“Hay dos formas de ser engañado. Una es el creer en lo que no es cierto, la otra es el negarse a aceptar la realidad.” SOREN KIERKEGAARD

“¡Oh pobres almas nuestras que perdieron el nido y que van arrastradas en la falsa corriente del olvido!” RAMÓN LÓPEZ VELARDE

Mil doscientos espectaculares fueron prueba del desacato a la ley y de un clamor sordo —mas no callado— al interior de Morena sobre la ventaja que esto suponía para Claudia Sheinbaum.

Ayer en este mismo espacio, compartí reflexiones sobre la ilegalidad de los anuncios y su posterior retiro (por las razones incorrectas). Dije que eso no quita que se trató de un delito electoral que hay que investigar y castigar ejemplarmente. Señalé también que no es la única corcholata —u opositor (ahí tienen ahora a Alejandra del Moral haciendo eso mismo en el Edomex)— en hacer una campaña adelantada, aunque sí la que mayor número de sanciones acumula por parte del Tribunal Electoral —que no INE— por ser la que mayor número de veces ha violado la ley electoral (13 veces).

Sobre la campaña de los espectaculares falta saber qué tanto ayudaron a Claudia Sheinbaum y qué tanto la perjudicaron; en estos momentos parece que la balanza se inclina en contra de la ella, pero ya se verá…

Ello no se traduce tampoco necesariamente en favor de algún otro contendiente de la 4T. O de la oposición… ya que, a un año y meses de las elecciones federales, no hay un posible candidato que arremoline a su alrededor a quienes están hartos del obradorismo.

Existe una división en Morena y esta se daba incluso antes del apoyo desmedido del partido hacia Claudia. Todos sabemos de la separación del movimiento de personajes como John Ackerman, Gibran Ramírez o Porfirio Muñoz Ledo, por mencionar algunos. División que se ha ahondado en diversos estados cuando el elegido por las encuestas de Regeneración Nacional no es el candidato deseado por los morenistas de determinada entidad federativa. Ello ha sido más que evidente en Coahuila con la elección de Armando Guadiana como candidato de Morena a la gubernatura.

Pero lo que a mí me interesa hacer notar, estimado lector, es esto otro: pareciera que el abanderado morenista para Coahuila está siendo abandonado por López Obrador (y, por consecuencia, por prácticamente todo el Movimiento).

Y eso mismo podría estarle sucediendo a Claudia Sheinbaum dentro de pronto, incluso antes de hacerse de la candidatura de Morena a la Presidencia de la República. Dicho de otro modo: usarla de distractor principal para que otros puedan crecer a sus costillas. No sé si el favorito de López Obrador sea su tocayo de apellido y compatriota tabasqueño, Adán Augusto López o en alguna de esas se cuele Marcelo Ebrard (la semana pasada recibió aplausos desde la mañanera sin ninguna razón aparente). Obviamente no es Ricardo Monreal, pero esa es otra historia… Lo que sí sé sin lugar a dudas es que el principal candidato de López Obrador para el 2024 es él mismo. No dudemos, algo intentará.

AMLO usa la contienda electoral hiper adelantada. Usa a los candidatos morenistas y en primerísimo lugar a la jefa de gobierno de la CDMX. Todos violando la normatividad, lo que sirve para opacar todos los otros asuntos donde él manda “al diablo a las instituciones” y enfurece con “no me vengan con que la ley es la ley”.

Hay tantos asuntos que debieran prender las voces de alarma de lo que él y su administración federal realizan de forma errónea y corrupta, pero él es el primero en permitir que quien “jale” los reflectores del enfado ciudadano sea Claudia Sheinbaum. Su única —y tibia— consigna: “nada más no te pases”…

Con ello, ni quien se acuerde o hable de la militarización, del atentado contra Ciro Gómez Leyva, de la alicaída economía, de las matanzas, de los feminicidios, del eterno desabasto de medicamentos, del enorme boquete que significan Dos Bocas, el Tren Maya, Pemex, la CFE. Al rato se habrá olvidado el vergonzoso caso de Yasmín Esquivel. Cuando algún asunto federal sube de tono, López Obrador más exposición y rienda suelta le da a sus corcholatas, particularmente a la gobernanta capitalina…

No es la primera vez que Claudia pasa a ser sacrificada. El presidente y Morena la culparon de la pérdida a manos de la oposición de varias alcaldías en la Ciudad de México en el 2021. La votación de la ciudadanía se debió a muchas causas; algunas de ellas de responsabilidad evidentemente compartida como fueron la tragedia de la línea 12 o la innecesaria muerte de miles de capitalinos a causa del covid (y la estulticia de Hugo López-Gatell).

Lo afirmo con todas sus letras: Claudia está siendo utilizada por López Obrador; sin la menor contemplación la convertirá en un cartucho quemado, en el blanco de todas las críticas internas y externas, de las denuncias ante el INE. Dejará el camino libre a las otras corcholatas o, en una de esas, a sí mismo.

Al exponerla tanto, la coloca como a quien más afectará cualquier tipo de escándalo o tropiezo. Y aunque ella poco se ayuda, los primeros en exhibirla son sus “compañeros” de banca.

Claudia Sheinbaum se ha convertido en “la rival más débil” y es poco probable que aguante estos dos años la presión de casa y la de la oposición.

De poco habrá servido el dinero gastado en campañas anticipadas, el “apoyo” —puñalada en realidad— de los anuncios espectaculares “pagados” y presumidos por diputados federales de la 4T (Patricia Armendáriz, Miguel Torruco, Mauricio Cantú y Aleida Álavez); tampoco el concierto de los Ángeles Azules en el Zócalo capitalino con motivo de año nuevo.

Alguien que estime a Sheinbaum debería de decirle que, en lugar de gastar 750 millones en promoción este año, sería mejor invertir ese dinero en compensar parcialmente el recorte de 922 millones de pesos al presupuesto del Metro de la CDMX en relación con el 2022 o, ya de perdida, en los zoológicos de la capital (hay información perturbadora del número de animales muertos y de los que sufren hambre).

Si quiere ser la candidata de Morena y no una corcholata desechable, es momento que acepte la realidad y cambie de estrategia. De otra forma, solo la van a dejar como novia de rancho: vestida y alborotada…