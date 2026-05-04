Cuando la incertidumbre institucional se vuelve costo económico. El caso de Rubén Rocha Moya dejó de ser un episodio político local. Hoy es una señal financiera, institucional y geopolítica para México.

Rocha Moya, gobernador de Sinaloa desde 2021, ha encabezado una administración en un entorno marcado por la inseguridad estructural. En semanas recientes, su nombre fue mencionado en reportes periodísticos internacionales sobre posibles investigaciones en Estados Unidos, particularmente en Nueva York. Él ha rechazado cualquier imputación.

Pero en los mercados financieros el punto no es la culpabilidad, es la señal.

El gobierno federal ha respondido con respaldo institucional bajo el principio de presunción de inocencia. Jurídicamente correcto. Pero financieramente, el mensaje es distinto: cuando la defensa política se percibe automática, la independencia institucional se cuestiona.

El efecto Chihuahua: una agenda de seguridad que se diluye. Previo a este episodio, el gobierno federal había logrado posicionar el caso de Chihuahua como eje de seguridad nacional frente a Estados Unidos.

Esto implicaba:

–control narrativo en seguridad

–alineación con agenda bilateral

–fortalecimiento institucional.

El caso Rocha Moya rompe esa narrativa. México pasa de una agenda proactiva a una reactiva.

Esto es especialmente delicado en 2026, con Donald Trump endureciendo su discurso rumbo a elecciones intermedias, donde temas como migración, narcotráfico y lavado de dinero dominarán la agenda. Adicional a ello la difícil negociación del T-MEC con este entorno y la lata dependencia de la economia mexicana de los Estados Unidos.

Calificadoras: el riesgo ya es financiero. Las agencias calificadoras no califican delitos, califican riesgo.

Tras estos eventos:

–Sinaloa fue colocado en revisión negativa por Standard & Poor’s

–se advirtió posible impacto en liquidez, financiamiento y gobernanza.

Datos relevantes:

–deuda total: 7,182 millones de pesos

–deuda de corto plazo: 2,695 millones (37.5%)

Esto implica:

–mayor costo de financiamiento

–menor acceso a crédito

–presión presupuestal.

Un evento político se traduce directamente en riesgo financiero.

SCJN, UIF y discrecionalidad institucional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que la UIF pueda congelar cuentas sin orden judicial previa.

Esto implica:

–mayor poder administrativo

–menor control judicial previo

–riesgo de discrecionalidad

Al mismo tiempo, el Poder Judicial enfrenta:

–baja legitimidad por participación electoral limitada

–cuestionamientos de su independencia y la

–exposición mediática que debilita su perfil técnico.

Esto ha generado la necesidad de una “reforma a la reforma judicial”, reconociendo deficiencias en su diseño. Sin un Poder Judicial confiable, no hay certeza jurídica ni crédito eficiente.

Artículo 111 constitucional: el debate del fuero

El artículo 111 constitucional establece la inmunidad procesal de ciertos funcionarios.

El debate actual es:

–interpretación formal

–el fuero subsiste aun con licencia

–requiere declaración de procedencia

Interpretación material

–la licencia elimina la protección

–el funcionario puede ser procesado

No existe criterio uniforme. Esto genera:

–incertidumbre jurídica

–riesgo político

–impacto en decisiones financieras.

Cuando ni el alcance del fuero es claro, el sistema pierde certidumbre básica.

Riesgo estructural en estados: un fenómeno nacional. El problema no es exclusivo de Sinaloa

Estados como:

–Baja California

–Tamaulipas

–Michoacán

–Jalisco

–Tabasco

–Chiapas

–Morelos

–Guerrero

–Veracruz

–Puebla

–Hidalgo

–Quintana Roo

–Guanajuato

–Estado de México

presentan incremento en riesgo por:

–inseguridad, impunidad,

–tráfico de personas, cobro de piso,

–robo de combustibles,

–expansión de redes criminales y

–debilidad institucional.

Esto confirma: el riesgo ya es sistémico y nacional.

Datos económicos: estancamiento y presión estructural

INEGI reporta:

–crecimiento anual del PIB 1T 2026: ~0.2%

–caída trimestral: -0.8%

Por sectores:

–primario: -1.4%

–secundario: -1.1%

–terciario: -0.6%

Esto indica:

–desaceleración

–debilidad productiva

–bajo dinamismo económico.

Pemex y CFE: deterioro contenido con recursos públicos

Pemex:

–pérdida trimestral cercana a 46 mil millones de pesos

–deuda reducida a ~79 mil millones de dólares, principalmente por apoyo federal

–caída en producción.

CFE:

–pérdida trimestral de 402 millones de pesos

–dependencia de transferencias (~16% de ingresos)

No hay mejora estructural, hay contención fiscal

Inflación, petróleo y contradicción económica. A pesar de precios internacionales favorables:

–México no capitaliza ingresos

–persiste inflación en torno a 4.5% – 5%

–alimentos y energía presionan precios.

Dependencia estructural

México depende de:

–importación de maíz

–fertilizantes externos.

Esto genera:

–vulnerabilidad inflacionaria

–presión social y

–riesgo político.

Sector financiero: efecto acumulado.

Consecuencias:

–mayor costo de fondeo

–menor crédito productivo

–mayor cautela en el otorgamiento por parte del sector financiero.

UIF y el silencio institucional. Hasta ahora, la UIF no ha emitido posicionamiento claro con relación al asunto de Rocha Moya y el efecto de ello en las cuentas de personas físicas y morales relacionadas con funcionarios públicos.

En mercados financieros: el silencio no es neutral, es incertidumbre.

El caso Rocha Moya no es aislado. Es la convergencia de:

–debilidad institucional,

–incertidumbre jurídica,

–presión internacional y

–estancamiento económico

La confianza no se pierde por un evento, se pierde por acumulación de señales.

Cuando el riesgo se extiende geográficamente, deja de ser local y se vuelve estructural.

Sin certeza jurídica, sin instituciones sólidas y sin resultados económicos, la inversión no llega, el crédito no crece y la economía no despega.

Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.