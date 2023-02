Alrededor de un millón de ciudadanos buscaban que autoridades hicieran algo para disminuir los delitos y homicidios en 2004, recuerdo que en ese tiempo salieron a manifestarse en nuestra capital contra la oleada de secuestros que vivía el país durante el mandato de Vicente Fox del 2000 al 2006 por el Partido Acción Nacional (PAN), a nivel federal en ese tiempo AMLO estaba como jefe de gobierno en la CDMX, momento que el expresidente Fox buscaba el desafuero como siempre por el coraje al ahora presidente Obrador.

La historia los ha juzgado, esa fue una marcha que nunca podremos olvidar, el peor castigo llego 2 años después cuando robaron las elecciones y con Felipe Calderón, quien decidió dejar a García Luna, en ese tiempo el país cayó en una guerra que destruyó vidas y familias mexicanas, de ese día no hablan, hoy se alaban por defender al instituto electoral, acaso también caminaron junto a toda la gente que exigía paz, en esos años, ahí si decidieron callar.

Hoy les recuerdo que acción nacional gobernó del 2000 a 2012, por su inútil estrategia armada hubieron más de 5 marchas que llenaban las manzanas completas alrededor del Zócalo, hasta hoy no hemos logrado salir de algo que quienes caminaron el domingo provocaron.

Marcha del 2004 en la capital del país (Especial)

Buscan que olvidemos el juicio de García Luna, esa es la intención y eso no pasará.

Aquí un fragmento del periódico español El País del 1 de septiembre del 2008.

“-Si no pueden, váyanse.- Esta fue la frase lanzada hace unos días por Alejandro Martí, el padre de un chico de 14 años secuestrado y asesinado presuntamente por policías pertenecientes a una banda que opera impunemente desde hace años. Asaltantes sin castigo, sicarios que asuelan pueblos y ciudades -80 municipios se encuentran bajo control del narcotráfico-, policías corruptos y jueces sin control forman parte del escenario nacional” El País, 1 de septiembre del 2008

En esos tiempos todos los medios de comunicación extranjeros hablaban de lo que sucedía en nuestra nación, muy diferente a algunos periódicos mexicanos que todo lo callaron, observó que incluso han bajado la información de estas manifestaciones en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón , así el nivel de protección a estos ex políticos.

Sabemos que engañar a empresarios y personas de alto nivel no sucederá nunca, todos saben que el INE es autónomo, no tocan tu voto, esa es una mentira con la cual jugaron con las cabezas de algunos mexicanos, otros iban o iban si deseaban conservar su trabajo, por ello les dieron una gorra, una playera, una pancarta, una pluma con una retribución en su nómina, definitivamente fueron obligados a estar presentes con su familia caminando.

Conozco personas que pertenecen a acción nacional y PRD, logre platicar con algunos, son quienes me explican que debían estar en las paradas de camiones o llegar al lugar indicado, de no hacer presencia los expulsarían del partido, por traicionar a sus ideales, lo más preocupante para ellos es su trabajo, incluso algunos les indicaban que era importante, los acompañarán sus familiares y les entregaban las bolsas con las prendas que deberían ponerse el día de la marcha, tenían códigos de barras y al parecer debían enviar imágenes y cuantas personas se presentaron con ellos para realizar sus depósitos de 250 por pareja y hasta 700 por familia de 5 personas.

La gente del PRD en Ciudad de México fue diferente, les dieron todo amarillo y no aceptaron ponerse el color rosa obligatorio como la mayoría, deciden enviar un mensaje por hacerlos a un lado para las elecciones en la coalición Va por México, a quienes definitivamente no invitaron este domingo fueron a los del revolucionario institucional ( PRI ) al parecer no tenían intención de apoyar esta marcha.

