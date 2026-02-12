Se dice que una idea es “peregrina” cuando es extraña y proviene de una fuente no reconocida, y lo mismo sorprenden que incomodan. Pues bien, hay una idea peregrina en el imaginario de mucha gente: “levantar una terminal aérea, es algo muy sencillo”. Quienes lo afirman así, categóricamente dejan de lado que la actividad aeronáutica a nivel mundial es una actividad primordial que desarrollan cada uno de los países.

Por supuesto, con los aeropuertos sucede algo similar que con las líneas aéreas, pues son concesiones que el Estado otorga a particulares para su explotación y gestión. Y cada país decide si sus aeropuertos son públicos, privados, o permite ambos esquemas.

Sepan ustedes que el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI World, por sus siglas en inglés) acaba de publicar las directrices globales para las concesiones aeroportuarias en español, en conjunto con el Consejo Internacional de América Latina y el Caribe (ACI-LAC).

La publicación lleva por nombre “Mejores prácticas en contratos de concesión de aeropuertos: Enfoques y directrices globales para las asociaciones público-privadas (APP) 2025″.

El documento tiene la finalidad de orientar a quienes dentro de la iniciativa privada estén interesados en el tema aeroportuario. Es información importante para los gobiernos, pero también está enfocada para concesionarios, asesores, inversionistas, prestamistas y autoridades correspondientes, con la finalidad de que todos manejen “el mismo idioma”.

Esto es vital para el desarrollo de terminales aéreas, sobre todo en la región de Latinoamérica, pues una guía en español ahorra carga de trabajo a quienes quieren contribuir con la construcción de aeropuertos, lugares clave para el desarrollo económico de las naciones.

En la actualidad hay 850 aeropuertos, distribuidos en 90 países, que tienen participación mixta (del sector privado y gubernamental) y el modelo sigue en continua expansión; por ello los concesionarios están interesados en atraer más inversionistas, ya sea para la mejora de las terminales que gestionan, o bien para la creación de nuevos aeropuertos.

Y es importante que tengan el dato, según el comunicado de la propia ACI World y ACI-LAC: “la inversión continúa expandiéndose con 132 transacciones en distintas etapas del pipeline global (desarrollo a escala internacional) a enero de 2025.”.

La importancia de la inversión que hace la iniciativa privada en el sector aeroportuario es evidente, pues sirve para la consolidación del financiamiento y garantiza la infraestructura a largo plazo, pero sobre todo para el desempeño operativo de la terminal o terminales aéreas; por ello es imperativo que quienes entran a invertir conozcan cuáles son las directrices a nivel internacional.

Para mayor claridad: no basta decir “voy a hacer un aeropuerto en este terreno”, se deben tener estudios, permisos y seguir un montón de reglas de construcción específicas, si se trata de empezar de cero.

En los casos en que la terminal aérea ya existe, pero requiere, por ejemplo, de ampliación o remodelación, no se hace “a la buena de Dios”, sino que deben seguirse estrictos reglamentos y protocolos que son avalados internacionalmente.

El director general de ACI-LAC, Rafael Echevarne, comentó al respecto:

“Estas directrices se basan en décadas de experiencia global y de América Latina y el Caribe en el sector.

Al poner este marco estratégico a disposición de nuestra región en español, estamos dotando a los gobiernos e inversionistas de una hoja de ruta clara y práctica para estructurar asociaciones aeroportuarias que sean transparentes, resilientes y capaces de generar valor a largo plazo para los pasajeros, las comunidades y las economías locales".

Debo decirlo, es trabajo es loable, porque está elaborado por los encargados de que todos los aeropuertos, alrededor del mundo, tengan los mismos estándares; y lo mejor, existe su edición en español para facilitar el acceso a la información, porque ya saben, suele suceder que se traduce de forma incorrecta, y las directrices no queden claras.

Así no habrá lugar a dudas, y el temario es muy concreto:

• Estado del sector de las concesiones para el desarrollo aeroportuario

• Directrices integrales para la preparación, negociación y gestión de contratos de concesión para el desarrollo aeroportuario, desde la viabilidad hasta la ejecución.

Esta guía se puede adquirir directamente en la página de ACI World, para todos aquellos interesados en ingresar a la participación público-privada en materia aeroportuaria.