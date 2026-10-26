Los señalamientos sobre contratos millonarios, proveedores cercanos y posibles conflictos de interés colocaron a la presidencia del árbitro electoral en una crisis de credibilidad. Su salida abre una nueva etapa, pero deja muchas preguntas pendientes.

Hay cargos públicos en los que la confianza es tan importante como la legalidad. La presidencia del Instituto Nacional Electoral es uno de ellos. Quien encabeza el organismo encargado de garantizar que se respete el voto de los mexicanos no solamente debe actuar con honestidad; también tiene la obligación de explicar cualquier circunstancia que ponga en duda la imparcialidad de sus decisiones.

Guadalupe Taddei Zavala anunció este domingo que presentará su renuncia ante la Cámara de Diputados el lunes 26 de octubre. Lo hizo después de varios días de señalamientos públicos por presuntas irregularidades en contrataciones del INE y posibles conflictos de interés. No estamos hablando de simples diferencias políticas ni de cuestionamientos menores. Las investigaciones periodísticas han puesto sobre la mesa relaciones personales con proveedores del instituto, adjudicaciones millonarias y la participación de personas cercanas a su entorno en empresas beneficiadas con contratos públicos.

Uno de los nombres que aparece en esta controversia es el del empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con compañías proveedoras de materiales electorales. También se han difundido imágenes y videos de encuentros sociales que han provocado preguntas sobre la relación entre intereses privados y decisiones administrativas. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio para esclarecer posibles irregularidades, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. Nada de esto constituye, por sí mismo, una sentencia de culpabilidad. Conviene decirlo con toda claridad. Pero tampoco puede minimizarse la gravedad de los señalamientos por el simple hecho de que todavía estén sujetos a investigación.

La presunción de inocencia debe respetarse. La obligación de rendir cuentas, también. Y aquí está el verdadero problema: cuando la máxima autoridad electoral del país enfrenta cuestionamientos de esta naturaleza, la controversia deja de ser exclusivamente personal y comienza a comprometer la confianza en toda la institución. Taddei había sostenido que no renunciaría. Defendió la legalidad de su administración y cuestionó algunas de las publicaciones en su contra. Finalmente, anunció que dejará el cargo para proteger la estabilidad y credibilidad del INE. La decisión ocurre en un momento especialmente delicado, cuando México se prepara para las elecciones de 2027.

Pero sería un error considerar que la renuncia resuelve el problema. Una renuncia no sustituye una auditoría. Tampoco borra los contratos, elimina las sospechas ni exonera automáticamente a quienes participaron en las decisiones administrativas cuestionadas. La investigación debe continuar hasta sus últimas consecuencias, con independencia de quién ocupe la presidencia del organismo. Deben revisarse los procedimientos de contratación, las empresas participantes, sus representantes, los montos adjudicados y cualquier posible relación que pudiera configurar un conflicto de interés.

Si las operaciones fueron legales, tendrá que demostrarse documentalmente. Si existieron irregularidades, corresponderá a las autoridades determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas en la ley. No se trata de condenar anticipadamente a nadie. Se trata de impedir que un cambio de funcionarios se convierta en una manera de dar por terminado un asunto que todavía requiere respuestas.

Hay otro aspecto que merece atención: la independencia del INE. Durante años, México ha discutido la relación entre el poder político y las autoridades electorales. Unos cuestionan la autonomía del instituto; otros consideran que determinadas decisiones de sus dirigentes han respondido a intereses partidistas. Precisamente por eso, la selección de quien sustituya a Taddei deberá realizarse con transparencia, apego a la ley y criterios profesionales. La solución a una crisis de credibilidad no puede abrir la puerta a una nueva disputa por el control de la institución. El INE no pertenece al gobierno, a los partidos políticos ni a sus consejeros. Pertenece a los ciudadanos, que necesitan confiar en que su voto será contado y respetado.

Guadalupe Taddei cierra anticipadamente una etapa que comenzó en abril de 2023. Su anuncio representa un cambio importante en la conducción del organismo, aunque la dimensión jurídica y administrativa de los señalamientos sigue pendiente de esclarecerse. Ahora viene la parte más importante: conocer la verdad. Porque en México hemos visto demasiadas ocasiones en las que la salida de un funcionario termina por desplazar la atención pública de los hechos que provocaron la controversia. Esta vez no debería suceder lo mismo.

La renuncia de Taddei no debe ser el punto final del escándalo, sino el principio de una rendición de cuentas completa. La democracia mexicana necesita instituciones fuertes, pero sobre todo necesita instituciones en las que los ciudadanos puedan confiar. Y esa confianza no se recupera con discursos ni con cambios de nombres. Se recupera con transparencia, investigaciones serias y resultados. Porque cuando se trata del árbitro electoral, no basta con contar bien los votos. También hay que rendir cuentas de cada peso.