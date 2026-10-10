México ha tenido que aprender a convivir con una gran potencia. La asimetría con Estados Unidos es una condición permanente de nuestra geografía y nuestra historia. Su economía es considerablemente más grande, su capacidad militar incomparable y su influencia tecnológica, financiera y diplomática alcanza prácticamente todos los rincones del planeta.

Pero una nueva forma de desigualdad comienza a surgir. Es menos visible que las diferencias económicas o militares, aunque podría resultar igualmente decisiva: la capacidad de los gobiernos para transformar información en inteligencia; inteligencia en estrategia; y estrategia en resultados.

En el siglo XXI, el poder de una nación dependerá cada vez más de su capacidad para comprender situaciones complejas antes que sus adversarios, anticipar acontecimientos, identificar oportunidades y tomar mejores decisiones. La inteligencia artificial está transformando precisamente esas capacidades.

Y México enfrenta una disyuntiva histórica: utilizar la IA para reducir algunas de sus desventajas frente a Estados Unidos o permitir que se convierta en una nueva fuente de dependencia y vulnerabilidad.

Una revolución silenciosa en la diplomacia

Pensé en ello al leer “A Conceptual Framework for AI-Augmented Statecraft”, de Charlie Pozniak, publicado por el Belfer Center de Harvard Kennedy School en agosto de 2026. El trabajo propone una transformación profunda de la manera en que los gobiernos preparan, ejecutan y evalúan su política exterior. Su planteamiento central no consiste en sustituir diplomáticos por algoritmos, sino en ampliar las capacidades humanas mediante herramientas computacionales. La distinción es fundamental.

La política internacional ya no es un juego de ajedrez donde conocemos todas las piezas, las reglas y las condiciones para ganar. Los intereses cambian, las intenciones son ambiguas, los actores ocultan información y las decisiones producen consecuencias inesperadas.

Por eso Pozniak identifica tres problemas fundamentales: representación, inferencia y evaluación. ¿Podemos representar correctamente una realidad geopolítica extraordinariamente compleja? ¿Podemos conocer las verdaderas intenciones de nuestros interlocutores? ¿Podemos determinar objetivamente qué constituye un resultado exitoso?

Ninguna IA puede resolver completamente estas preguntas. Pero sí puede ayudar a los funcionarios a investigar mejor, detectar contradicciones, construir escenarios, explorar alternativas y evaluar riesgos. El diplomático del futuro no será reemplazado por una máquina. Será capaz de utilizar capacidades intelectuales que ninguna persona podría desarrollar individualmente.

El verdadero problema de México

La relación México-Estados Unidos constituye un laboratorio extraordinario para esta transformación. Pocas relaciones bilaterales reúnen semejante diversidad de asuntos interdependientes: comercio, migración, seguridad, energía, inversión, agricultura, tecnología, agua, cadenas de suministro y política interna.

Una decisión migratoria puede modificar una negociación comercial. Una controversia energética puede afectar inversiones industriales. Una operación contra el crimen organizado puede transformar la conversación política en Washington. Una inversión extranjera en México puede convertirse en un asunto de seguridad económica estadounidense. El problema no es solamente disponer de información sobre cada tema. Es comprender cómo se relacionan todos ellos.

Las burocracias modernas fueron construidas para dividir responsabilidades. Cada dependencia tiene sus competencias, especialistas, procedimientos y prioridades. Pero los problemas contemporáneos no respetan esas divisiones. La realidad funciona como un sistema. Los gobiernos suelen funcionar como una colección de silos.

Aquí aparece una oportunidad extraordinaria: utilizar la IA para construir lo que podríamos llamar inteligencia institucional, la capacidad del Estado para integrar conocimientos dispersos, reconocer conexiones y actuar coordinadamente. No basta con tener funcionarios inteligentes. Necesitamos instituciones capaces de pensar colectivamente.

La memoria que perdemos

Existe una debilidad especialmente costosa para México: la pérdida de memoria estratégica. Cambian los presidentes, los secretarios, los embajadores y los equipos negociadores. Con ellos desaparecen experiencias, relaciones personales, conocimientos acumulados y lecciones que nunca fueron documentadas adecuadamente.

Un negociador experimentado sabe quién cumple sus compromisos, qué argumento funcionó anteriormente, cuáles fueron las verdaderas prioridades de una contraparte y por qué determinada fórmula permitió superar un conflicto.

Ese conocimiento constituye un activo estratégico nacional. Sin embargo, ahora pertenece a las personas y no a las instituciones. Imaginemos una memoria estratégica digital de la relación México-Estados Unidos que integre tratados, legislación, archivos diplomáticos, minutas, controversias, datos económicos, posiciones negociadoras y evaluaciones históricas.

Un funcionario podría preguntar: ¿qué ocurrió cuando Estados Unidos planteó una exigencia semejante? ¿Qué sectores estadounidenses se opusieron? ¿Qué argumentos jurídicos resultaron eficaces? ¿Qué concesiones ofrecimos? ¿Qué consecuencias no anticipamos?

La máquina no tendría que inventar respuestas. Debería encontrarlas en fuentes verificables, identificar contradicciones y reconocer aquello que desconoce. México podría dejar de comenzar parcialmente de cero cada seis años.

El T-MEC como laboratorio

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ofrece una oportunidad inmediata. Una negociación comercial moderna requiere comprender simultáneamente miles de variables: reglas de origen, empleo, inversión, logística, competitividad, tecnología, legislación, intereses empresariales y presiones políticas.

Tradicionalmente, los equipos negociadores construyen un número limitado de escenarios. El tiempo, los recursos y la capacidad humana imponen restricciones. La IA podría ampliar considerablemente ese universo.

Supongamos que Estados Unidos propone modificar una regla de origen. Un sistema de análisis podría identificar las industrias afectadas, calcular escenarios económicos, localizar distritos legislativos especialmente expuestos y explorar alternativas que protejan intereses mexicanos sin ignorar las preocupaciones estadounidenses. Lo importante no sería producir miles de documentos. Sería descubrir opciones que antes permanecían invisibles.

En ocasiones, una negociación fracasa porque las partes solamente consideran dos alternativas incompatibles. La verdadera solución puede encontrarse en una tercera combinación de intereses que nadie había explorado. La IA podría ayudar a descubrirla.

Pero debemos evitar una ilusión: generar cinco mil escenarios no significa comprender cinco mil futuros. Los modelos dependen de sus datos, supuestos y métodos. La cantidad de alternativas nunca sustituirá la calidad del juicio.

La soberanía también es intelectual

Las investigaciones recientes sobre IA y política exterior introducen una advertencia particularmente relevante. Péter Kacziba y Anna Urbanovics, en un artículo publicado en “Frontiers in Political Science”, en julio de 2026, examinan el riesgo: cuando instituciones diferentes utilizan sistemas semejantes, terminan reproduciendo los mismos supuestos, prejuicios y errores.

Imaginemos que los gobiernos de México y Estados Unidos utilizan modelos entrenados con fuentes similares, construidos por las mismas empresas y organizados alrededor de categorías conceptuales parecidas. Podrían obtener análisis aparentemente independientes que, en realidad, comparten las mismas limitaciones.

Esto conduce a una cuestión fundamental: la soberanía de un país también depende de su capacidad para pensar de manera independiente. Podemos llamarla “soberanía epistémica”. No significa rechazar tecnologías extranjeras ni construir necesariamente todos nuestros sistemas. Significa conservar la capacidad nacional para cuestionar sus resultados, contrastar sus supuestos y formular interpretaciones propias.

Un país que depende completamente de otros para producir su inteligencia estratégica puede conservar formalmente su soberanía mientras pierde autonomía para interpretar el mundo. La nueva dependencia no consistiría solamente en importar tecnología. Consistiría en importar las categorías con las que pensamos nuestra realidad.

Una máquina que contradiga al gobierno

Existe otra aplicación que México debería adoptar: utilizar IA como un sistema permanente de cuestionamiento estratégico. Las burocracias tienen una tendencia peligrosa a confirmar sus propias convicciones. Los informes ascienden por las jerarquías, las opiniones incómodas desaparecen y las decisiones terminan justificándose mediante información seleccionada.

La IA podría funcionar como un equipo de análisis adversarial, conocido como “red team”. Antes de una negociación importante, el gobierno debería someter sus argumentos a preguntas difíciles. ¿Qué estamos suponiendo equivocadamente? ¿Qué evidencia contradice nuestra posición? ¿Cómo respondería un negociador estadounidense experimentado? ¿Qué vulnerabilidades jurídicas estamos ignorando? ¿Qué sucedería si nuestra principal hipótesis fuera falsa?

La finalidad no sería permitir que una máquina determine quién tiene razón. Sería obligarnos a considerar aquello que preferiríamos no escuchar. Una institución inteligente no es aquella que nunca se equivoca. Es aquella que descubre sus errores antes de que produzcan consecuencias irreversibles.

Del diplomático aumentado al Estado aumentado

En septiembre, el Belfer Center de Harvard publicó una nueva explicación de su programa de investigación sobre “computational statecraft”. Entre sus prioridades aparecen la evaluación de tareas diplomáticas, la verificación de resultados y el desarrollo de herramientas para profesionales. El siguiente paso debería ser institucional.

México podría crear una pequeña unidad interinstitucional de inteligencia estratégica computacional, encabezada por la Cancillería y vinculada con Economía, Hacienda, Seguridad, Energía y centros académicos.

Su primera misión sería construir un mapa dinámico de los actores, intereses y relaciones que influyen sobre la agenda bilateral. La segunda consistiría en desarrollar una memoria estratégica nacional, protegida mediante controles rigurosos de seguridad y confidencialidad. La tercera sería establecer laboratorios de simulación para negociaciones complejas.

No necesitamos otra burocracia gigantesca. Necesitamos equipos multidisciplinarios, acceso responsable a información confiable, mecanismos de evaluación independiente y funcionarios preparados para utilizar estas herramientas.

También debemos proteger información diplomática sensible, impedir manipulaciones externas y evitar que sistemas privados se conviertan en autoridades invisibles sobre decisiones públicas. La IA debe ampliar las capacidades del Estado, no disminuir su responsabilidad.

La velocidad de comprensión es poder

Durante mucho tiempo, las diferencias entre países se midieron mediante indicadores relativamente visibles: producto interno bruto, gasto militar, población, recursos naturales o capacidad industrial. Ahora debemos incorporar otra dimensión: la velocidad con la que sus instituciones pueden comprender una situación, reconocer sus implicaciones y responder estratégicamente.

Un equipo negociador capaz de procesar enormes cantidades de información, identificar intereses contrapuestos y evaluar escenarios tendrá ventajas importantes frente a otro que dependa de procedimientos fragmentados y análisis tardíos.

Pero la velocidad sin criterio también puede acelerar errores. La ventaja decisiva no corresponderá necesariamente al gobierno que utilice más IA, sino al que logre combinarla con conocimiento histórico, instituciones competentes, deliberación crítica, responsabilidad política y buen juicio. La tecnología no reemplaza la prudencia. Puede hacerla más necesaria.