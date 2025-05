Carlos Loret de Mola vuelve a desatarse… Acelerado, alucinado, comienza a descargar una retahíla de mentiras, narra ansioso los lamentables sucesos que hace un mes ocurrían en Yemen, afirmando que todo eso sucedía en el estado de Sinaloa.

Quiere desprestigiar, denostar al gobierno, a la presidenta Claudia Sheinbaum y por ende a Omar García Harfuch.

En su conferencia, la presidenta lo balconea; pide pongan el video en el que narra Loret como alucinado, con ese acelere que genera la adrenalina, ésa que puede correr por las venas de alguien que da una primicia…

Solo que lo que dice Loret es falso, se escuchan tiroteos… Narra sin pausas mientras en las comisuras de sus labios se le acumula la saliva seca, blanca, espumosa… Carlos sabe muy bien lo que está haciendo.

Y sigue la Loretiza…

“Estas imágenes no son de una película, son de Sinaloa… es un enfrentamiento entre la Chapiza y Mayiza, ¡vea nada más! El video se hizo viral en las redes sociales , medios locales señalan que todo ocurrió en la localidad de Espinal, en el municipio de Elota. Refirieron que se utilizaron fusiles Barret de calibre 50 y armas de calibre superior; las explosiones y disparos se extendieron hasta la comunidad vecina de Conitac… Dicen que enfrentamiento así, duró dos horas, fuerzas federales hicieron un recorrido por Elota…”.

Se escucha eufórico, con esa intensidad loca, con la voz cuyas palabras emiten cierto placer, aunque tiemblan; el mismo ritmo que emite Anabel Hernández, que se suelta como hilo de media, y habla como posesa para enlistar sus acusaciones e investigaciones inexistentes.

En la sala se escuchan risas, la burla se expande, Loret fue desmentido.

“Ya, ya”, dice la presidenta, (pide que paren el video), “ahora sí como dice nuestro compañero de los miércoles”… solicita entonces Claudia Sheinbaum que se ponga el video verdadero, el de Yemen que Loret utilizó para lograr un fin, sin respeto alguno a toda la gente de Medio Oriente que vive un infierno.

Y continúa la presidenta: “Lo sube (Loret) como si hubiera sido un enfrentamiento en Sinaloa y luego se quejan que tengamos nuestro ´detector de mentiras´, que eso es terrible… ya, habla por sí solo”, dice la comandanta suprema de las fuerzas armadas.

“La Loretiza” se soltó… y después Carlos se disculpó mintiendo. “Por error, Latinus difundió un video de Yemen como si fuera de Sinaloa. Ya lo bajamos. Sabemos reconocer cuando nos equivocamos. Una disculpa a nuestra audiencia y a todos los afectados”.

¿Por error? ¿Se subió solo el video? ¿Lo narró con esa euforia, por equivocación? ¿Quién escribió el guion? ¿Saber reconocer? Él jamás ha aceptado ser copartícipe y narrador del montaje en el que fue arrestado Israel Vallarta, nunca se presentó a los juzgados, siempre ha afirmado que no sabía nada… E Israel sigue preso, gracias a la difusión de su montaje.

Esta nueva narración y video se hizo viral en redes. Esta mentira, sin duda habrá generado mucho dinero a Latinus. Hacer más el ridículo no creo que le afecte al ya desprestigiado Carlos, al mitómano, el que es afecto a los montajes; ni a su jefe o dueño de la plataforma Roberto Madrazo Pintado, el que se robó la gubernatura de Tabasco, el que perdió las elecciones presidenciales, el priista corrupto que hizo el ridículo por llegar con trampa a la meta en un maratón en Berlín, alzando los brazos como triunfador… No contaba que esa rapidez no correspondía con el tiempo, ni que lo habían visto por unas calles y luego se había esfumado para luego aparecer como el gran triunfador, en realidad Madrazo siempre ha sido un mal perdedor. Buen trío hicieron Loret, Madrazo y Brozo: el mentiroso, el tramposo y el misógino…

No, no es Sinaloa solo se soltó la Loretiza.