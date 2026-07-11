Para contextualizar el fondo del asunto y las motivaciones detrás de la actual e infame guerra sucia contra la cuarta transformación (independencia, reforma y revolución) de la vida pública del país; es decir, de las mentiras y desinformación de una de las cadenas televisivas más ruines en la historia de México (Tv Azteca), hay que ir al pasado y recordar, que durante el corrupto prianato: se condonaron miles de millones en pago de impuestos a los grandes conglomerados empresariales (uno de ellos Tv Azteca de Salinas Pliego), pero cuando llegó el expresidente Andrés Manuel en 2019, se prohibió en la Constitución la condonación fiscal.

Y a partir de ahí, 2020 fue un año histórico, se pagaron impuestos que debían los grandes corporativos empresariales desde hacía años, excepto uno: el conglomerado Grupo Salinas.

Pero eso cambió en el año 2026, cuando Salinas Pliego tras décadas de estrategias fiscales litigantes de elusion, evasión y adeudo fiscal prolongado, tiene que realizar su primer pago millonario de su larguísimo adeudo fiscal con el SAT.

De este primer pago -de Salinas Pliego- de su cuantioso adeudo con el SAT, se entiende -claro sólo personas pensantes y racionales- porqué estuvo y está tan enojado el sujeto en contra de la 4T, y porqué lanza a su televisora con fake news todos los días, en contra de la presidenta Sheinbaum y de la transformación -para bien del país- en curso.

También, no hay que dejar de mencionar la decisión histórica y unánime de hace varios meses, de parte de los ministros de la nueva SCJN, justo en el sentido de desestimar los alegatos del oligarca Salinas Pliego, darle la razón jurídica al SAT y ordenarle pagar lo que adeudaba -como decíamos- desde lustros atrás.

Y es por ello: por la reforma judicial, elaborada, presentada y enviada por el gobierno del ex Presidente Andrés Manuel y aprobada por el Congreso Federal (con mayoría progresista), que se demostró que no por nada se eligió -por millones de mexicanos y mexicanas y democráticamente- a la actual SCJN, para estar cercana al pueblo y ser independiente de los poderes oligárquicos y fácticos. Ello es la esencia de la 4T.

Obvio de lo que pagó Salinas Pliego (de su primer pago millonario ante el SAT), se obtuvieron recursos valiosos -así como evidentemente del pago puntual y proporcional como dicta la Constitución a sus grandes ganancias de todos los grandes conglomerados empresariales desde 2019- para redirigirlos a inversión social productiva, es decir, todos los programas universales y la infraestructura social del gobierno federal: más escuelas, hospitales, viviendas, becas, deportivos y actividades culturales -en especial- para los jóvenes de México. ¿Se entiende?

Por el contrario, desde muchos años atrás, se ve a leguas que en el PAN -el aliado y actual vehículo político de Salinas Pliego- son unos retrógradas y reaccionarios, además de gente corrupta.

¿Por qué? Porque lo vemos reflejado hoy en día, teniendo desde una corrupta gobernadora panista que abre las puertas -violando la ley- a la injerencia estadounidense de la nefasta CIA, hasta el “recibir” -sí, por el lerdo panismo y de nuevo por Salinas Pliego- a una deleznable política española ultra conservadora (Ayuso), por lo cual, la conclusión es lapidaria (para ellos): en México tenemos una mediocre derecha brutalmente acomplejada.

Y es que esa “visita” de Ayuso a México: fue un enorme fracaso para la extrema derecha de aquí y de allá. Básicamente fue una situación kafkiana, porqué el que exista gente de baja calaña como Ayuso, Salinas Pliego y del PAN, que pretendieron arrebatarle (para ellos mismos) la condición de criminal, genocida y canalla a Hernán Cortés, es enormemente revelador de su falta de principios, ignorancia, inmoralidad, antiética, represión, autoritarismo, racismo, clasismo e imbecilidad.

Además, Ayuso llegó para decir tonterías fascistoides, olvidando que en México, el único narcogobierno documentado es el del panista Calderón, un tipejo peligroso cuyo brazo derecho (García Luna) está hoy en la cárcel juzgado y condenado por crímenes del narco.

Por eso, los panistas aparte de ser ultra corruptos, son ineptos a niveles criminales. Y sí, ayer -en tiempos de Maximiliano- como hoy: ¡Los conservadores prianistas y salinistas son viles vasallos de Trump!

En contraparte, la ejecutiva de la presidenta Sheinbaum es concisa (apegándose a la Constitución en materia exterior): Cooperación sí (jamás subordinación como en tiempos del corruptísimo prian), con énfasis en la soberanía como enfoque geopolítico estratégico, destacando la soberanía energética, la autosuficiencia petrolera, la política industrial con planeación integral y la capacidad de innovación tecnológica (Olinia), todas ellas, como baluartes del desarrollo económico nacional.

Sin olvidar, que México con Sheinbaum al frente, alcanzó en 2025 un récord histórico en Inversión Extranjera Directa (IED), al registrar 40,871 mil millones de dólares, la cifra más alta en su historia.

Y justo, ese es el equilibrio entre tomar las riendas de nuestras propias decisiones como nación (autodeterminación), y a la vez tener el atractivo para la inversión foránea productiva, con el piso parejo para la misma, indicadores macroeconómicos estables, certidumbre legal, confianza al exterior y exportaciones a la alza, sin dejar pasar, que han disminuido los niveles de violencia en el país, con una clara tendencia anual progresivamente a la baja (ello también ayuda al turismo sin duda alguna).

Por eso, pese a todas las falsedades y estupideces de la miserable derecha mediática-prianista, la aprobación ciudadana de la presidenta Sheinbaum se mantiene muy alta: rondando más del 70% de la misma.

Así, que para concluir el análisis dividido en 2 partes (aquí en SDP pueden leer la primera parte), van 3 perlas -aleatorias pero interconectadas entre si- que ejemplifican el buen Gobierno de la República:

1_ La correcta decisión de gobierno, desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel -después de una amplia consulta pública- para decretar y reconvertir el Lago de Texcoco en una Área Natural Protegida, que fue lo más óptimo para el medio ambiente y el desarrollo sustentable.

2_ Desde Alimentación para el Bienestar, el Gobierno de México avanza con un proyecto comunitario de autosuficiencia alimentaria, que es -aún con todos los desafíos que enfrenta- mejor que ese pensamiento mágico ultra (supuestamente anarquista).

Y 3_ Se redujo -a menos de la mitad de lo que gana la actual Presidenta de la República- las millonarias pensiones de los anteriores altos funcionarios públicos prianistas, una vez que fue aprobada por el Congreso la iniciativa de reforma constitucional.

Por ello, el bien del interés público sustentable, el bienestar y una verdadera austeridad republicana en el ejercicio del gasto público -porqué el que haya recursos disponibles para los programas de inversión social, es con un eficiente, honesto y transparente manejo de los recursos públicos, eliminando el lujo y el gasto superfluo e improductivo de los corruptos gobiernos neoliberales prianistas- son el sello de los 2 gobiernos progresistas federales de la 4T.

Recuperando esto último, tenemos de la misma forma, que los principios de izquierda, la visión, la integridad, la humildad, la tenacidad y el carisma de sus 2 líderes históricos: Andrés Manuel y Claudia, son justo esa mística y realidad de la 4T, lo cual vemos con certeza en la actualidad; Y lo esperaremos y seguiremos -apoyando y exigiendo- en lo que venga a futuro.

*En memoria a mi padre qpd.

Jorge García @JorgeGarciaG26