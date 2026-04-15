El Estado no se retiró. No adelgazó. No dejó de intervenir. Está ahí: regula, cobra, comunica, inaugura. El problema es más incómodo: opera con un estándar cada vez más bajo. Cumple lo indispensable. A veces ni eso. Y lo hace sin pagar un costo proporcional. No hay crisis visible. Hay algo más corrosivo: la institucionalización de la mediocridad. Un sistema que sigue en pie porque aprendió a funcionar mal sin consecuencias reales. En ese terreno degradado, además, se abre una dimensión crítica: la relación —a veces lejana, a veces inquietantemente cercana— entre autoridades y estructuras del crimen organizado, que terminan ocupando los espacios que el Estado abandona o administra deficientemente.

Primero. La relación entre ciudadano y autoridad se ha transformado en silencio. El reclamo perdió eficacia. La expectativa se redujo. Se asume que el trámite será lento, que el servicio llegará incompleto, que la respuesta institucional será parcial. Lo deficiente dejó de ser excepción. Se volvió regla.

Esta normalización no es neutra. Erosiona la noción misma de derecho. Donde antes había exigencia, hoy hay resignación. Donde había expectativa de cumplimiento pleno, hoy basta con una respuesta mínima. El ciudadano ya no evalúa calidad. Evalúa disponibilidad. No pregunta si funciona bien. Se conforma con que funcione “algo”.

El efecto es inmediato: si el estándar social cae, el desempeño institucional también. Las dependencias internalizan ese umbral bajo. Sin presión sostenida, no hay incentivo para mejorar. La calidad se vuelve opcional. La mediocridad, suficiente.

En ese vacío, otros actores avanzan. Cuando la autoridad no regula de forma eficaz, alguien regula de facto. Cuando no garantiza orden, alguien lo impone. La ausencia de calidad institucional no produce neutralidad. Produce sustitución. Y esa sustitución rara vez es democrática.

Segundo. En un sistema funcional, la falla genera consecuencias. Aquí, con frecuencia, no. La responsabilidad se diluye en la estructura burocrática. Nadie responde con precisión. Nadie asume costos verificables. La cadena de mando protege hacia arriba y dispersa hacia abajo.

Se repiten patrones conocidos: obras incompletas que se inauguran, políticas públicas que operan sin evaluación, metas que se ajustan a posteriori, resultados que se anuncian sin verificación independiente. El incumplimiento no interrumpe carreras ni modifica inercias. Se administra. Se justifica. Se comunica.

Pero el problema no es sólo la ineficiencia. Es el espacio que genera. Cuando la institución falla de manera sistemática, emerge una zona gris. Territorios donde la ley existe, pero no se aplica. Donde la autoridad está presente, pero no actúa con eficacia. Donde la omisión produce efectos equivalentes a la complicidad.

En ese contexto, la relación con el crimen organizado se vuelve estructural, no necesariamente explícita, pero sí funcional. No siempre hay coordinación directa. A veces hay tolerancia. A veces hay incapacidad. A veces hay simple cálculo. El resultado es el mismo: funciones básicas del Estado —control territorial, regulación informal, resolución de conflictos, incluso provisión de “seguridad”— se desplazan hacia actores ilegales.

Cuando fallar no cuesta, tampoco cuesta ceder. Y cuando ceder se normaliza, la frontera entre autoridad y poder fáctico se vuelve difusa.

Tercero. La ineficiencia institucional no desaparece. Se transfiere. El ciudadano absorbe lo que el Estado no resuelve. Ajusta horarios. Invierte tiempo adicional. Paga soluciones privadas. Aprende a sortear obstáculos en lugar de exigir su eliminación.

Este fenómeno genera una estabilidad aparente. El sistema no colapsa porque el ciudadano lo sostiene con esfuerzo extra. Pero ese equilibrio es engañoso. Oculta el costo real: tiempo perdido, dinero adicional, desgaste emocional acumulado.

En contextos donde la presencia del crimen organizado es significativa, el costo se amplifica. La vida cotidiana deja de regirse únicamente por normas legales. Aparecen reglas paralelas. Códigos informales. Límites implícitos. Se evita denunciar. Se modifica la conducta. Se negocia con la realidad.

El ciudadano deja de ser sólo amortiguador del sistema. Se convierte, en ciertos espacios, en rehén de una doble estructura: una autoridad formal que no alcanza y un poder fáctico que sí opera, pero fuera de la ley. Esa coexistencia no es equilibrio. Es fragmentación del Estado.

Y esa fragmentación tiene una consecuencia profunda: la pérdida de la certeza jurídica en la vida cotidiana. No se sabe qué norma rige. Se intuye. Se calcula. Se sobrevive.

El mayor riesgo no es un Estado ausente. Es un Estado que, al operar con mínimos, abre espacios que otros llenan con máximos de control. Cuando la mediocridad institucional se combina con la tolerancia —activa o pasiva— frente al crimen organizado, la falla deja de ser administrativa. Se vuelve estructural. Y en ese punto, la autoridad no sólo incumple: comparte, delega o cede. Y un Estado que cede, aunque sea por omisión, deja de gobernar plenamente.