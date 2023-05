Irreverente

Les platico:

Santiago es uno de los tres pueblos mágicos de Nuevo León .

De Bustamante y Linares ya me he ocupado y hoy me referiré a los motivos culturales que tiene para ser mágico el que se encuentra a 34 kilómetros al sur de Monterrey. ¡Arre!

“Santiago Lee” (y alcalde buscará reelección)

Tal es la marca del “Festival del libro y la lectura” que por primera vez se realiza en este municipio, cuyo alcalde es el joven priista David de la Peña, quien hoy me confirmó en exclusiva, que deja a un lado sus aspiraciones de ser diputado federal y buscará reelegirse como alcalde.

Medio en broma medio en serio le dije cuando me dio la noticia, que ojalá entre sus planes esté irse a vivir a San Pedro Garza García, porque arrasaría, considerando su gestión en Santiago y la deplorable del actual alcalde del otrora municipio modelo de México.

Desapareció la magia de SPGG

No hay mucha diferencia entre ambos “pueblos”, uno es mágico y al otro, Miguel Treviño de Hoyos le quitó la magia en los 4 años y medio que lleva como alcalde.

Además, un creciente número de sampetrinos ha cambiado de residencia para irse a vivir a Santiago.

David de la Fuente, alcalde de Santiago, y Guillaume Pierre, Cónsul de Francia en Monterrey (Plácido Garza)

Ma. Fernanda García Sada

Varias de las razones por las cuales los sampetrinos se están mudando a Santiago, las dio María Fernanda García Sada, durante la presentación de sus libros “Políticamente Incorrecta” y “El punto animado”, precisamente durante el festival “Santiago Lee”:

· Contacto con la naturaleza.

· Aire limpio.

· Sencillez y apertura de la gente.

La presentación de sus libros estuvo a cargo de Sonya Garza Rapport, y fue un diálogo exquisito entre ellas, que fascinó a quienes tuvimos la fortuna de estar en dicho evento.

A manera de prólogo verbal, Sonya dijo que en medio de los vientos cambiantes y horizontes desafiantes, se alza -en los libros de María Fernanda- una historia mágica -a propósito del pueblo- que captura corazones y mentes de quienes se atreven a soñar en grande.

“Adentrémonos en este libro, donde su esencia vibrante y su espíritu, despiertan ante nuevos modelos, idiomas, arte, en la forma de aventuras que conmueven y harán soltar carcajadas -como la de ella- que nos llevarán a lo que fuimos como adolescentes, corriendo riesgos y peligros, no respetando a la autoridad , siendo soeces y jugando incluso con la vida, porque creíamos ser invencibles e inmortales”.

“‘Políticamente incorrecta’ es una historia extraordinaria de palabras al ritmo de aventuras, riesgos y peligros. Es un relato lleno de provocaciones de una valiente joven latinoamericana que rompe barreras y provoca a las expectativas convencionales”, dijo Sonya.

Y continuó: “Estos dos libros desafían las normas y convencionalismos, convirtiéndose en una oda a la diversidad y la inclusión”.

“La protagonista muestra a sus compañeras de colegio la importancia de romper los moldes y abrazar la riqueza que emerge de nuestras diferencias”, concluyó.

“Lo que uno inserta en las mentes jóvenes, es sagrado”

En medio de sus inconfundibles carcajadas, María Fernanda lo dijo así, con todas sus letras, asumiendo el compromiso de su oficio como escritora.

Me imagino a María Fernanda escapándose por una de las ventanas del cantón suizo donde vivía hace algunos años.

En seguida, reproduzco algunas de las ideas que compartió durante su presentación:

· Venimos a la vida a aprender.

· Comencé a escribir cuando estaba aburrida.

· Día que pasa sin aprender algo es un día perdido.

· La irreverencia vale, pero con diplomacia y elegancia.

· El sexo es un regalo de Dios que se comparte entre dos personas con el amor de por medio.

· Monterrey es un ejido y lo digo con un respetuoso guiño.

· Cuando el cerebro se pone en pausa, es un buen momento para escribir. Es cuando aparecen las mejores ideas.

· La mejor forma de honrar a Dios es a través del trabajo.

· El oficio del escritor se resume en esto: hay que escribir en forma divertida.

· Si yo les contara una historia donde no haya ningún conflicto, sería sumamente aburrida.

· Lo mismo sucede con la vida.

· Las crisis son muy importantes.

· Uno nunca debe temerle a los sentimientos.

· Respecto a los avances de la tecnología de información, no podemos ni debemos jugar a ser Dios.

· Además, todos esos avances son producto de la mente humana y si nosotros no somos perfectos, ¿qué decir de esas tecnologías?

· Somos seres limitados.

· No podemos basar nuestra conciencia en un aparato para tratar de ser eternos. Esas son palabras mayores.

· No todo mundo sabe estar solo consigo mismo.

Sonya Garza Rapport de Santos y María Fernanda García Sada (Plácido Garza.)

Y respecto a este último enunciado de María Fernanda, Sonya citó el epitafio en la tumba de Pedro Garfias, poeta español exiliado en México durante la guerra civil de Francisco Franco:

“La soledad que uno busca /

no se llama soledad /

soledad es el vacío /

que a uno le hacen los demás”.

Cajón de sastre

Mañana 2º episodio: los 80 años de “El Principito” y Cronistas de Nuevo León.