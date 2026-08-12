Refutaciones Políticas

La teoría política liberal construyó el mito de la división de poderes sobre una premisa casi teológica: la figura del juez como un tercero neutral, un intérprete aséptico de la norma, desprovisto de pasiones de parte e inmune a las disputas por el poder. Sin embargo, cuando la contienda electoral no arroja los resultados esperados por las élites tradicionales, la supuesta neutralidad del estamento judicial se revela como lo que siempre ha sido: un artefacto ideológico destinado a encubrir la dimensión eminentemente política de la función jurisdiccional.

El fenómeno del lawfare (la instrumentalización del aparato de justicia para desarticular proyectos políticos contrarios al orden establecido) representa la metamorfosis contemporánea del golpe de Estado. Ya no se requieren tanques en las calles ni la interrupción formal del orden constitucional; basta con la firma de un magistrado, la admisión a trámite de una querella infundada y la complicidad de un entramado mediático dispuesto a convertir la instrucción penal en una condena de telediario.

Esta colonización de las altas cortes no obedece a una teoría de la conspiración, sino a una lectura sociológica e histórica del propio aparato del Estado. La magistratura, por su lógica de reclutamiento, endogamia y conservación de estructuras socioeconómicas, tiende a configurarse como un estamento corporativo de sesgo marcadamente conservador. Cuando las mayorías parlamentarias promueven transformaciones de calado o alteran la hegemonía de las élites, el Poder Judicial abandona su rol de contrapeso constitucional para asumir formalmente el de trinchera de resistencia política.

En esta dinámica, la ley deja de ser un instrumento de garantismo para convertirse en un arma táctica. Se recurre a la ambigüedad de tipos penales elásticos (el tráfico de influencias, la prevaricación o las interpretaciones expansivas de la malversación) para fiscalizar no ya la legalidad de los actos gubernamentales, sino la idoneidad y viabilidad de la agenda política misma. Se invierte así el axioma fundamental de la democracia: la decisión soberana del electorado queda supeditada al visto bueno de una casta judicial que no rinde cuentas ante las urnas.

La eficacia de este esquema no reside necesariamente en la obtención de una sentencia firme en el juicio oral; la condena penal es, en la mayoría de los casos, un objetivo secundario. La verdadera operación de desgaste se consuma en la fase de instrucción a través de un mecanismo bien articulado: organizaciones o partidos de derecha utilizan la figura de la acusación popular para introducir denuncias basadas en indicios endebles o meras conjeturas; el proceso se prolonga artificialmente mediante diligencias mediáticas en momentos clave del calendario electoral, y las filtraciones continuas alimentan el juicio paralelo. El daño reputacional y el estigma social actúan como un castigo anticipado que neutraliza al adversario antes de que cualquier tribunal colegiado pueda certificar su inocencia.

Cuando la causa finalmente se archiva, meses o años después, el objetivo político ya se ha consumado: el gobierno ha sido desgastado, la iniciativa legislativa paralizada y el liderazgo atacado amputado en su legitimidad pública. Permitir que la política sea tutelada por los juzgadores equivale a aceptar una forma sutil pero implacable de autoritarismo posmoderno: la dictadura de los jueces. Cuando el poder normativo del Parlamento es corregido o neutralizado de manera sistemática por la interpretación subjetiva de una minoría no electa, el contrato social se quiebra.

La miseria del lawfare estriba precisamente en su capacidad para corroer la democracia desde su propio interior, empleando el lenguaje del Estado de derecho para vaciarlo de contenido popular. Frente a la sacralización del estamento judicial, la teoría política crítica exige recordar una verdad elemental: en una democracia genuina, la legitimidad emana exclusivamente del pueblo soberano, y ninguna toga, por augusta que pretenda presentarse, puede arrogarse el derecho de vetar la voluntad de las mayorías.