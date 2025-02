A los neoliberales, fifís, conservadores, fachos, derechairos o como usted guste llamarles, creo que “opositores” me parece bien, han de estar harto decepcionados de que Donald Trump se exprese así de Claudia Sheinbaum.

Los opositores aplauden la etiqueta de terroristas para los cárteles de la droga, y claman por la intervención norteamericana. La definición de antipatriotas les describe por completo. Seguro mueren de celos cuando Trump ha dicho que Canadá debe ser el estado 51 en EU, y no México. Anhelan que a nuestro país le vaya mal, para asaltar nuevamente el poder y regresarnos al oscurantismo del periodo neoliberal. Afortunadamente el pueblo no les cree, no los acepta. Ya hicieron mucho daño.

Pues bien, este miércoles el estridente y durísimo presidente Donald Trump tuvo expresiones más que positivas en favor de su homóloga mexicana. Ello ratifica el tremendo reconocimiento internacional que hay sobre Claudia Sheinbaum.

La mandataria nacional no se siente intimidada en ningún momento por el discurso y los dichos de Trump. Al contrario, ha respondido públicamente con gran inteligencia. Respetuosa y firme, son creo las dos características principales en la relación diplomática con el presidente del país de las barras y las estrellas.

Justo ayer en la mañanera del pueblo le cuestionaban si tenía miedo a Donald Trump; su respuesta fue: “no, tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuales son sus principios. ¿Por qué uno va a tener miedo?”, para luego decir que “en este momento hay diálogo, y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía y si llegara a vulnerarse hay un pueblo entero para defender a su patria”.

La tarde del mismo miércoles, el presidente Trump se dedicó a elogiar a la Presidenta de México por casi cuatro minutos en su discurso en una convención en Miami. Reconoció primero sentirse un “sabelotodo”, para después decir “hablé con esta mujer y tan pronto lo dijo ella, dije que maravillosa idea”, sobre la idea de realizar intensas campañas anti consumo de drogas. “Y dije ‘increíble’, esa fue una gran conversación porque vamos a gastar cientos de millones de dólares anunciando lo malas que son las drogas para que los niños no las usen”, explicó el presidente americano.

Según un estudio financiado por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por su sigla en inglés), en 2022, más de 107,000 personas murieron a causa de sobredosis de drogas, y el 75% de esas muertes involucraron un opioide.

Lo cierto es que por primera vez en Estados Unidos admiten públicamente que no estaban haciendo “prácticamente nada” para combatir la severa crisis de adicciones que año con año mata a decenas de miles de estadounidenses.

Donald Trump nos da “una de cal por una de arena”. Designa cárteles de la droga como terroristas, y luego destaca que los “grandes valores mexicanos” son los que han reducido el consumo de fentanilo que afecta ambas naciones. De la venta de armas no ha dicho nada, pero vamos avanzando.

“He estado hablado con la Presidenta de México, una mujer muy maravillosa en realidad”, sentenció. Claudia Sheinbaum en verdad lo es.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx