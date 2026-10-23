México no puede permanecer ajeno a esta transformación. Nuestra economía mantiene una relación estrecha con las cadenas productivas de Estados Unidos, particularmente en sectores industriales que dependen de tecnología, telecomunicaciones y sistemas de procesamiento de información. Las interrupciones internacionales pueden afectar fábricas, operaciones logísticas, instituciones financieras y servicios que funcionan mediante plataformas digitales.

El desarrollo de centros de datos en territorio mexicano representa oportunidades de inversión, empleo especializado y modernización tecnológica. Pero también plantea exigencias relacionadas con disponibilidad de electricidad, agua, conectividad y seguridad. No sería responsable promover instalaciones de gran consumo energético sin evaluar sus efectos sobre las redes eléctricas y las necesidades de las comunidades donde pretenden establecerse.

La política industrial mexicana debe incorporar estos factores. Nuestro país tiene capacidades importantes en manufactura electrónica, integración de componentes, servicios tecnológicos y formación de personal especializado. Sin embargo, aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial requiere fortalecer la investigación, la infraestructura energética, las telecomunicaciones y la preparación de trabajadores y profesionistas. No basta con anunciar inversiones: hay que crear condiciones para que produzcan beneficios duraderos.

También resulta indispensable definir qué servicios deben conservar capacidad de operación cuando fallen las plataformas digitales. Los hospitales necesitan procedimientos de contingencia; las instituciones financieras, sistemas de respaldo; las empresas, planes de continuidad; y los gobiernos, mecanismos que permitan mantener funciones esenciales. La digitalización puede aumentar eficiencia y cobertura, pero se convierte en una vulnerabilidad cuando desaparecen todas las alternativas para operar sin conexión.

La protección de datos personales constituye otra responsabilidad. La información de millones de ciudadanos circula y se almacena en sistemas administrados por organizaciones públicas y privadas. Su seguridad no depende únicamente de impedir accesos indebidos. También requiere prevenir pérdidas, garantizar respaldos y establecer procedimientos de recuperación. La confianza digital se construye mediante resultados verificables, no mediante promesas de invulnerabilidad.

La cooperación internacional será fundamental. Ningún país puede proteger por sí solo todas las rutas de comunicación, cadenas de suministro e instalaciones que sostienen la economía digital. Los gobiernos necesitan mecanismos de intercambio de información, coordinación frente a incidentes y acuerdos que permitan reparar infraestructura dañada sin convertir cada emergencia en una confrontación diplomática. Las empresas, por su parte, deben asumir que la seguridad de sus operaciones tiene consecuencias que trascienden sus balances financieros.

La discusión sobre inteligencia artificial suele concentrarse en sus capacidades para escribir, investigar, diagnosticar, producir imágenes o realizar tareas que hasta hace poco parecían reservadas a los seres humanos. También se debate si desplazará empleos, modificará profesiones o transformará la educación. Son asuntos relevantes, pero incompletos. Debemos incorporar una pregunta igualmente importante: ¿qué tan resistente es la infraestructura que permite utilizar esas capacidades?

Las respuestas no pueden descansar en la ilusión de que toda tecnología nueva es necesariamente más segura que la anterior. Los sistemas modernos pueden incorporar mecanismos extraordinarios de protección, pero también crear dependencias y concentraciones que antes no existían. La eficiencia conseguida mediante grandes plataformas compartidas puede acompañarse de riesgos cuando demasiadas actividades esenciales dependen de los mismos proveedores, conexiones o instalaciones.

No se trata de anunciar una catástrofe inevitable. Los centros de datos cuentan con sistemas de respaldo, las redes internacionales disponen de rutas alternativas y numerosas organizaciones invierten recursos considerables en seguridad. Precisamente esas capacidades permiten reducir los riesgos. Pero la existencia de mecanismos de protección no justifica ignorar las vulnerabilidades ni asumir que todas las interrupciones podrán resolverse rápidamente.

La humanidad ha aprendido, en ocasiones dolorosamente, que la infraestructura estratégica merece atención antes de que ocurra una emergencia. Las crisis energéticas, los desastres naturales y las interrupciones de cadenas de suministro han demostrado que sistemas aparentemente sólidos pueden experimentar dificultades graves cuando coinciden acontecimientos adversos. La economía digital no está exenta de esas posibilidades.

El desafío consiste en evitar que la concentración tecnológica produzca una concentración equivalente de vulnerabilidades. Diversificar proveedores, distribuir instalaciones, fortalecer redes eléctricas, proteger comunicaciones y mantener capacidades de recuperación puede resultar costoso, pero las consecuencias de una interrupción prolongada podrían ser mucho mayores. La seguridad no debe considerarse un gasto accesorio, sino parte fundamental de la inversión tecnológica.

Hay además una responsabilidad política que ninguna empresa puede sustituir. Los gobiernos deben decidir qué infraestructura consideran esencial, cuáles son los estándares mínimos de protección y cómo responderán ante incidentes que afecten simultáneamente a distintas actividades. También necesitan evitar que las medidas adoptadas bajo argumentos de seguridad se conviertan en pretextos para restringir indebidamente derechos o concentrar facultades sin controles institucionales.

El futuro de la inteligencia artificial dependerá tanto de sus avances científicos como de la capacidad para sostenerlos materialmente. Los algoritmos pueden mejorar, los procesadores pueden volverse más poderosos y las aplicaciones pueden alcanzar niveles sorprendentes de sofisticación. Pero ninguna de esas conquistas elimina la necesidad de electricidad, comunicaciones, instalaciones físicas y personas preparadas para mantenerlas en funcionamiento.

Estamos entrando en una época en la que el poder de las naciones también se medirá por su capacidad para procesar información y proteger los sistemas que la utilizan. Las fábricas, los puertos, las centrales eléctricas y las rutas comerciales seguirán siendo estratégicos, pero junto a ellos habrá que considerar los centros de datos, las redes digitales y las cadenas de producción de semiconductores. Ignorar esa transformación sería tan imprudente como desconocer la importancia del petróleo o de las comunicaciones durante las grandes confrontaciones del siglo pasado.

La advertencia es clara: las próximas guerras podrían intentar paralizar sociedades enteras sin necesidad de ocupar sus territorios. Bastaría con afectar gravemente algunas de las infraestructuras de las que dependen sus servicios esenciales. No significa que semejante escenario sea inevitable, pero sí que merece preparación antes de que se convierta en realidad.

Porque el mayor peligro no consiste en que las máquinas lleguen a pensar más rápidamente que nosotros, sino en que nosotros dejemos de pensar qué ocurriría si un día dejaran de funcionar. La humanidad está construyendo cerebros digitales extraordinarios, pero no debe olvidar que todos ellos dependen de un mundo físico vulnerable. Y una civilización que deposita cada vez más decisiones y servicios en la inteligencia artificial, sin proteger suficientemente aquello que la mantiene encendida, podría descubrir demasiado tarde que su mayor debilidad no estaba en la inteligencia de sus máquinas, sino en la fragilidad de los sistemas que las alimentan.

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