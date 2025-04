A pesar de tener una denuncia tan grave en su contra, no le fue retirado el fuero al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; él sigue en la cancha de la política a pesar de ser acusado por abuso sexual. El diputado por Morena sigue en la jugada sin consecuencias.

¿Y la voz de la víctima será ignorada? ¿El valor que tuvo para hacer la denuncia será desechado? ¿No debió hacerse de inmediato una exhaustiva investigación?

Nidia Fabiola Blanco señaló al exgobernador por haber intentado abusar de ella en la casa de gobierno del estado de Morelos. Afirma que el exfutbolista hacía reventones en dicha residencia y que duraban hasta el día siguiente.

Nidia afirma que la mañana del 23 de diciembre de 2023 ocurrió la agresión sexual en su contra. Ella ya se había ido a dormir cuando Cuauhtémoc entró por la fuerza a su cuarto y quiso abusar de ella, por lo que se defendió como pudo... Gritó y esto lo hizo salir.

Toda denuncia por abuso sexual debe ser investigada a fondo, sea quien sea el agresor. ¿A Cuauhtémoc le sacaron ya la tarjeta de la impunidad gracias al fuero?

El martes 25 de marzo, con 291 votos a favor y 158 en contra y 12 abstenciones la Cámara de Diputados declaró “improcedente la solicitud para que se retire el fuero constitucional a Cuauhtémoc Blanco Bravo“, a pesar de que el diputado fuera acusado por un presunto intento de violación.

¿Y en dónde quedan los señalamientos de Nidia? Su voz, su dolor, el trauma ¿serán ignorados? ¿El exfutbolista quedará impune?

Citlalli Hernández, la titular de la Secretaría de Mujeres, reprueba que una víctima haya sido dejada de lado en la Cámara de Diputados durante la discusión de desafuero del exgobernador.

¿Por qué protegen a Blanco? Por eso los abusos sexuales, por eso la violencia contra las mujeres. Las carpetas de investigación están mal elaboradas o hechas a forma y modo dependiendo del “moche” o quién es el señalado como agresor... Qué poder tiene... qué influencia. Y los criminales de a pie, siguen violentando a la mujer de manera atroz porque la mayoría de los casos quedan impunes y lo saben, así que siguen.

Citlali Hernández aseveró que toda denuncia debe ser profundamente investigada a pesar de que las fiscalías locales “promueven la impunidad y no garantizan la justicia pronta y expedita hacia las mujeres”.

¿Tiempo de mujeres? ¿Y la voz de las víctimas? ¿Sus denuncias seguirán siendo ignoradas, desechadas? En este caso en particular, ¿no habrá investigación a fondo gracias a que Blanco sigue con fuero?

La impunidad abre la puerta para que sigan los abusos, las atrocidades de las que son víctimas muchas mujeres; algunas tienen la oportunidad de denunciar a pesar del pavor, otras terminan bajo bajo tierra, o en terrenos baldíos y jamás son localizadas.

Citlalli confía que el nuevo fiscal de Morelos investigue a profundidad las omisiones de la denuncia contra Blanco y que “no se deje jamás a una mujer sin respuesta justa y legal”.

Difícil en extremo para una mujer denunciar y más aun un intento de violación. La víctima es revictimizada, cuestionada de manera burda en la mayoría de los casos. Es sometida a interrogatorios en los que se le quiere culpar por haber estado en un lugar inapropiado, por estar vestida de manera provocativa, por andar sola a deshoras… Ella tiene la culpa por su imprudencia y libertinaje, y cuando denuncia su testimonio no tiene valor, es dejada a un lado. A pocos les importa el terror y el daño psicológico; el trauma que sufrirá de por vida... ¡Una más, que más da!

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “sería muy bueno que Blanco fuera a declarar a la Fiscalía a pesar de que mantiene el fuero como funcionario público (...) Yo no protejo a nadie… Nosotros no vamos a proteger a una persona que haya cometido un delito, por eso yo digo que siga la investigación y que él declare".

La presidenta reiteró su apoyo a mujeres víctimas de violencia y pidió también que debe revisarse el “contexto” en la declaración de improcedencia del desafuero del legislador.

Mientras Blanco dice: “No tengo miedo”…

No podemos olvidar que tiene que seguir la investigación. No pueden dejarse a un lado las acusaciones de la víctima porque el presunto agresor es ahora diputado con fuero; porque fue gobernador y es un famoso exfutbolista que tiene influencia, con gente que lo sigue y lo admira; si es inocente, debió acudir a declarar.

Cuauhtémoc dijo ser un hombre de principios.

“Estoy aquí y siempre voy a dar la cara; siempre me voy a defender. Pero crean que soy incapaz de violar a una mujer. Tengo principios, tengo educación y esa educación me la dio mi madre. Ustedes toman la decisión. Yo no soy ni un asesino ni ratero ni violador.”