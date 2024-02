En un escenario en donde su periodo como presidente de México llega a su fin, AMLO aseguró que quien lo va a sustituir de dicho cargo tiene sus mismas ideas sobre la Cuarta Transformación.

Por ende, aunque su labor al frente del país haya concluido, “ se va a retirar tranquilo ” porque los valores por los que ha luchado, entre ellos la justicia y la austeridad, mantendrán su rumbo sin interrupciones.

Así pues, sin decir nombres por normativa electoral , todo apunta a que AMLO no ve en la oposición algún tipo de peligro rumbo a los resultados de la contienda de las elecciones 2024.

Ya que, asegurando que quien lo va a sustituir tiene sus mismas ideas, el presidente de México estaría refiriendo a que la candidata de su movimiento, Claudia Sheinbaum, obtendrá tal designación.

Durante su vista al estado de Michoacán, AMLO se dejó ver sumamente confiado porque, según el presidente de México, quien lo sustituya seguirá con el proyecto de la Cuarta Transformación.

Lo cual implica que el próximo titular del Poder Ejecutivo Federal tendrá sus mismas ideas con respecto temas como el combate a la corrupción, la austeridad y el óptimo desarrollo del pueblo de México.

“Ya me faltan siete meses y días, pero estoy absolutamente seguro. No puedo decir más cosas porque me pueden sancionar o cepillar, pero sí les digo que quien me va a sustituir tiene el mismo pensamiento, las mismas ideas y por eso me voy a retirar tranquilo”.

AMLO