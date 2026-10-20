Donald Trump destinará más de 400 millones de dólares a la campaña del Partido Republicano para las elecciones de medio mandato que se celebrarán el próximo mes de noviembre en Estados Unidos.

En un mensaje difundido por Truth Social, el presidente de Estados Unidos explica que su decisión se basa en las políticas y principios, pero sobre todo porque cree que una victoria republicana evitaría disturbios como los de Francia.

Presión social que incluye protestas estudiantiles y que atribuye a la política migratoria del gobierno francés.

Me complace anunciar que he gastado o gastaré más de 400 millones de dólares para el día de las elecciones. Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Trump informó que hasta el momento ha invertido 300 millones de dólares en publicidad y mítines.

Ya se han gastado más de 300 millones de dólares en publicidad, contacto directo e indirecto con votantes, mítines, estadios de rally, telerallies, programas Get Out the Vote, integridad electoral y más. Es un gran honor para mí hacerlo en nombre del Partido Republicano, que ha hecho tanto para traer a nuestro país de vuelta del borde del olvido. Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Donald Trump da apoyo millonario al Partido Republicano durante elecciones (Truth Social)

Trump inicia gira en apoyo al Partido Republicano

Este martes 20 de octubre, Donald Trump viaja a Carolina del Norte para movilizar a las bases republicanas ante encuestas que favorecen a los demócratas en medio del descontento por la inflación, el precio de la gasolina y la guerra de Irán.

En su gira, visitará Carolina del Sur, Iowa, Florida, Georgia, Michigan y Texas.

Sus movimientos están relacionados con las elecciones de medio término de Estados Unidos que definirán qué partidos controlarán las dos cámaras del Congreso durante el próximo período legislativo.

El 3 de noviembre de 2026 se votará para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado estarán en disputa 35 bancas.

La jornada también incluye elecciones de gobernador en numerosos estados, además de legislaturas estatales y cargos locales.