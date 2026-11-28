¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Una de las cosas que más disfruto en esta vida es la temporalidad de los alimentos, estos que te permiten crear (y recrear) platillos en ciertas épocas del año.

Pero nada es para siempre, y hoy surge un “problema” gracias a la tecnología, pues hay alimentos que ya se pueden producir todo el año, y con ello alteran la “estacionalidad” de ciertos platillos, que son icónicos en ciertas épocas.

Todavía no llegábamos al puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana, y ya había roscas de reyes por todos lados. O sea, todavía no celebramos ni la Navidad y mucho menos el Año Nuevo, pero ya podemos comernos una rosca de reyes… y las hay ya de todo tipo.

Desde mi perspectiva -y sé que no todos van a coincidir- pueden ser contraproducentes este tipo de acciones tomadas por muchas panaderías, cafeterías y supermercados: que desde ahora esté disponible un producto que en realidad es para consumirse en enero.

Al alterar su estacionalidad, le “roban” toda la magia que tiene una rosca de reyes; pero no crean que es el único alimento o producto de la panadería que le han alterado su fecha de consumo.

En cuanto al pan de muerto, se ha llegado, incluso, a que en ciertos lugares tienen oferta durante todo el año. Sí, por un lado, se elimina el tiempo de espera, pero también se “sepulta” un gusto, el que se siente al saber que tenemos los días contados para poder comer este delicioso pan; y el misticismo que encierra la pregunta que se formula año con año: ¿será mi último pan de muerto?

Para mí esa es la magia de la estacionalidad de los alimentos, y vuelve la variedad gastronómica en algo mucho más interesante. Le quita lo cotidiano a una necesidad de alimentarnos, porque nos permite crear con los productos disponibles en esos momentos, porque están en su mejor momento para su consumo.

Porque, además, al elegir los alimentos de temporada se está apoyando al campo, con productos que no tengan que ser intervenidos para que se puedan consumir todo el año y que, en consecuencia, bajan de calidad.

Es un hecho que a muchos de nosotros nos gusta el maíz, pero la mejor temporada para consumir este, porque está “en su punto” es en el mes de septiembre.

Su consistencia es carnosa pero no harinosa, sobre todo con la variedad de cacahuazintle que es muy utilizada para degustar tanto en forma de elotes -cocidos o asados-, como en su versión de esquites. Conforme pasa el tiempo este maíz, si se come en diciembre tiene una consistencia más “harinosa”, es más “corriosa” y pierde parte del sabor.

O, ¿qué me dicen de los famosos “chiles en nogada”? Tanto la nuez de Castilla como los chiles poblanos de la receta original son los que se dan en los meses de agosto y septiembre, pues las condiciones climáticas son perfectas para ambos ingredientes, fundamentales para la creación de este icónico platillo.

De hecho, conversé hace algunos meses con una chef, y me decía que en su restaurante, durante septiembre la nogada se elabora todos los días, con la finalidad de que no pierda su sabor y características únicas; al terminar el mes, aunque todavía se puede encontrar la nuez de Castilla, su sabor cambia, y que por eso este platillo es de temporada.

Ustedes y yo lo sabemos, en supermercados podemos encontrar todo el año “chiles en nogada congelados”, o incluso algunos restaurantes los tienen permanentemente en su carta, porque lo que les interesa es vender el platillo, no la experiencia completa que significa degustar un buen chile en nogada en los meses de agosto y septiembre.

Desde mí punto de vista, no se puede prohibir, pero bien podrían existir medidas para desincentivar el consumo de productos, alimentos o platillos fuera de su estación, y así orillar a que esperemos compartirlos y degustarlos durante su temporada estacional. O ¿ustedes que piensan al respecto? Los leo en los comentarios.

Bon appétit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera