra el periodista, Pío exige la friolera de 400 millones de pesos. Ahí la muestra de que los López creen estar por encima de la ley.

No es la primera vez que amenaza que lo peor está por venir. Lo repite cada vez que se encuentra acorralado. En septiembre de 2022, abrió su conferencia diciendo: ”Ánimo. Estoy recordando de una anécdota, no sé si sea cierta, creo que los historiadores nos podrían ayudar, sobre Villa, sobre Francisco Villa, que alentaba a sus dorados cuando la situación estaba complicada, siempre decía: ‘Ánimo, que lo que viene está peor’, y algo así.”

El 5 de julio de 2022: “Ánimo, que lo mejor es lo peor que se va a poner”. En esos momentos había demasiados cuestionamientos a su gestión por la inseguridad, la escasez de agua y la inflación de precios.

En 2018, previo a las elecciones, sembró el terror en la 81 Convención Bancaria en Acapulco diciendo que, que en caso de fraude se retiraría a Palenque, pero “a ver quién amarra al tigre… El que suelte al tigre, que lo amarre, ya no voy a estar deteniendo a la gente luego de un fraude electoral, así de claro”.

Agresividad

El presidente desde su niñez se caracterizó por su agresividad, por increpar a todo aquel que lo cuestionara. Por amenazar y generar violencia cuando las cosas no son como él quiere, si no lo reverencian, lo alaban y adulan, lo mismo si pierde un juego de beisbol que si tiene diferencias hasta familiares. Es un ser que se conduce con amenazas, insultos y agresiones. No acepta que la gente difiera, si no opinan como él, son conservadores, corruptos, fifis. A los legisladores que votaron en contra de una de sus iniciativas, que había mandado con la instrucción de que no se moviera “ni una coma” los acusó de traidores a la patria.

Ahora que ya iniciaron formalmente las campañas, lo natural en una democracia es el escrutinio de los resultados de la administración que termina, que aparezcan propuestas distintas y se debatan ideas, AMLO está aterrado. Lo que sale a la luz es la crisis en seguridad, salud, agua, la corrupción rampante de la 4T, el nepotismo más grande que nunca y las menciones en su contra por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, de lo que se niega a dar respuesta, pero descalifica, amenaza, agrede y amedrenta a quien lo está denunciando.

Corrupción e impunidad a tope

La candidata del oficialismo repite los mismos mensajes, arengas y acusaciones que su líder, su campaña se centra en asegurar que todo continuará exactamente igual, pero eso ya no basta y Andrés ve con desesperación que el descontento es cada vez mayor y genera la caída de Claudia en las preferencias.

Los videos, audios y reportajes muestran que casi todos los gobiernos estatales y municipales gobernados por Morena mantienen presuntos vínculos con la delincuencia organizada, como la reunión de la alcaldesa de Chilpancingo con el líder de los Ardillos, el delincuente que confirmó que como integrante de los Z entregó dinero para la campaña de AMLO en 2006; o la presidenta municipal de Tijuana, o los gobernadores de San Luis Potosí, Tamaulipas, Sonora, Colima, Morelos, Guerrero, Tabasco y Zacatecas, señalados por su relación con el narcotráfico. También las declaraciones de Sanjuana Martínez, exdirectora de Notimex de los recursos de las liquidaciones que se dirigirían a la campaña de Claudia; los reportajes de Código Magenta y los huachicoleros hermanos Carmona, uno victimado y otro testigo protegido en Estados Unidos que aseguran que enviaron dinero a la campaña de Claudia; los reportajes de Loret y los reportajes del NYT.

La demanda de Pio López contra Loret no solo es contra él, la amenaza implícita en la respuesta a la reportera de Univisión y al exhibir los datos personales de la periodista del NYT o los ataques en contra de López Dóriga, Héctor Aguilar Camín o de cualquiera que se haga oír y manifieste su desacuerdo, denuncie sus corruptelas y abusos de poder o informe sobre la realidad que no acepta el presidente, no es solo en contra de ellos, sino contra todos los mexicanos.

Es un mensaje de la tiranía que amenaza nuestras libertades y que reafirma la candidata oficialista, con su mensaje de que dará continuidad a todo lo que está mal.

X: @diaz_manuel