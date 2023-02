Muchos reportajes existen estos días sobre Felipe Calderón , Genaro García Luna, Margarita Zavala, Vicente Fox, pero no debemos olvidar a Marta Sahagún, es pieza importante en esta trama, fue quien decidió darle entrada al ex secretario de seguridad pública Federal, en ese tiempo encargado de la agencia federal de investigaciones en México, ella habló con su esposo, el expresidente para integrarlo en la seguridad mexicana.

Le pidió su apoyo para ser candidata a la presidencia de México, con el tiempo las cosas no se dieron como esperaba, así que decidió pedirle un pacto de lealtad cuidando a sus hijos al término del mandato federal de su esposo y logrando hacer fraude en 2006 para la continuidad del PAN.

Una mujer con gustos por la Brujería, algo que aprovecho García Luna y termino por lograr el cometido de ser el hombre fuerte de los exmandatarios panistas en los 2 sexenios.

Tiempo después llegaría Margarita Zavala quien también entabla una amistad con quien hoy está en detención por narcotráfico en Estados Unidos, su astucia lo llevó a tener de la misma forma una amistad con la hoy diputada federal por acción nacional.

La confianza brindada de ambos lo llevó a ser el hombre más importante en el gobierno de Felipe Calderón, su amigo entrañable, está diputada abrigada por su fracción dice que México requiere valentía para gobernar y ahí se equivoca, se necesita alguien que decida por la paz, ya estamos cansados de la guerra que llevo este país a miles de muertes, ahora que termina el proceso en Brooklyn, muchos piensan que podría alcanzar a su esposo a donde decidió viajar para esconderse, y no de la ley mexicana, ahora busca alejarse del vecino país del norte, al salir su nombre por el testigo colaborador y ex procurador el diablo Veytia se acabó su silencio, decidió hablar por su secretariado particular en las redes sociales, buscando defenderse desde donde hoy radica bajo mucho temor de ser investigado por autoridades americanas, si no debe nada porque huye, el mismo decía que Estados Unidos existe un excelente sistema judicial, seguramente en España no tendrá la posibilidad de evadir una investigación.

Marko Cortés, con muchos panistas que se ponen de acuerdo en sus palabras, dicen que México no logró llevar un juicio de esta magnitud y debió hacerlo otro país.

Quien les entiende, hablan que Felipe Calderón es un perseguido político, ahora hablan de su amigo y colaborador que está siendo juzgado y se molestan que no se realizó en nuestra nación por nuestras leyes, de ser así también sería otra persecución y estoy seguro que jueces que tienen metidos en la Suprema Corte los dejaría en libertad sin duda.

La oposición no tienen una estrategia de defensa, hoy niegan a Genaro García, mañana lo harán con Zavala y su esposo, al fin que en la elección del 2018 decidió ser candidata libre para después intentar hacer su propio partido político, así que motivos existen, este tema está empezando y dependerá si el ex secretario de seguridad se acoge a colaborar con la Fiscalía, esto puede marcar la diferencia entre la continuidad de acción nacional o su entierro político.

