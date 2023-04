Lamentablemente, cada administración ha sufrido alguna tragedia , con Fox los Mineros de Pasta de Conchos, con Calderón, la Guardería ABC y con Peña los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Pero es AMLO el que ”se lleva las palmas”, no solo por acumular varias tragedias, sino porque en esta administración todo pasa sin consecuencias, sin investigaciones, acusaciones, ni mucho menos soluciones, sino todo lo contrario, sobra impunidad, complicidad y corrupción.

La apuesta al olvido

A cuatro años de la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, que dejó 137 víctimas mortales, no ha pasado nada. Evidentemente ”alguien” dio la orden al Ejército de no acordonar la zona ni evacuar y decidieron dejar que todo transcurriera hasta que ocurrió la explosión, pero ¿por qué Pemex no aplicó el protocolo de crisis? ¿por qué Protección Civil no intervino? ¿por qué no han realizado investigaciones ni señalado responsables?

A tres años del colapso de la Línea 12 del Metro que dejó 26 víctimas mortales, no ha pasado nada, la línea sigue sin funcionar, no se implementaron medidas de respaldo para transportar a los miles de usuarios y sobre los responsables, mejor ni hablamos. Uno de ellos, es el presidente de Morena, Mario Delgado, otra es Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la CDMX; otro es el canciller Marcelo Ebrard., vaya, el colmo del cinismo es que, a la exdirectora del Metro, comadre del presidente, Florencia Serranía, la Fiscalía la CDMX le canceló su comparecencia, bajo el argumento de que “se pueden violar sus derechos humanos”. Al final no hay detenidos, ni ningún responsable. Pese al tamaño de la tragedia, las víctimas y sus familias siguen en el olvido.

En la Mina el ”El Pinabete”, de Coahuila quedaron atrapados 10 mineros que laboraban bajo precarias condiciones. Después de varios días de engañar a los familiares con que serían rescatados, AMLO tomó la decisión de declararlos muertos y junto a su declaración, murió el tema, no hubo responsables, no hubo nada.

La simulación ante la tragedia de migrantes

Ante la presión social, internacional y de organizaciones defensoras de derechos humanos, la FGR a cargo del fantasma Alejandro Gertz Manero, se vio obligada a presentar ante un juez una denuncia en contra del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yañez por el delito de “ejercicio indebido del servicio público” que se sanciona con uno a tres años de prisión.

AMLO considera que Garduño ha tenido un “buen desempeño” como director del INM: “Pues es bueno su trabajo, en general siempre ha tenido un buen desempeño. Lo conozco desde hace muchos años” y como su palabra es como la de Dios, lo exonera: “Ha trabajado conmigo… y es una gente recta, trabajadora”.

La mentira

“Pero ahora sucede esta desgracia y el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta, es que no protejo a nadie, lo dije desde mi toma de posesión”.

Lo cierto, es que no hay forma de defender a Garduño, la tragedia de Ciudad Juárez lo agarró infraganti, ni a él ni a sus superiores, porque, como las ratas, fueron los primeros en brincar del barco que se hunde, eso sí, Adán Augusto responsabilizando a Ebrard y viceversa.

Desequilibrio y datos

AMLO olvida y minimiza estas tragedias, pero hay más, como el brutal incremento de homicidios dolosos que acumula su administración, Si con Vicente Fox fueron 43,965, con Felipe Calderón 78,059 y con Enrique Peña Nieto, 99,766, en lo que va del sexenio de AMLO ya son ¡150,587! Y aún le queda poco más de un año.

Sin duda, otra de las tragedias es la no estrategia para combatir al crimen organizado. AMLO insiste en que “abrazos no balazos”

Trágico y aberrante

Con AMLO basta ser un corrupto atrapado con las manos en la masa, como Ignacio Ovalle y el terrible fraude en Segalmex, para ser premiado y protegido con un cargo en la Segob, por cierto, para Andrés, Ovalle es una “gran persona” y Garduño “una gente recta”.

Total, no hay responsabilidad ni ejercicio del Estado de Derecho. AMLO protege a los suyos y no permite que se les toque ni con el pétalo de una rosa. ¿Será por eso el ataque al INAI? ¿No quiere transparencia?

¿Por qué con la tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez no vocifera igual que lo hizo con los casos de los pasados sexenios? ¿por qué no dice lo mismo que con los estudiantes de Ayotzinapa? ¿por qué sus voceros, no hacen “pase de lista” de las víctimas de tanta ineptitud y corrupción? Simplemente porque AMLO apuesta al olvido y a sus innumerables distractores.

Esta administración no hace escándalo, no actúa ni se hace responsable de sus acciones, con discursos y apuestas al olvido, reparten culpas, nunca justicia.

