El drama de internet es que ha promocionado al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad Umberto Eco

En la mi columna de ayer hablaba de como la decisión que había tomado el equipo de Biden era de su equipo de logística y no por la seguridad o inseguridad del AIFA. La noticia del jueves fue que el equipo de Biden cambio su decisión y siempre si va a aterrizar en el AIFA. Lo mejor de todo son las teorías de porque cambio su decisión y los extraños cruces que muchos suponen que llevaron al cambio de decisión del AICM al AIFA.

Escucho que Biden le pidió a AMLO que capturará a Ovidio Guzmán como “tributo” y que de ahí el cambiaría su llegada al AIFA. Es la teoría más jalada de los pelos que he escuchado en mucho tiempo. Imagine a Biden diciendo “Si atrapas al Chapito, yo a aterrizo en el AIFA”. Léalo varias veces y verá lo ridículo que se oye ese argumento. Otro es que esta captura es un tributo para el presidente de Estados Unidos, ¿es en serio? ¿Realmente la gente llega a creer eso?

Entiendo que para un sector de la población cualquier cosa que le salga mal al presidente es una “victoria” para la oposición, ya sea que traiga sucios los zapatos, use un coche que no sea el “Jetta Blanco” o una lista de cosas que en verdad no hacen el más mínimo sentido. Las verdaderas derrotas de la 4T se dan en las urnas donde no se gane una posición o se pierda una que ya se tenía ganada, ahí está la derrota.

La oposición esta tan necesitada de victorias que cualquier cosa que haga el presidente, bien o mal, es algo para criticar. Lo de donde van a aterrizar los presidentes de EEUU y Canadá es el mejor ejemplo porque la gente se concentra en eso y no en lo que van a hablar los tres mandatarios.

El 17 de abril del 2017, el presidente Peña Nieto le dijo a los medios “No hay chile que les embone. Si no lo agarramos, porque no lo agarramos; si los agarramos, porque los agarramos”. Eso lo dijo cuando atraparon a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.

No le parece la misma cantaleta con lo que han traído al mismo López Obrador, sobre todo el caso de Ovidio Guzmán. Si “dejaron escapar al Chapito” porque lo dejaron escapar; si atraparon al Chapito, porque lo atraparon”. Al parecer, a muchos opinologos, “ningún chile les embona”.

Mucha gente estuvo feliz con el hecho de que no atraparan a Ovidio Guzmán la primera vez. Ahora mucha gente está enojada porque lo atraparon. Lo atraparon después de un trabajo que les llevo meses y ahora esto no es una “victoria” para el gobierno de la 4T, ahora sí que no entiendo.

Otra tontería es cuando ciertos periodistas cuestionan el por qué AMLO no comento nada sobre el operativo en su conferencia mañanera. ¿Sabrán los que hicieron las preguntas que mucha de esta información debe de mantenerse privada pues es un trabajo de inteligencia militar . El presidente no pueden andar exponiendo “como le hicieron” o detalles sobre la captura solo por cuestiones de seguridad nacional.

En el deporte de criticar todo lo que hace López Obrador, ¿Cómo podrían criticar la captura de Guzmán? ¿Cómo podrían criticar la llegada de Biden al AIFA? Habrá teorías jaladismas que seguramente muchos creerán pues pasa mucho lo que dijo el extinto autor italiano Umberto Eco, le estamos dando a algunas personas el poder de creer ser los portadores de la verdad.