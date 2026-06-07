Son tiempos de futbol, pero debemos recurrir a otro deporte —el ciclismo por etapas— para entender lo que hizo Andrés Manuel López Obrador al publicar una enérgica, patriótica carta a Donald Trump.

Partamos de dos definiciones.

Líder: El o la ciclista a quien el equipo ha designado para buscar la victoria, debido a que posee las mejores condiciones físicas, técnicas y mentales. En el momento actual de Morena es el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya principal tarea es ganar, esto es, consolidar el segundo piso de la 4T. Por lo tanto, el resto del equipo debe garantizarle que se alimente adecuadamente, así como evitarle, en la medida de lo posible, esfuerzos innecesarios, o ayudarle en los momentos críticos de la ruta, sobre todo en la alta montaña.

Gregario: Es el trabajador cuya única misión es sacrificarse por la líder. Es el caso del expresidente AMLO, quien cuando resulta necesario hacerlo se ubica delante de la jefa de filas para cortarle el viento, lo que representa un ahorro de energía para ella al pedalear solo contra los rigores de la carretera sin luchar contra toda la fuerza de las corrientes de aire. Además, si la líder sufre una avería mecánica o poncha una llanta, el gregario está obligado a detenerse de inmediato para cederle su propia bicicleta. Otra de las funciones del gregario es esperar al automóvil del equipo para recoger agua y alimento y abastecer sobre la marcha a la líder.

Grandes campeones han sido gregarios en algún momento. Más allá de polémicas, el último francés ganador del Tour de Francia, Bernard Hinault —cinco veces victorioso—, contribuyó en 1986 al triunfo del estadounidense Greg LeMond. Existe el debate acerca de si lo que hizo Hinault fue para ayudar a LeMond o para perjudicarlo, y es que atacó muchísimo. Pienso que lo hizo consciente de que solo su líder iba a resistir el ritmo al que subía los duros puertos de montaña. Al hacerlo así, la presión fue suya y no de LeMond, con lo que contribuyó a que el relevo generacional se diera.

Me quedo con la imagen de la llegada al durísimo puerto del Alpe d’Huez en 1986: Hinault, el veterano campeón, levantando el brazo del joven LeMond. Y, en fin, Hinault no es el único ejemplo. Otros ganadores han sido gregarios antes de ser campeones.

En la política actual, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió salir para apoyar a su líder , la presidenta Claudia Sheinbaum . Es el sentido de su carta.

Pero la comentocracia no lo ha entendido así. En las columnas políticas se leen críticas excesivas e injustas —que inclusive atentan contra la libertad de expresión y llegan a ser misóginas— al texto de AMLO.

No sé cuál de dos de las críticas es más ofensiva, si la que afirma que AMLO tiene miedo por la agresividad de ciertos sectores de EEUU, o aquella que sostiene que el tabasqueño es el jefe de Sheinbaum.

¿Miedo Andrés Manuel? Ridículo decirlo de un hombre que si algo ha exhibido durante décadas de lucha política es valentía para enfrentar al PRI, al PAN, a varios presidentes de México, a los grandes medios de comunicación y a los más acaudalados grupos empresariales. Los enfrentó sin temor a las consecuencias y los venció.

¿La comandanta suprema de las fuerzas armadas tiene un jefe? Qué manera de disminuir a una mujer ejemplar , cuyas virtudes son reconocidas globalmente. Miseria de la comentocracia mexicana, que sigue tristemente apoyando el injerencismo extranjero.

Andrés Manuel lo que ha hecho es defender a Claudia, su líder, que lo es de todo México. ¿Es tan difícil de entender? Que ha sido exitosa la estrategia lo demuestra el hecho de que la comentocracia haya enloquecido.

Se olvidan de todos los años en los que Sheinbaum fue la principal gregaria de López Obrador. Por cierto, cuando ella se sacrificaba por su líder, se le acusaba en los medios, con machismo, de no tener personalidad propia por depender de un hombre. Basura periodística.

Sobre la prensa libre y nacionalista y la prensa que se entrega al extranjero, viene al caso el ejemplo de un diario de Grenoble, Francia, relacionado durante décadas con el ciclismo por etapas.

Hoy ha iniciado el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Compite, después de semanas de estar lesionado, el mexicano Isaac del Toro, quien se prepara para ser gregario del mejor ciclista del mundo, Tadej Pogačar, en el Tour de Francia. Ya es uno de los cuatro o cinco mejores ciclistas del mundo, pero Del Toro sabe que hoy le toca apoyar a su líder. Pacientemente esperará que llegue su momento, y llegará.

Esa carrera, Tour Auvergne-Rhône-Alpes, desde 1947 y hasta el año pasado tuvo dos nombres: hasta 2009 Critérium du Dauphiné Libéré y desde 2010 hasta 2025 nada más Critérium du Dauphiné.

No es cualquier nombre el original, Critérium du Dauphiné Libéré. Así se llamaba por el diario de Grenoble. Hagamos un poco de historia que viene al caso.

Antes de que la Alemania nazi ocupara Francia, el más importante periódico de Grenoble era Le Petit Dauphinois. Cuando los alemanes tomaron el control, este diario se volvió excesivamente colaboracionista con los invasores.

En los Alpes, la Resistencia francesa tenía imprentas clandestinas para combatir a la prensa entreguista. Cualquier parecido con lo que hizo el diario Regeneración durante los años duros de la 4T en la oposición no es coincidencia, sino universal lógica patriótica.

Cuando Grenoble en agosto de 1944 se liberó, se confiscaron las instalaciones del periódico colaboracionista Le Petit Dauphinois. Y al año siguiente, siete integrantes de la Resistencia en las montañas de esa parte de Francia fundaron Le Dauphiné libéré .

En 1947 sus directivos organizaron una carrera ciclista por etapas, el Critérium du Dauphiné Libéré. Con el paso del tiempo la competencia superó en tamaño al periódico, que la vendió a la empresa dueña del Tour de Francia. Hoy, por cuestiones estrictamente comerciales —entiendo que por la presión de ayuntamientos patrocinadores— el nombre ha cambiado a Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Es una de las mayores vueltas de una semana, que sirve de preparación para el Tour de Francia. Le podrán cambiar el nombre, pero no la historia. En su origen está la lucha de la prensa liberada contra la prensa entregada al nazismo.

Ya tendremos en México más diarios liberados de sus cadenas actuales, las del poder del dinero de la derecha mexicana que, como en otros momentos de la historia, trabaja para que llegue un nuevo Maximiliano, con la diferencia de que esta vez no lo buscan en Europa, sino en la vecina potencia del norte.