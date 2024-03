La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz, respondió a los insultos de Epigmenio Ibarra realizados en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula..

En su conferencia ‘Sin Miedo a la Verdad’ de hoy jueves 7 de marzo, Xóchitl Gálvez lamentó los comentarios misóginos de Epigmenio Ibarra al nombrarla ‘esperpento‘, pero consideró que con ello el comunicador es quien se descalifica a sí mismo.

Negó que los calificativos del simpatizante de la 4T le causen problema, puesto que ya “está curtida”; y descartó que vaya a emprender alguna denuncia contra Ibarra, tal como lo anticipó su coordinador de campaña, Max Cortázar.

“Ahí que se quede con sus insultos”, respondió la candidata presidencial al referir que dichos comentarios misóginos reflejan la forma de pensar de él y el de Claudia Sheinbaum, al ser su vocero.

“Él se descalifica a sí mismo, a mí no me genera problema, yo no voy a proceder de ninguna manera contra él, ahí que se quede con sus insultos. Eso lo reflejan a él y a su candidata”

Xóchitl Gálvez. Candita presidencial de la alianza PAN, PRI y PRD