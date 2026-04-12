Durante demasiado tiempo, el silencio ha sido cómplice. O peor aún, ha sido prudencia mal entendida, cálculo diplomático disfrazado de neutralidad moral. Y en ese contexto, la ausencia de una voz clara desde el Vaticano ya se estaba volviendo insostenible. Se estaba tardando en hacerse oír. Porque cuando la guerra escala y quien puede hablar calla, el silencio deja de ser prudencia… y empieza a percibirse como complicidad.

Por eso, cuando una figura como Papa León XIV rompe esa inercia y decide hablar sin rodeos, lo que ocurre no es menor: se sacude una estructura que llevaba años administrando el conflicto con palabras tibias.

La reciente intervención del pontífice no es un mensaje más. Es una irrupción. Un golpe sobre la mesa en medio de una escena internacional saturada de discursos huecos, condenas a medias y llamados a la paz que, en el fondo, no incomodan a nadie. Esta vez no fue así. Esta vez hubo filo. Hubo incomodidad. Hubo, sobre todo, una claridad que desarma.

“Basta ya”. La frase no es nueva en la retórica religiosa, pero en este contexto adquiere otra dimensión. Porque no se queda en lo espiritual ni se pierde en la abstracción. Va directo al corazón del problema: la idolatría del poder, del dinero, de la fuerza. Es una acusación frontal a quienes han convertido la guerra en instrumento, en negocio… y cada vez más, en espectáculo.

Y ahí está uno de los puntos más relevantes del mensaje. No solo se condena la guerra como tragedia humana, sino como una construcción deliberada, sostenida por intereses concretos. La “exhibición de la fuerza” que denuncia el Papa no es un concepto etéreo; es la lógica que rige hoy a muchas potencias, donde el músculo militar se presume como símbolo de liderazgo y donde la disuasión se convierte en narrativa dominante… incluso cuando no resuelve nada.

Lo que hace distinta esta postura es que no se queda en la denuncia. Hay una línea que atraviesa todo el discurso: la urgencia del diálogo real. No el diálogo como recurso diplomático para ganar tiempo, sino como alternativa genuina frente a la escalada. Y ahí es donde el mensaje se vuelve incómodo para muchos actores internacionales, porque cuestiona directamente la legitimidad de seguir apostando por el rearme… mientras se simulan pausas que no resuelven conflictos.

En ese sentido, la mención de las cartas de niños en zonas de guerra no es un recurso emocional gratuito. Es una estrategia discursiva potente. Lleva la conversación de los escritorios a la realidad. De las cifras a las historias. De la geopolítica a la humanidad. Y al hacerlo, desarma uno de los principales mecanismos de justificación de los conflictos: la distancia.

Porque mientras la guerra se vea lejos, es administrable. Mientras se exprese en mapas y no en rostros, puede seguir siendo parte del juego. Pero cuando se introduce la voz de quienes la padecen —y más aún, de los niños— el margen de justificación se reduce drásticamente. Se vuelve insostenible.

Ahora bien, la pregunta inevitable es qué puede venir después de un posicionamiento de este calibre. La historia reciente muestra que las palabras del Vaticano, incluso las más firmes, no siempre se traducen en cambios inmediatos en la conducta de los Estados. Pero eso no significa que sean irrelevantes. Al contrario. Su impacto suele ser más profundo y, sobre todo, más prolongado.

Un mensaje como este tiene el potencial de reconfigurar narrativas. De ofrecer un punto de referencia moral en medio de la confusión. De darle voz a sectores que, hasta ahora, han permanecido al margen o han sido desestimados. Puede fortalecer movimientos pacifistas, presionar a liderazgos políticos y, en algunos casos, incluso incomodar a quienes se sienten cómodos en la lógica del conflicto.

También puede provocar reacciones adversas. No sería extraño que desde ciertos sectores se intente minimizar el discurso, acusarlo de ingenuo o desconectado de la realidad. Es el argumento recurrente: que la paz es deseable, pero que el mundo real exige fuerza. Que el idealismo no detiene guerras. Que la diplomacia sin respaldo militar es insuficiente.

Sin embargo, ese tipo de respuestas, lejos de debilitar el mensaje, lo evidencian. Porque revelan hasta qué punto se ha normalizado una lógica donde la violencia se asume como inevitable… y donde incluso las “pausas” son, en realidad, parte de la escenificación del conflicto.

Hay otro elemento que no debe pasarse por alto: el timing. Este posicionamiento no ocurre en el vacío. Llega en un momento en que múltiples conflictos activos mantienen al mundo en tensión constante. Donde la posibilidad de escaladas mayores no es una hipótesis remota, sino una preocupación tangible. En ese contexto, cualquier voz que rompa la inercia belicista adquiere un peso específico mayor.

Pero más allá de las coyunturas, lo que está en juego es algo más profundo: la reconstrucción de un lenguaje. Durante años, el discurso internacional ha ido vaciando de contenido palabras como paz, diálogo, cooperación. Se han convertido en clichés diplomáticos. En fórmulas que se repiten sin convicción.

Lo que hace el Papa León XIV es devolverles sentido. Reivindicar su valor. Recordar que no son adornos retóricos, sino principios que deberían orientar la acción. Y al hacerlo, plantea un desafío: no basta con decirlas, hay que asumirlas.

El riesgo, como siempre, es que el mensaje se diluya. Que pase el impacto inicial y que todo vuelva a la normalidad. A esa normalidad donde la guerra sigue siendo una opción válida y donde la paz se reduce a un deseo bien intencionado.

Pero también existe la posibilidad contraria. Que esta intervención marque un punto de inflexión. Que abra un espacio para replantear prioridades. Que obligue a algunos actores a reconsiderar sus posturas. No por convicción inmediata, sino por presión acumulada.

Hoy, lo que tenemos es una voz que decidió no callar. Que optó por incomodar en lugar de administrar. Que eligió la claridad sobre la ambigüedad. No es poca cosa.

En un mundo acostumbrado a medir cada palabra para no alterar equilibrios, escuchar un “basta ya” sin matices no solo es refrescante.

Es disruptivo.

Es incómodo.

Y, sobre todo, es necesario.

Porque cuando todos administran el conflicto… alguien tiene que atreverse a nombrarlo.

Y esta vez, al menos, alguien lo hizo.

En X: @salvadorcosio1

opinionsalcosga23@gmail.com