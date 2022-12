Realmente sorprendente que lo que sucedió en la Cámara de Diputados, primero una oposición unida que logró rechazar la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador , eso fue un logro para la democracia y para los mexicanos, pues aunque el INE si necesita algunas modificaciones, la reforma que pretendían imponer no es la adecuada para un país como México.

En una columna anterior exponía que el Instituto Nacional Electoral necesita cambios, es de reconocer que tiene ciertos errores y hay que ajustar ciertos detalles dentro del instituto, así como en los procesos electorales que administra, pero a pesar de ello su función es aceptable hoy en día.

Por otra parte, la oposición conformada por la bancada del PRI, PAN, PRD y MC dieron una lección al partido guinda al votar en contra de una reforma que atenta contra la democracia del país. Además es un fuerte y claro mensaje para el presidente, pues a pesar de tratar de dividirlos por todos los medios posibles, hoy siguen fuertes y unidos para hacer frente a la izquierda.

Si la oposición sigue en ese tenor, demostrando que aún se puede confiar en ellos, en las próximas elecciones tienen muchas esperanzas de poder ganar; ya que muchos mexicanos que confiaron en Morena para ser el cambio que tanto se anhelaba, hoy han confirmado su error, por ello han regresado a poner los ojos en la alianza Va Por México como la mejor alternativa, debido a que las esperanzas que ofreció AMLO ha quedado sepultadas por parte de su gobierno. Con las acciones que lleva a cabo el presidente, todos los sueños se han quebrantado, así que, consideran la coalición que a pesar de sus errores del pasado, es mucho mejor que el partido que ofreció un cambio rotundo en el año 2018.

Morena

Morena por sí mismo se está acabando, iniciando con los nulos resultados que ofrece la actual administración, se han quedado cortos para lo mucho que ofreció, y sí esto se les hace poco, hay que decirlo y es de carácter público que, dentro del partido existen problemas entre simpatizantes, militantes y cuadros de morena por el control de este ente político, sí le agregamos los malos manejos en el interior del movimiento que encabeza Obrador, como la corrupción que impera, los desvíos de recursos de algunos funcionarios municipales, estatales y federales, Morena queda muy mal ante los ojos de miles de mexicanos que en su momento le dieron el voto de confianza.

No hay que olvidar que fue el mismo presidente quién prometió acabar con estos actos que hasta el día de hoy no ha logrado erradicar, por lo tanto siguen las mismas prácticas, no solo dentro del instituto político que fundó, sino también dentro de su administración muchos integrantes de su gabinete se han visto involucrados en estos temas.

Para terminar, el otro punto importante es sobre el voto en contra de la reforma electoral que hizo la diputada Adela Ramos.

El voto por parte de la diputada morenista Adela Ramos Juárez, que por si no la conocían, hoy su nombre suena en todo el país, a pesar de ser parte del partido que ostenta el poder político, su voto fue en contra de la reforma electoral que envió el ejecutivo federal a la Cámara Baja de San Lázaro .

Cómo era de esperarse, inmediatamente comenzó una campaña mediática en su contra, además de que sus compañeros piden su expulsión tanto de la bancada cómo del partido, ante los hechos la legisladora no se quedó callada y, a través de sus redes sociales respondió sus detractores.

Recordemos que el voto en contra no ha sido su primer “encontronazo” al interior del partido guinda, días atrás la legisladora realizó una conferencia de prensa para exponer la presunta violencia política que ha sufrido por parte del presidente de la Jucopo de la Cámara de Senadores.

Pero a todo esto, ¿Quién es Adela Ramos?

La diputada Adela Ramos es originaria del estado de Chiapas y de acuerdo al sistema de Información Legislativa (SIL), Ramos Juárez actualmente se desempeña como diputada federal por el distrito 2 de Bochil, Chiapas; su curul lo obtuvo mediante la mayoría relativa, es decir, resultó ganadora en los comicios que se celebraron en junio de 2021.

En su trabajo al interior de la Cámara de Diputados ostenta el cargo como secretaria de la Comisión de Infraestructura, además de integrante de la Comisión de Educación. Formó parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría; sin embargo, causó baja el pasado 17 de agosto.

Asimismo, se detalló que ha presentado algunas iniciativas de ley, entre las que se encuentran el proyecto de decreto por que se reformó el artículo 160 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Incluso un proyecto de decreto para reformar la Ley General de Partidos Políticos, específicamente la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

En temas académicos, la morenista es licenciada en Ciencias de la Educación -con especialidad terminal en Ciencias Sociales- por la Universidad Valle de Grijalva; posteriormente realizó estudios de posgrado en donde obtuvo la maestría en Pedagogía por la Universidad del Sur.

Twitter: @pipemx